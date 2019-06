Auping brengt slimme bedbodems met wekker- en anti-snurkfunctie uit

Auping brengt onder de noemer Smart base slimme verstelbare bedbodems uit. De verstelfunctie wordt gebruikt om een zetje te geven aan snurkende slapers. Ook kan het verstellen gebruikt worden als wekkerfunctie.

Auping Smart base M3

De slimme bedbodems van Auping werken met een Auping Connect-apparaatje. Dat wordt gemonteerd onder de bedbodem en is te bedienen via een telefoon of tablet. De bijbehorende Auping Connect-app meet het geluid en kan zo detecteren of iemand snurkt. Bij gebruik van de anti-snurkfunctie wordt het ruggedeelte van de spiraalbodem even bewogen, of komt het hoofdeinde van het bed iets omhoog als er gesnurk wordt gedetecteerd. Die beweging moet ervoor zorgen dat de luchtwegen van de snurker zich openen en die weer vrij kan ademen. Auping mikt met de functionaliteit op koppels die samen slapen en last hebben van elkaars gesnurk.

De verstelbare bodem kan ook gebruikt worden als slimme wekker. Het Auping Connect-apparaatje meet daarbij binnen een ingestelde periode van 30 minuten het moment waarop de gebruiker het lichtst slaapt. Op dat moment gaat het hoofdeinde een stukje omhoog. Volgens Auping zijn de Smart base-bedbodems in combinatie met de Homey Hub van Athom te koppelen aan andere slimme apparaten. Ook is er integratie mogelijk met Google Assistent en Amazon Alexa. Bij een koppeling met die assistenten is er geen telefoon of tablet meer nodig om de functies te gebruiken.

Auping biedt drie Smart base-bedbodems aan. Het topmodel heeft een elektrisch verstelbaar rugdeel, voetendeel en hoofdeinde en kost 1525 euro. De andere versies zijn goedkoper en hebben minder verstelfunctionaliteit.