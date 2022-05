Microsoft laat mock-ups zien van Windows 10-menu's met nieuwe interface

Microsoft heeft mock-ups op GitHub gezet van hoe menu's in Windows 10 eruit komen te zien na een grote interface-update die eraan komt. De menu's laten ronde hoeken zien, in plaats van de hoekige menu's van de huidige Windows 10-versies.

Op GitHub, een site die sinds enige jaren in bezit is van Microsoft, zijn mock-ups te zien van contextmenu's en de interface voor het kiezen van een datum en tijd. Die laten zien dat het gaat om een interface met meer ronde hoeken in menu's en bij selecties. Microsoft zei al eerder te werken aan wijzigingen in de interface van Windows 10. Die moeten uitkomen met een grote feature-update komend najaar.

Daarmee lijkt het design meer terug te keren naar dat van Windows Vista en Windows 7, merkt Windows Latest op. De nieuwe interface zou de komende maanden voor het eerst in Insider-builds te zien moeten zijn. Die Insider-builds brengt Microsoft uit om gebruikers te laten testen met nieuwe functies en interfaces voor komende versies van Windows. Zo moeten de grootste fouten eruit zijn voor de versie uiteindelijk uitkomt.