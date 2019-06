Renaults nieuwe versie van Zoe heeft 52kWh-accu en haalt 390km

Renault heeft een nieuwe versie van de Zoe gepresenteerd. Deze geheel elektrische auto krijgt een 52kWh-accu, waarmee volgens de wltp-norm een bereik van 390km mogelijk is. Daarmee is de actieradius groter dan vorige edities van de Zoe. Verder is er ondersteuning voor snelladen.

Een belangrijke andere vernieuwing is dat bij de nieuwe Zoe snelladen met 50kW via een ccs-stekker mogelijk is. Deze optie om te laden via gelijkstroom was nog niet beschikbaar bij eerdere versies van de relatief compacte elektrische auto. De interne lader om bij een normale laadpaal met 22kW te kunnen laden is nog altijd aanwezig. Door gebruik te maken van snelladen met 50kW is het volgens de fabrikant mogelijk om na dertig minuten laden weer 150km te rijden.

Verder meldt Renault dat de nieuwe versie een krachtigere elektromotor heeft met een vermogen van 136pk en 245Nm aan koppel. Wat het uiterlijk betreft is er op het oog weinig veranderd, maar volgens de fabrikant is dat anders bij het interieur. Daar is het instrumentarium en het dashboard geheel vernieuwd.

Er is ook een speciale rijmodus toegevoegd aan de nieuwe versie van de Zoe. Met deze zogeheten B-modus neemt de remkracht van de auto toe en remt de auto veel sneller af als het gaspedaal wordt losgelaten. Zodoende hoeft het rempedaal volgens Renault veel minder vaak te worden gebruikt, wat vooral in stadsverkeer van pas komt.

Renault zegt dat de vernieuwde Zoe vanaf het einde van dit jaar beschikbaar is, al zegt het bedrijf niet wanneer de auto precies kan worden verwacht. Ook over prijzen geeft de fabrikant nog geen details; die worden op een later moment bekendgemaakt.