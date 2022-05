Franse student krijgt Windows 10X draaiend op Lumia 950XL

De Fransman Gustave Monce, betrokken bij het LumiaWOA-project, heeft een pre-releaseversie van Windows 10X draaiend gekregen op een Lumia 950XL-smartphone uit 2015. In screenshots is te zien dat Windows 10X goed schaalt naar het 5,7"-scherm.

Het aankomende besturingssysteem van Microsoft, Windows 10X lijkt goed te schalen op telefoons. Dat toont engineering-student Gustave Monce op Twitter. Hij zegt een pre-releasebuild van Windows 10X werkend gekregen te hebben op een Lumia 950XL en geeft daarbij screenshots als bewijs. Volgens Monce schaalt Windows 10X goed naar het kleine scherm, maar werkt het nog niet goed. Zo zijn er problemen met opstarten. Details volgen later, zegt hij.

Op de screenshots is duidelijk te zien dat de taakbalk onderin goed uitlijnt op het 5,7"-scherm van de Lumia 950XL en dat meldingen en quick settings toegankelijk zijn. Monce vertelt dat gebruikers kunnen kiezen tussen een grote en kleine taakbalk onderin.

Het is niet de eerste keer dat Monce probeert Windows op een Lumia draaiende te krijgen. Hij is betrokken bij het LumiaWOA-project, een project van hobbyisten om de Arm-versie van Windows 10 draaiende te krijgen op een Lumia 950XL en andere Lumia 950-apparaten. In 2018 publiceerde hij een handleiding om Windows 10 op de Lumia 950XL te zetten. Daarvoor heeft hij ook geprobeerd om Windows RT naar een Lumia te porten.

Dat Windows 10X lijkt te werken op het kleine scherm, wil volgens XDA Developers niet zeggen dat Microsoft zich met Windows 10X opnieuw gaat richten op smartphones. Bij de onthulling van Windows 10X in oktober 2019, vertelde het bedrijf dat het besturingssysteem specifiek ontworpen was voor apparaten met twee schermen. Eerder werd al duidelijk dat het toch ook naar laptops met een enkel scherm zou komen in 2021. Windows 10X voor twee schermen zou zijn uitgesteld tot 2022. Begin vorig jaar publiceerde Tweakers een uitgebreide preview van Windows 10X