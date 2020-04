'Microsoft stelt Surface Neo-tablet met Windows 10X uit'

Microsoft stelt naar verluidt de release van de Surface Neo-tablet met twee schermen en Windows 10X uit naar volgend jaar. Dat melden ZDNet en CNBC. De Surface Duo-telefoon met twee schermen zou nog wel op schema liggen om dit jaar uit te komen.

In plaats daarvan probeert Microsoft Windows 10X goed te laten werken op apparaten met een enkel scherm, zegt CNBC op basis van een enkele bron. ZDNet zegt dat het mogelijk gaat om functies van Windows 10X, zoals Windows-programma's draaien in een container, die in de reguliere versie van Windows 10 beschikbaar komen.

Windows 10X voor apparaten met twee schermen van andere fabrikanten zou ook dit jaar nog niet beschikbaar zijn, aldus ZDNet. Het uitstel heeft vermoedelijk te maken met de recente uitbraak van het coronavirus, waardoor Microsoft zijn prioriteiten verschuift naar gevirtualiseerde omgevingen en apparaten met enkele schermen.

Microsoft kondigde de Surface Neo een half jaar geleden aan. Het is een tablet met twee 4:3-schermen van 18,3x13,7cm met een oppervlak van 250 vierkante centimeter en een diagonaal van 9", die samen een schermruimte bieden van 18,3x27,4cm met een oppervlak van 500 vierkante centimeter en een diagonaal van 13". Microsoft heeft nog geen prijs en exacte hardwaredetails bekendgemaakt. De fabrikant heeft nog geen reactie gegeven op de geruchten over het uitstel.