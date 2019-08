Rabobank gaat app en website stapsgewijs vernieuwen en nieuwe functies geven

De Rabobank gaat zijn website en de Rabo Bankieren App stapsgewijs vernieuwen. De online omgevingen krijgen een ander uiterlijk en extra functionaliteit. Zo kunnen gebruikers straks eenvoudiger transacties en afschriften downloaden, en makkelijker navigeren in de app.

De belangrijkste veranderingen van de website en app hebben te maken met het uiterlijk, zo blijkt uit de website over de aanpassingen die de Rabobank online heeft gezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grootte van de bollen waarmee de toegangscode moet worden ingevoerd op het inlogscherm. Ook het kleur- en icoongebruik van de app en site gaan veranderen om deze er 'moderner en overzichterlijker' uit te laten zien. Het icoon om de app te openen wordt ook aangepast, sommige knoppen in de app en site gaan daarnaast van plek verhuizen.

Wat functionaliteit betreft komt er een nieuwe Profiel-knop in de app en op de site. Hieronder komen de persoonlijke gegevens, instellingen en profielen van de gebruiker te staan. Hier komen ook de Uitloggen-knop en de Berichten-knop te staan. Boven het transactieoverzicht komt een knop om transacties en afschriften te downloaden. Tot slot komt aan de bovenkant van de internetbankierenpagina een menubalk te staan. Hiermee moeten klanten eenvoudig naar producten als betaal-, spaarrekeningen of hypotheken kunnen navigeren. De Rabobank schrijft dat deze menubalk een wens was van klanten.

Wanneer de online omgevingen van de bank worden aangepast, is niet bekend. De bank schrijft wel dat dit stapsgewijs gaat gebeuren.