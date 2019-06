ABN Amro-klanten kunnen hun Rabobank-account inzien via internetbankieren en app

ABN Amro-klanten die ook een rekening hebben bij de Rabobank, kunnen voortaan de rekeninginformatie van beide rekeningen inzien via de Mobiel Bankieren-app en de internetbankierenwebsite van ABN Amro. Ondersteuning voor andere banken volgt.

Particuliere ABN Amro-klanten kunnen vanaf maandag de gegevens van hun Rabobank-rekening inladen in de Mobiel Bankieren-app. Om dat te doen moeten ze Rabobank de opdracht geven om rekeninginformatie zoals saldo en transacties te delen. De functionaliteit is een gevolg van de PSD2-richtlijn die dit jaar door banken wordt ingevoerd.

ABN Amro heeft de functionaliteit toe kunnen voegen omdat Rabobank de benodigde api's heeft opengezet. In de toekomst wordt het mogelijk om rekeningen van meer banken toe te voegen, maar wanneer is nog niet duidelijk. ABN Amro verwacht dat dit 'snel' zal gebeuren, maar dat is afhankelijk van andere banken.

Wanneer het mogelijk wordt voor Rabobank-klanten om een ABN Amro-rekening te koppelen, is nog niet duidelijk. Om dit mogelijk te maken moeten banken hun apps en internetbankierenomgeving aanpassen. ING laat desgevraagd weten nog bezig te zijn met de implementatie en nog niet te kunnen zeggen wanneer dit gereed is.

De uiterlijke deadline voor banken om aan de PSD2-regels te voldoen is 14 september. Banken zijn niet verplicht om koppelingen met rekeningen van andere banken mogelijk te maken, maar het is wel te verwachten dat de grote Nederlandse banken dit onderling doen. Zij geven dit zelf aan als een van de voordelen van de PSD2-regelgeving.