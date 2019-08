Asus brengt ROG Strix-uitvoeringen van RX 5700 en 5700XT op 16 augustus uit

Asus heeft vijf RX 5700-kaarten met eigen koelers aangekondigd. Van de RX 5700 en 5700XT komen ROG Strix- en TUF Gaming X3-versies. De vijfde kaart is een RX 5700 in de Dual Evo-serie. De ROG-kaarten verschijnen op 16 augustus, de rest volgt later.

Asus stelt zijn ROG Strix Radeon RX 5700XT in op een baseclock van 1770MHz, de Game Clock is 1905MHz en de boostclock is volgens de specificaties 2010MHz. Het referentiemodel van AMD heeft respectievelijk kloksnelheden van 1605MHz, 1755MHz en 1905MHz. Met name de Game Clock, de snelheid die de kaart in de praktijk tijdens langdurig gamen zou moeten halen, is bij de Asus-versie dus flink hoger. Van de andere kaarten zijn de kloksnelheden nog niet bekendgemaakt.

Asus geeft al zijn RX 5700-kaarten één hdmi 2.0b-aansluiting en drie displayport 1.4-aansluitingen. De ROG Strix-uitvoeringen zijn uitgerust met een dik koelblok, drie fans en rgb-verlichting met Aura-sync-ondersteuning. Ook de TUF Gaming-modellen zijn met drie ventilatoren uitgevoerd. Afbeeldingen van de Dual Radeon RX 5700 Evo heeft Asus nog niet vrijgegeven. De kaart ziet er vermoedelijk hetzelfde uit als eerdere Dual Evo-kaarten van de fabrikant. De koeler in die serie heeft twee fans.

De ROG Strix-versies zijn volgens Asus te koop vanaf 16 agustus en de TUF Gaming X3-versies moeten op 23 augustus volgen. De Dual Evo-variant komt op 30 augustus uit. Het is nog niet bekend wat de adviesprijzen zijn.