Rabobank maakt api voor PSD2-betaaldiensten beschikbaar

De Rabobank heeft woensdag zijn 'PSD2-winkel' geopend. De bank maakt een api beschikbaar voor houders van een PSD2-vergunning, die daarmee betaaldiensten kunnen introduceren die gebruikmaken van bankgegevens van klanten. Die moeten toestemming geven.

Het gaat om een api voor betaalinitiatie, waarmee financiële dienstverleners betaaldiensten kunnen aanbieden. De Rabobank belooft in de komende tijd meer diensten open te stellen voor PSD2-vergunninghouders en 'nadrukkelijk' de samenwerking met andere financiële dienstverleners op te zoeken. De bank noemt als voorbeelden diensten voor het bijhouden van huishoudboekjes en kredietverlening aan bedrijven.

De Rabobank gaat zelf zijn app ook uitbreiden met mogelijkheden die binnen handbereik zijn gekomen door de in februari in Nederland ingevoerde PSD2-betaalrichtlijn. De Rabo Bankieren App krijgt in de komende maanden opties die klanten een beter overzicht moeten geven van hun financiële situatie, waarbij het niet alleen om hun rekeningen bij de Rabobank gaat. Verdere details hierover geeft de bank nog niet.

Sinds de invoering van de PSD2-betaalrichtlijn kunnen banken na toestemming van klanten data met betrekking tot betalingen openstellen voor andere dienstverleners. Die moeten daarvoor over een vergunning van De Nederlandsche Bank of een andere Europese toezichthouder beschikken. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld als tussenpersoon betalingen verrichten voor rekeninghouders en bestedingspatronen analyseren. Ook kunnen webwinkels straks klanten direct laten afrekenen in hun app.