Windows 11 op een zeven jaar oude Lumia-telefoon, is dat wat?

Al jaren schrijven we berichten over de voortgang van het draaien van Windows op een Lumia 950 of 950 XL. De telefoons, die uitkwamen met Windows 10 Mobile, draaien inmiddels op Windows 11, maar werkt dat een beetje lekker? Er is maar één manier om dat uit te vinden.

Natuurlijk hebben we de Lumia 950 en 950 XL gereviewd, maar vaak blijven toestellen na de review niet in ons bezit. Dat gebeurde ook bij deze telefoons; Microsoft wilde ze terughebben. Daarna verdween het bedrijf jaren van de mobiele markt en vragen of het de telefoons nog eens wilde uitlenen, bleek lastig.

Microsoft Lumia 950

De Lumia 950-telefoons kwamen uit in een tijd dat Microsoft zijn aandacht voor Windows 10 Mobile aan het afbouwen was. Er kwam daarna nog maar één Lumia-telefoon uit en ook van andere fabrikanten was weinig meer te zien. Microsoft bracht het einde voorzichtig, maar in 2017 wisten we allemaal wel dat het besturingssysteem op weg was naar de uitgang.

De eerste versie van Windows 10 voor de Lumia's kwam uit in 2019. Sindsdien is Windows 11 verschenen en binnen korte tijd na de preview voor desktop bleek ook dat te draaien op de telefoon. Een tweaker gaf me de telefoon om hier Windows 10 of 11 een keer op te zetten en te kijken hoe dat precies werkt. Dat is precies wat ik heb gedaan. Windows 10 en 11 werken alleen op de Lumia 950 en 950 XL. Het zijn de enige Lumia's met 64bit-processor; alle andere hebben 32bit-socs en Microsoft maakt de Arm-versie van Windows 10 en 11 alleen in een 64bit-smaak.

Installatie van Windows 11

Het voordeel van iets proberen te flashen dat al meer dan drie jaar in ontwikkeling is geweest, is dat er goede stappenplannen zijn. Die stappenplannen staan online. Eerst moet je de bootloader ontgrendelen en een iso-bestand bakken, om vervolgens het installatiebestand daar weer uit te halen en te flashen. Een eitje, zou je zeggen.

WPInternals, Windows Phone-tool
WPInternals, Windows Phone-tool

Het belangrijkste wat je nodig hebt, is geduld, want dit is een proces dat met gemak uren in beslag neemt. Het kostte mij in elk geval een uur of drie tussen het begin en het moment waarop ik voor het eerst het lockscreen van Windows 11 op de Lumia zag.

Bij alle stappenplannen staat groot en in rood een waarschuwing dat je je telefoon kunt bricken. Dat gebeurde mij niet, maar het is goed om te beseffen dat je dit het beste kunt doen met een telefoon die je niet nodig hebt. Al zullen er niet veel mensen zijn die elke dag een Lumia 950 in hun zak of tas hebben zitten en verder geen telefoon hebben. Zelfs de allergrootste fans van Windows Phone, en die waren er nogal wat, lijken inmiddels over op andere smartphones.

UUPDump
UUPDump

Wel ging er tijdens de installatie het nodige fout. Een paar keer wilde de telefoon niet booten in de gewenste modus. Ook hing het script om de iso te bakken van de Windows 11-bestanden een keer, een grapje dat je al snel een halfuur extra kost. Het maken van de iso gaat met een downloadpakket dat je kunt ophalen van UupDump.

Op een pc heb je de gratis tools WPInternals en WOADeployer nodig. WOA staat in dit geval voor Windows On Arm, de naam van de Windows-uitgave voor Arm-socs, zoals de Qualcomm Snapdragons in de Lumia's. Daarbij kun je ook instellen dat het een dualbootinstallatie wordt. Dan heb je bij het booten de keuze om te booten in het originele Windows 10 Mobile of in iets dat het ontwikkelaarsmenu Windows 10 blijft noemen, ook al is het inmiddels Windows 11.

WOADeployer voor Windows 10 Mobile en Lumia 950

Het eerste gebruik

Dan is het zover, je bent voor het eerst Windows 11 aan het booten op een telefoon van eind 2015. En dan? Er verschijnt een mysterieus scherm en dan een tijdje... niets. De telefoon moest denken, denken, denken en ik begreep het niet, maar ik weet nu waar het aan ligt. Ook dit proces is namelijk een kwestie van geduld. Rustig wachten tot de software klaar is voor gebruik. Op veel Android-telefoons en op iPhones is het na de installatie van nieuwe software niet anders; ook die doen dan lang over de eerste keer starten.

Vervolgens verschijnt de set-up van Windows 11 in beeld. Daar ging het nog even mis tussen het verbinden van internet en de volgende stap, want na het succesvol verbinden met mijn wifinetwerk kreeg ik een foutmelding dat internet niet was verbonden. Huh? Het is tamelijk frustrerend, want in de stap ervoor bevestigde de software juist dat internet was verbonden. De set-up kun je zonder internetverbinding doorlopen, maar dat vereist stappen met keyboardshortcuts die niet standaard lukken op een telefoon.

In tegenstelling tot wat je zou denken, leverde de zevende keer verbinden met wifi een ander resultaat op dan de eerste zes keer en ging de set-up verder. Uiteindelijk was die klaar en gaf Windows de bekende melding dat het dingen voor je aan het instellen is. Daarna was het dan zover: voor het eerst zag ik de Windows 11-desktop op deze oude telefoon. Halleluja!

Windows 11 op Lumia 950
Windows 11 op Lumia 950

Al snel merkte ik iets op: het was langzaam. Dan bedoel ik niet het soort langzaam waarbij je af en toe moet wachten tot een venster opengaat, maar langzaam op de manier dat je begint te vermoeden dat de software niet heeft geregistreerd dat je op een knop hebt gedrukt.

Alles, maar dan ook alles gaat langzaam op de telefoon. Instellingen openen? Pak gerust even water. Een venster openen in Edge? Je kunt nog koekjes erbij pakken. Een URL intypen en naar de site gaan? Als de koekjes op zijn, heb je met wat pech nog wel tijd om nieuwe te halen in de supermarkt. Dat is overdreven, maar tussen tien en twintig seconden wachten is geen uitzondering. Daarmee is het praktische nut van een Lumia 950 als desktopvervanging al behoorlijk ingezakt, want je wilt van een desktopvervanging natuurlijk wel dat hij bruikbaar is.

Lumia 950 als Windows 11-machine

Bij meer gebruik blijkt dat Windows 11 op de Lumia 950 in verschillende opzichten tekortschiet. Dat begint al bij de gebruikservaring van de knoppen; het aan- en uitzetten van het scherm geeft wisselende resultaten. Soms werkt het wel en soms werkt het niet. Soms start de telefoon opeens opnieuw op en bij dualboot doet hij dat standaard in Windows 10 Mobile, waardoor je voor Windows 11 moet rebooten. Vooral het aanzetten is onvoorspelbaar. Je verwacht dat een scherm aanspringt als je op de juiste knop drukt, maar met de Lumia 950 op Windows 11 is dat niet zo.

Windows 11 op Lumia 950

Ik hoor je denken: je hebt in elk geval Continuum nog, in combinatie met het Display Dock toch? Continuum is de desktopmodus van Windows 10 Mobile; de Lumia 950 kan daarmee op een groter scherm werken met een daarvoor gemaakte interface. En omdat Windows 11 vanzelf meeschaalt, zou dat moeten werken, toch? Nou nee. Continuum werkt alleen via Miracast en dat is natuurlijk onhandig, omdat je het dan draadloos doet en dat is niet ideaal.

Lekker boeiend, je kunt gewoon een extern scherm aansluiten en dat schaalt mooi mee. Dat kan met het Display Dock dat Microsoft ooit heeft gemaakt, en dan heb je gelijk een hub voor het aansluiten van scherm, muis en toetsenbord. Dat werkt zoals het zou moeten.

Dat hoeft niet. Je kunt elk systeem en elke dock gebruiken die je wilt. Ik heb het bijvoorbeeld geprobeerd met een Nexdock, een laptopschil met trackpad, toetsenbord en scherm, dat bedoeld is voor gebruik van desktopmodi van telefoons. Ook dat werkte prima. De telefoon aansluiten op een extern scherm gaat eveneens prima. Daarbij kun je het scherm dupliceren, maar zoals op elke Windows 11-machine kun je in de instellingen kiezen voor uitbreiden van het scherm. Dat werkt prima en daarna heb je dus twee 'monitoren' die je kunt gebruiken. Hij onthoudt ook welke opties je kiest en de volgende keer hoef je dus niet wéér de instellingen in om te kiezen voor 'uitbreiden'.

Het lag niet in mijn mogelijkheden om schermen met hogere resoluties, bijvoorbeeld 4k-resolutie, aan te sluiten. De soc moet dat kunnen. De gebruikservaring is verder hetzelfde als op de telefoon. Het is niet sneller of langzamer, maar het werkt. De verbinding wil nog weleens instabiel zijn en dan trilt de telefoon de hele tijd. Dat gebeurt niet elke keer.

Windows 11 op Lumia 950 met Nexdock
Windows 11 op Lumia 950 met Nexdock

Wat wel goed is om te weten, is dat de Lumia 950 met Windows 11 niet zuinig is. Uiteraard loopt hij in het gebruik snel leeg, maar als je hem aansluit op een groot scherm, kun je met een dock ook voor stroomtoevoer zorgen en dat is geen probleem. Wat hinderlijker is, is zijn gebruik in stand-by. Hij is binnen grofweg een dag áltijd leeg, ook als je hem helemaal niet gebruikt. Als je de accu ziet als een fles afwasmiddel, dan gebruikt Windows 10 Mobile voor stand-by telkens een druppeltje voor de vaat, terwijl Windows 11 denkt dat er een constant straaltje nodig is om de boel schoon te krijgen. Daardoor ben je sneller dan je denkt door je accusap heen.

Tot slot

Het klinkt als een mooi ideaal; je gebruikt een oude telefoon als nieuwe desktop met een nieuw besturingssysteem. Zo zou je er allerlei leuke projecten in huis mee kunnen doen. Een smartphone is inherent een relatief zuinig systeem en zou dus prima in gebruik kunnen zijn voor servertaken. De Lumia 950 op Windows 11 schiet echter op veel punten gewoon te kort. Op de vraag 'Waarom zou je het doen?' is daarom het enige logische antwoord: 'Omdat het kan'. Dat is een prima reden, maar moderne software maakt van deze oudere telefoon geen moderne machine die je continu (hèhè) zou willen gebruiken.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-03-2023 06:00 73

14-03-2023 • 06:00

73

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Reacties (73)

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sdkoning 14 maart 2023 07:01
Is windows voor de mobiele telefoon te snel opgedoekt? Destijds was een gebrek aan apps het probleem. Met de huidige ARM ecosystemen en nieuwe software dat het ondersteunt zou dit wellicht nieuwe leven in het idee kunnen blazen.

Een mobiele telefoon als laptop zie ik als account manager op de baan wel zitten in elk geval. Wat denken jullie?

*typos

[Reactie gewijzigd door sdkoning op 22 juli 2024 14:54]

Gr4mpyC3t @sdkoning14 maart 2023 07:17
Achteraf is mooi wonen natuurlijk. Destijds heeft Microsoft meermaals Developers het bos in gestuurd met steeds een nieuwe SDK voor iedere Windows Mobile versie. Uiteindelijk was Windows 10 Mobile een prachtig besturingssysteem, maar door die draaikonterij van Microsoft was het eigenlijk al te laat.

Continuum had (en heeft) nog steeds potentie. Daar geloof ik inderdaad ook wel in. Maar het is ook wel oppassen dat we wegblijven van het Windows 8-debacle. Microsoft heeft namelijk al eens geprobeerd om één besturingssysteem te maken voor meerdere soorten apparaten (tablets, laptops en computers).

Ik denk dat het er nooit meer van gaat komen. Ze verdienen lekker op de diensten (Microsoft 365 en Azure b.v.) en omarmen al enige tijd Linux, Android en iOS. If you can't beat them, join them!
The Zep Man
@Gr4mpyC3t14 maart 2023 07:22
Achteraf is mooi wonen natuurlijk. Destijds heeft Microsoft meermaals Developers het bos in gestuurd met steeds een nieuwe SDK voor iedere Windows Mobile versie.
Wat ook niet hielp was dat Microsoft na verloop van tijd hun eigen Android-applicaties beter ging ondersteunen dan hun Windows Mobile-applicaties. Ook kregen ze het niet voor elkaar om hun kroonjuwelen op de desktop (Office, communicatiesoftware) 'volledig' onder ARM te laten draaien. Het was altijd een soort van 'lite' of beperkte versie waar niemand op zat te wachten. Voor productiviteit was het het allemaal gewoon net niet.
Blokker_1999
@The Zep Man14 maart 2023 09:02
Ik moet zeggen dat als je die mobiele apps op een groot scherm projecteerde dat je anders redelijk wat functionaliteit had. Sowieso kan je een desktop software pakket van enkele gigabytes niet in een compacte mobiele app inbouwen en zien we vandaag dan ook meer en meer de verplaatsing naar de broswer based apps.
The Zep Man
@Blokker_199914 maart 2023 15:08
Ik moet zeggen dat als je die mobiele apps op een groot scherm projecteerde dat je anders redelijk wat functionaliteit had.
Redelijk is niet voldoende voor professioneel gebruik.
Sowieso kan je een desktop software pakket van enkele gigabytes niet in een compacte mobiele app inbouwen en zien we vandaag dan ook meer en meer de verplaatsing naar de broswer based apps.
Dat kan prima, maar Microsoft heeft het probleem dat ze een grote technical debt hebben. Als bijvoorbeeld Outlook qua threads/code gescheiden was tussen het netwerkdeel en de GUI, dan was het prima mogelijk om een mobiele UI te hebben naast de desktop UI. Daarom ging men liever allemaal nieuwe applicaties schrijven, die het op de desktop allemaal 'net niet' waren.

Kijk in een gemiddeld kantoor. De meeste productiviteit zit in oude win32 applicaties: Outlook, Excel, Word, PowerPoint...
gamezfreak @Gr4mpyC3t14 maart 2023 09:44
Continuum had (en heeft) nog steeds potentie. Daar geloof ik inderdaad ook wel in. Maar het is ook wel oppassen dat we wegblijven van het Windows 8-debacle. Microsoft heeft namelijk al eens geprobeerd om één besturingssysteem te maken voor meerdere soorten apparaten (tablets, laptops en computers).
Zolang je het niet probeert, weet je niet hoe het zal uitpakken. Microsoft heeft de gok genomen, het geprobeerd en uiteindelijk is het mislukt. Ik had graag gezien dat Continuum een doorontwikkeling kon maken, vooral nu telefoons vrij krachtig zijn, voldoende opslag en RAM hebben. Zo hoefde je maar 1 telefoon te hebben waar je je normale apps gebruikt en zodra je het aan een scherm / docking koppelt, dat je grotendeels volwaardig op kan werken. Zie het maar alsof jouw telefoon een soort van thin-client achtige oplossing is, alleen heb jij altijd je data tot je beschikking.

Samsung heeft met DeX een soortgelijk systeem neergezet, wat opzich wel redelijk goed werkt. Zo kan ik mijn S22 Ultra aan de Dell scherm op kantoor hangen middels een USB-C kabel en de monitor fungeert als een hub (KB+M en evt. een USB stick).

Offtopic:
Binnenkort maar kijken om een NexDock te bestellen, lijkt mij wel een grote toevoeging voor als ik onderweg ben, maar m'n laptop niet wil meenemen. Ook al heb ik een grote scherm, toch is het wel fijner om een iets grotere scherm te hebben om dingen uit te kunnen werken i.p.v. dat je de hele tijd naar je scherm van je smartphone staart en je iets vaker tikfouten maakt.
_Pussycat_ @gamezfreak14 maart 2023 15:46
Samsung DEX werkt inderdaad best goed, maar ik ken niemand die het gebruikt en lees ook online weinig over gebruikers. Ik denk dat dat laat zien dat "mobiele desktop" geen sterk argument is.
QDoled @_Pussycat_14 maart 2023 15:56
Ik gebruik 3 dex stations waarvan 1 dexpad.
Superstabiel. Nu ook 1 aangesloten op mijn nieuwe Samsung tv als mediaspeler.
ochhanz @_Pussycat_15 maart 2023 13:17
Samsung DEX werkt inderdaad best goed, maar ik ken niemand die het gebruikt en lees ook online weinig over gebruikers. Ik denk dat dat laat zien dat "mobiele desktop" geen sterk argument is.
, heb het zelf getest met S20FE maar wat ik daar zelf onhandig aan vind is dat naast deels nog wat gebrek aan software ondersteuning (bijv slechtere versie van Office) dat je het niet even onderweg op de bank kan gebruiken zoals je bij een laptop kan. Je bent afhankelijk van een monitor, keyboard, muis en liefst ook nog een stroomaansluiting of powerbank. Dan is het makkelijker om een telefoon en laptop mee te nemen.
Blokker_1999
@Gr4mpyC3t14 maart 2023 09:08
Alle Windows versies worden, voor zover ik weet, nog altijd van 1 en dezelfde sourcetree gebouwd. Of het nu gaat om het OS voor de Xbox, je PC, een server of een Surface Hub, het is allemaal 1 en dezelfde Windows. En dat is de weg die MS destijds met Windows 8 is ingeslagen en er net voor heeft gezorgd dat software voor Windows Phone 7 niet meer compatibel was.

De verschillen tussen 8 en 10 waren trouwens een heel stuk kleiner en software kon gewoon overgezet worden.

En ik denk dat er zeker ook nog 1 andere, belangrijke factor is geweest die bijgedragen heeft aan het falen van Windows op telefoons: Google. Zij hebben hun applicaties misbruikt om het platform te boycotten. En wanneer je slecht gebruik kunt maken van Google diensten op een telefoon, de diensten waarvan zoveel mensen in onze westerse wereld afhankelijk zijn, dan heeft je platform gewoon geen kans van slagen. Zovele Google websites die niet werkten, gewoon omdat Google ze letterlijk sabboteerde. Van zodra je de user agent string van je webbrowser aanpste zodat Google niet zag dat je vanaf een Windows mobieltje kwam, werkte de sites gewoon perfect.
J_van_Ekris @Blokker_199914 maart 2023 11:47
En ik denk dat er zeker ook nog 1 andere, belangrijke factor is geweest die bijgedragen heeft aan het falen van Windows op telefoons: Google. Zij hebben hun applicaties misbruikt om het platform te boycotten. En wanneer je slecht gebruik kunt maken van Google diensten op een telefoon, de diensten waarvan zoveel mensen in onze westerse wereld afhankelijk zijn, dan heeft je platform gewoon geen kans van slagen. Zovele Google websites die niet werkten, gewoon omdat Google ze letterlijk sabboteerde. Van zodra je de user agent string van je webbrowser aanpste zodat Google niet zag dat je vanaf een Windows mobieltje kwam, werkte de sites gewoon perfect.
Klopt, met name YouTube deed dat bewust. Dat daar geen Antitrust lawsuit uit voortgekomen is snap ik nog steeds niet.
i-chat @Gr4mpyC3t14 maart 2023 10:49
als die omarming van linux door MS no ook eens zou betekenen dat er een linux versie van office365 komt (het zij linux native, appimage of snap/flatpack) die officieel door een partij wordt ondersteund EN die regelmatig geüpdatet wordt, dan zou je eindelijk gewoon een ubuntu/mint/debian/almalinux machine kunnen neerzetten op die nieuwe ARM-laptopjes die dell kennelijk wilt uitbrengen.

dat zou trouwens ook heel prettig zijn voor de mensen die er na aanschaf achterkomen dat een crhomebook zonder ms office tóch iets mist.
Kansloze zaak @Gr4mpyC3t14 maart 2023 14:33
Ze verdienen lekker op de diensten (Microsoft 365 en Azure b.v.) en omarmen al enige tijd Linux, Android en iOS. If you can't beat them, join them!
Het is meer Embrace, extend, and extinguish...
Ik durf er geld op te zetten dat ze straks nog meer met Linux gaan doen, en dan het toch net weer anders, en dan vinden bedrijven het cool om met Microsoft Linux te werken terwijl alles wat je daarop draait niet meer op de gratis Linux distro's werkt.

Ik bedoel, edge was chrome. Dat leek goed nieuws, maar ook die vlieger gaat al niet meer op.

Kan iemand me nog uitleggen waarom power shell cool is maar een Linux shell ingewikkeld?
Alles via een shell was toch het nadeel van Linux?
CivLord @Kansloze zaak15 maart 2023 07:36
Ik bedoel, edge was chrome. Dat leek goed nieuws, maar ook die vlieger gaat al niet meer op.
Vertel...
k995 @sdkoning14 maart 2023 10:18
Bestaat toch al? samsung heeft dat al jaren : dex, werkt ook deftig.
i-chat @k99514 maart 2023 10:52
ik heb DEX een paar keer geprobeerd, en het haalt het eigenlijk al niet bij een gewone chromebook met android-subsystem en linux apps. grotendeels zou ik zeggen dat een mobieltje gewoon nog niet sterk genoeg is om een desktop-ervaring te bieden, met bijvoorbeeld meerdere apps (of tabs) open zoals je dat op een normale desktop zou doen. je ziet dat al in de verschillen dussen een office app voor mobiel / tablet en die zelfde app voor mac en windows
k995 @i-chat14 maart 2023 11:13
Dat hangt af van het mobieltje, ik had een s8 en dat was ruim voldoende voor licht kantoor gebruikt met mail, office and een boel tabs open.

Nu met s23 (als dat nog dex heeft geen idee) zou dat meer dan genoeg moeten zijn voor alles van gaming tot alle normale kantoor/thuiswerk .

een Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) haalt op Geekbench 5.4 1500/5500 single/multi core score dat is vergelijkbaar met een AMD Ryzen 5 5600H : 1400/6000 score.

Wat op zich al overkill is voor kantoor werk.

Een Intel Celeron N4000 (wat je vroeger wel veel vond in geoedkoper laptops) scoort 400/800 daarin.


edit:
een veel minder onrealistisch scenario voor een desktop (zelfs voor henk en ingrid) is bijvoorbeeld. dat je er office documenten in kunt maken, dat je met gemak meerdere websites tegelijk open hebt omdat je bijvoorbeeld onderzoek doet naar x of y onderwerp, ik noem even, de aanschaf van een keuken, dan moeten dus ook al die plugins van de 'ontwerpstudio' goed werken in je browser. uiteraard wil je ook gewoon je vakantiefoto's kunnen bewerken met een leuk simpel programmatje. of wil je belastingaangifte kunnen doen.
Buiten natuurlijk bepaalde zaken die specifiek voor windows zijn zou je alles daarop moeten kunnen doen, toch op zijn minst evenveel als op gelijk welke ubuntu.

En gezien meer ontwikkelaars zich bezig houden met mobiel is de kans juist groter dat iets op dex beter zal werken dan op iets als ubuntu.

vergeet niet dat je gewoon browsers hebt op chromium gebaseerd en dus 100% compatibel met desktop chrome en alle extensies, office 365 ,...

Het issue zie ik eerder dat je de aansluiting, scherm ed moet hebben en dat meeste mensen gewoon dan naar tablet gaan.

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 14:54]

WillySis @sdkoning14 maart 2023 18:30
zeker op een Fold kan Windows best wel eens prettig kunnen zijn. Aan de andere kant heeft Android inmiddels genoeg alternatieven.
tw_gotcha @sdkoning15 maart 2023 11:20
collegas die een lumia met windows hadden warren erg tevreden. Het is maar een steekproef maar er was zeker wel een gebruikersgroep denk ik. Misschien niet winstgevend genoeg. De telefoon als laptop vervanger is meer gadget achtig, ik zie geen werkelijke toepassing op dit moment. De aansluitngen op het werk kun je wel maken, maar ik loop de halve tijd met mijn surface vergaderingen af en ik ben misschien 50% van de tijd op een werkplek.
ochhanz @sdkoning15 maart 2023 12:56
Is windows voor de mobiele telefoon te snel opgedoekt? Destijds was een gebrek aan apps het probleem. Met de huidige ARM ecosystemen en nieuwe software dat het ondersteunt zou dit wellicht nieuwe leven in het idee kunnen blazen.
, ja te vroeg denk ik ook, want in die tijd begon Surface te groeien waardoor MS de app store had kunnen leunen op zowel telefoons als laptops/tablets (niet zo groot als Appstore of Playstore qua afzet maar ook niet weinig dan) en zelfs een aantal xbox apps. Wat logischer zou zijn geweest als MS 1 a 2 telefoons per jaar had uitgebracht na 2015/2016 om iets later vervolgens de stap te maken naar WoA. Vooral met vouwbare schermen had dit erg interessant kunnen zijn icm WoA. Maar MS afdelingen lijken te weinig samen te werken helaas.
Patrickccc @sdkoning14 maart 2023 21:31
Die werden genekt door Google.
Coolstart @sdkoning17 maart 2023 14:27
Is windows voor de mobiele telefoon te snel opgedoekt? Destijds was een gebrek aan apps het probleem.
Er was gewoon geen plaats voor 3 keer een compleet ander mobile OS. Het platform met de minste gebruikers is er afgevallen. In dit geval dat van Microsoft. Microsoft was ook rijkelijk laat op de touch-screen consumer markt. Ze hadden immers met Windows mobile en windows CE een heel ander idee van wat een 'smartphone' moest zijn.

Dat ze op een andere frequentie zaten was duidelijk in het befaamde interview waarin Steve Ballmer lachte om het ontbreken van een fysiek toetsenbord en het niet zou werken in een zakelijke markt.

Het duurde echter tot 2015 toen Windows 10 Mobile op de markt kwam maar toen was het heel moeilijk om zich een weg te banen tussen Android en Iphone die al jaren voorsprong hadden.

iOS en Android pushen hun eigen SDK en Microsoft deed dat ook. (SDK bevat bibliotheken, compilers, debuggers, API's en documentatie zodat devs heel efficient native software kunnen ontwikkelen binnen 1 ecosysteem). Dat maakt dat het lastig was om voor de 3 platformen een native app te maken. Ondertussen zijn er wel wat cross platform oplossingen maar ook dat komt met een eigen set van uitdagingen.

Een modere telefoon kan nu zeker Windows 11 draaien en Microsoft zou een hybride SDK kunnen ontwikkelen waarin ze Android API's kunnen porten én tegelijk Windows software kan draaien zodra je het aan een groter scherm hangt. Echter belanden ze dan mogelijk weer in een kluwen van integraties en 2 soorten apps. De geporte Android apps en de Windows desktop Apps waarbij die laatste enkel te gebruiken zijn op een tablet of groot scherm = Verhakkelde user experience.

Maar technisch kan het zeker. De vraag is wel wat voor probleem je ermee oplost en hoeveel extra inkomsten Microsoft zou kan verwerven.
Boratsu @sdkoning17 maart 2023 16:52
Ik denk precies hetzelfde want qua cpu en ram zou het makkelijk moeten kunnen natuurlijk. De enige andere optie op dit moment is Samsung Dex maar dat werkt ook niet helemaal lekker. Jammer eigenlijk...mijn werklaptop heeft op papier mindere hardware, maar ja.
dutchnltweaker 14 maart 2023 07:04
Ik blijf het jammer vinden dat het potentieel uit echte oplossingen is achtergebleven. Op de Samsung heb je bijvoorbeeld dex, leuke gimmick maar geen echte vervangingen van een pc omgeving. Er lopen projecten, maar wat zou het mooi zijn dat je gewoon een Linux phone aan je scherm kan koppelen en je een goede Desktop ervaring hebt.

Zelfs wat ms probeerde met hun windows phone, mobile was gewoon een flop. Je had een soort van Desktop ervaring, maar toch ook weer niet doordat de je geen win32 programma's kon draaien en de arm programma's tegen vielen.
mathelicious @dutchnltweaker14 maart 2023 08:57
Ik heb een tijdje mijn Nokia 950 als werkstation gebruikt, dat ging best aardig eigenlijk. Internet en office werkten allemaal wel gelukkig.
mirp @dutchnltweaker14 maart 2023 09:51
[Quote]Op de Samsung heb je bijvoorbeeld dex, leuke gimmick maar geen echte vervangingen van een pc omgeving.[End Quote]

Onwaar. Ik vind het vervelend als mensen beweringen doen die niet waar zijn. Op die manier breng je anderen op een dwaalspoor. Ik gebruik Samsung Dex al lang. Ik kan je vertellen dat Dex voor bijna alle zaken voor mij een volwaardige desktop vervanger is.

Op mijn laptop gebruik ik MX linux en Librewolf. Op mijn telefoon gebuik ik Stoutner Privacy Browser en Netguard Pro (ik kan alle verbindingen bijhouden en naar wens blokkeren)

Ik heb een Samung telefoon met een SD 888. Ik heb genoeg rekenkracht. Deze heb ik aangesloten op een groot scherm. Ik ben blij dat ik met mijn telefoon alles kan doen.

Deze manier van computeren was eerst een toekomst ideaal. Voor mij is het nu werkelijkheid. Ik vind het alleen jammer dat Samsung geen Dex stations hardware meer verkoopt (liefst met headphone jack en twee hdmi aansluitingen).
dutchnltweaker @mirp14 maart 2023 10:01
Onwaar. Ik vind het vervelend als mensen beweringen doen die niet waar zijn. Op die manier breng je anderen op een dwaalspoor.
Ik vind de toon wel erg verwijtend en niet prettig overkomen eerlijk gezegd. Kan je ook op een andere manier verwoorden. Maar goed, ik heb zelf ook een Samsung (s23 ultra), daarvoor een Huawei die ook een functie als dex heeft en kan je zeggen dat het een leuke functie betreft, alleen is het in mijn optiek geen volwaardige desktop vervanger. Kan ik er virtuele machines in draaien? Kan ik een volwaardige ms office pakket draaien?, kan ik echt game? Heb je een volwaardige browser waarin je dezelfde plugins kan installeren als op je Windows of Linux pc/laptop?

Op al deze vragen kan ik makkelijk nee antwoorden. Ik zou in de huidige versie mijn Samsung telefoon met dex niet als volwaardige alternatief kunnen gebruiken. Stel je voor dat als je hen extern inplugd en je een volwaardige Linux distro omgeving zou kunnen creëren zoals Fedora of iets anders, is het een totaal andere verhaal.

Om nu te zeggen dat ik andere mensen op een dwaalspoor zet vind ik wel erg ver gaan..
arjandijk162 @dutchnltweaker14 maart 2023 10:57
Je werkt met Dex niet op een windows PC dus je zult je moeten aanpassen naar de formfactor. Inloggen op de remote desktop biedt je de volwaardige power en als je binnen dex blijft kun je goed tekstverwerken/surfen en een aantal typische games spelen.

Als ze hier Dex door iets linuxachtigs zou vervangen heb je hoogstwaarschijnlijk meer mensen die afhaken dan aanhaken. Nog los van het feit dat je geen oneindige CPU power voor allerlei zware PC toepassingen hebt.
dutchnltweaker @arjandijk16214 maart 2023 11:16
Als ze hier Dex door iets linuxachtigs zou vervangen heb je hoogstwaarschijnlijk meer mensen die afhaken dan aanhaken. Nog los van het feit dat je geen oneindige CPU power voor allerlei zware PC toepassingen hebt.
Denk je? Chrome OS is ook Linux based en draait ook op arm laptops. Als je de laatste snapdragon CPU pakt, denk ik dat het nog meevalt met de performance. Ja het is niet equivalent aan een ryzen of intel serie processor, maar we zien bij Apple dat arm CPUs best krachtig kunnen zijn.
arjandijk162 @dutchnltweaker14 maart 2023 11:24
Android is ook Linux based en is krachtig, maar door zijn gebruiksgemak, stabiele en dichtgetimmerde systeem populair bij de massa. Er zijn best een aantal Linux phone pogingen geweest, maar dit is hoogstens door een handvol gebruikers opgepakt. Continuum was een leuke poging, maar toegepast op een bijna dood platform.

Dex is inmiddels behoorlijk volwassen (kwam uit op de S8) en heeft een groep gebruikers, maar dit zijn hoogstens procenten (als het al meer dan 1% is) van het totaal aan bezitters van een compatible telefoon. Het gebruiken van je telefoon als desktop heeft gewoon niet zoveel appeal.
k995 @dutchnltweaker14 maart 2023 10:27
Het ding is de meeste mensen gebruiken hun pc maar voor wat office toepassingen/spel/foto's en niet om VM's op te zetten of een docker omgeving op te starten, dat is een minieme niche markt. Normaal dat geen enkele fabrikant daarmee rekening houd omdat dit nul extra sales voor hen betekend .

Dex ea leveren dus een volwaardig alternatief voor de overgrote meerderheid van samsung ea klanten.
i-chat @k99514 maart 2023 11:04
ik ben het met je eens dat mensen zoals @dutchnltweaker de discussie een beetje vergallen door met bizarre usecases te komen om een desktop te definiëren.

Dus neej, het draaien van Virtual machine (of liefst een heel cluster) is geen usecase die normale mensen op een desktop zouden willen draaien, sterker nog ik zou dat niet eens op een worstation doen, maar gewoon op een development server.

maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je een 'desktop'-vervanger ook direct zomaar zou definiëren als iets waar dex wel toe in staat is.

een veel minder onrealistisch scenario voor een desktop (zelfs voor henk en ingrid) is bijvoorbeeld. dat je er office documenten in kunt maken, dat je met gemak meerdere websites tegelijk open hebt omdat je bijvoorbeeld onderzoek doet naar x of y onderwerp, ik noem even, de aanschaf van een keuken, dan moeten dus ook al die plugins van de 'ontwerpstudio' goed werken in je browser. uiteraard wil je ook gewoon je vakantiefoto's kunnen bewerken met een leuk simpel programmatje. of wil je belastingaangifte kunnen doen.

voor heel veel van dit soort usecases zou dex in beginsel best kunnen volstaan, maar zie je in werkelijkheid dat het .. vooral traag is, niet lekker werkt, of simpelweg nét die ene feature niet pakt.

je hebt dan zoveel mensen die keer op keer blijven roepen dat een simpele ubuntu desktop gewoonweg NET dat beetje mist om voor henk als desktop-vervanger te werken, en DEX is dan overduidelijk NOG weer iets beperkter.

kortom: je vraagt dan uiteindelijk om het gebruik zodanig aan te passen dat DEX voldoet, en dat lijkt me geenszins realistisch.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 14:54]

dutchnltweaker @i-chat14 maart 2023 11:12
ik ben het met je eens dat mensen zoals @dutchtnltweaker de discussie een beetje vergallen door met bizarre usecases te komen om een desktop te definiëren.
Mensen zoals mij vergallen de discussie? Sorry maar wat zijn dit voor beschuldigingen.. Ik ben in mijn uitleg gewoon netjes geweest en niet verwijtend, ik vind het jammer dat mijn uitleg zo geïnterpreteerd wordt. Maar ik leg uit waarom het voor mij geen vervanger is, zelfs als ik het voor simpele taken zou gebruiken is het dat nog niet. Je hebt namelijk geen volwaardig office programma (mobile is best beperkt) en de browsers ondersteuning niet eens allemaal ublock origin of andere plugins. Nogmaals, voor echte basic dingen kan het best prima zijn die vaak alleen wat browsen of simpel tekst verwerken. Maar ik zie dat dus niet als een volwaardig alternatief.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 14:54]

mirp @dutchnltweaker14 maart 2023 11:09
Je wilt spelletjes spelen op je smartphone? Dat hangt van het spel af en of het verkrijgbaar is voor je smartphone. Je hebt voor serieus pc gamen serieus hardware nodig. Nee, voor serieus gamen zul je voorlopig moeten investeren in een game pc (laptop) met een moederbord, een snelle cpu met een flinke koeler, genoeg ram, een flinke gpu, een kwaliteits voeding en een behuizing met een goede airflow. Wil je veel vm's draaien en andere zaken die een hoge workload vergen, dan moet je ook investeren in een goede desktop (laptop) en deze gebruiken met de juiste OS.

Wil je plugins gebruiken in je browser van je smartphone? Dat kan. Je kan bijvoorbeeld de apk Mull installeren vanuit F-droid. Je kan dan meteen de plugins Ublock Origin en Dark Reader installeren en meer. Wil je nog meer plugins, dan moet je iets meer moeite doen.

1. Ga naar de drie dots rechtboven in Mull
2. Ga naar instellingen
3. Ga naar 'over Mull'
4. Blijf klikken op het grote, dikgedrukte 'Mull' tekst
5. Ga terug
6. Ga naar 'aangepaste Add-oncollectie'
7. Vul boven in '16201230' en onder 'What-I-want-on-Fenix'

Je krijgt dan toegang tot meer add-ons zoals bijvoorbeeld SingleFile, Sponsor block -Skip Sponsorships on Youtube, Cookie AutoDelete en meer.

Wil je weten hoe je andere plugins kan installeren dan kan je hiervoor kijken op het internet.

Ik heb al aangegeven hoe ik mijn smartphone gebruik. Voor mij werkt dit en ik kan reclame vrij internetten.
dutchnltweaker @mirp14 maart 2023 11:21
Prima dat het voor je werkt, ik gaf alleen aan waarom ik niet zie dat de echt een desktop alternatief is. Dat jij vindt dat het wel een goed alternatief is prima, maar zeg aub niet dat ik onzin loop te verkondigen in eerste instantie. Iedereen heeft zijn of haar user case. Als iemand echt veel Light werk doet, prima doe je ding op dex. Maar om het in huidige vorm echt een volwaardig alternatief te zien aan een laptop of desktop pc waarmee je iets meer dan Light werkt doet of veel meer, is het geen alternatief.

Al is mull webbrowser wel een goed alternatief vokr privacy op mijn telefoon waar ik al bromite gebruik, dus dank ;) .

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 14:54]

mirp @dutchnltweaker14 maart 2023 13:50
Je wilt VM's (met meerdere OS'en) en moderne, zware games draaien op je smartphone? Je zult moeten wachten tot de hardware en software van je smartphone daarvoor geschikt is.

Mijn wens van 5 jaar geleden dat ik mijn internet dingen probleemloos kan doen op mijn smartphone op een groot scherm, zonder in te boeten op respons, beeldkwaliteit of internetsnelheid, is met Dex en de moderne hardware in smartphones gerealiseerd.

Daar ben ik Samung dankbaar voor. Het is jammer van de enorme bloatware en tracking in Samung telefoons (eigenlijk in alle smartphones/devices) en dat Google (met anderen) overal zijn dikke vingers in heeft. Op de achtergrond is dat constant gaande. Maar dat is het hedendaagse internet. Ik voel mij verplicht om een firewall te gebruiken.

Ik gebruik mijn moderne laptop meer voor overige zaken, zoals bijvoorbeeld VM's.
Wilfred86 14 maart 2023 08:48
Ik mis Windows Phone, wat een ongelofelijk fijn systeem was dat. Duidelijk, overzichtelijk, en mooie vormgeving. Echt een gedurfd product met een eigen smoel. De latere versies waren al minder compromisloos helaas.

Nu een iPhone, wat een rommeltje is dat startscherm.
Dela487 @Wilfred8614 maart 2023 22:47
Heerlijke telefoons en UI, superstabiel.
Helaas buiten gebruik omdat programma’s er niet meer op wilden draaien.
Ze dienen nu nog steeds als perfect reserve offline navigatiesysteem.
Pasteis @Wilfred8614 maart 2023 14:50
Ik mis Windows Phone, wat een ongelofelijk fijn systeem was dat. Duidelijk, overzichtelijk, en mooie vormgeving. Echt een gedurfd product met een eigen smoel. De latere versies waren al minder compromisloos helaas.

Nu een iPhone, wat een rommeltje is dat startscherm.
Eens wat betreft Windows Phone, niet eens over iPhone.
Jarenlang Android gehad, dat vind ik pas een rommel worden, met iPhone houd ik nog enigszins het overzicht en werkt alles zoals het werkt.

Windows Phone vond ik echter het beste, alleen moest ik na mijn Nokia Lumia 800 wel weer afscheid van nemen, omdat apps zwaar achter bleven en ik toch daarin zwaar beperkt werd.
Wilfred86 @Pasteis14 maart 2023 20:07
Android is nog erger inderdaad. iPhone werkt goed, maar vind wel dat de UI in de tijd van Windows Vista is blijven steken.
i7x @Wilfred8614 maart 2023 22:49
Dat is waar, ios en macOS hebben veel minder dan Windows een visuele transformatie ondergaan door de jaren. Of dat jammer is, is een kwestie van smaak. Zelf vind ik Vista, maar beter nog Windows 7 met afstand visueel de mooiste versie. Daarna werd alles platter en platter, saaier en killer.

Trouwens, nog iets over die Windows telefoons, de software daargelaten hadden zo ook prachtige hardware, die Nokia's dan iig. Mijns inziens de enige in lange tijd die zich konden meten met Apple. Ja, het is wederom een kwestie van smaak, maar als ik nu toch weer die renders van de nieuwe Google telefoon zie op de frontpage dan denk ik toch weer hoe is het mogelijk dat zo'n bedrijf met zo'n ongelofelijk treurig ontwerp komt aanzetten? Vind wat Android betreft enkel Xiaomi wel te pruimen (heb er zelf een), en het moge duidelijk zijn waar die hun inspiratie vandaan hebben gehaald... Maar voor de rest allemaal treurnis wat mij betreft.
gandalfdroes 14 maart 2023 07:57
Weet iemand of heeft iemand ook al eens geprobeerd om deze versie van windows 10 te installeren op een HP Elite x3, daar de hp de 820 soc heeft tegen de 808/810 soc in de Lumia 950 (xl) ?
Daar ik de hp en beide lumia´s 950 heb liggen, maar zelf helaas geen tijd en ook niet de juiste kennis heb om vanaf 0 te beginnen.
Mocht er een tweaker (@arnoudwokke ) zijn die dit kan, neem dan graag contact met mij op.

[Reactie gewijzigd door gandalfdroes op 22 juli 2024 14:54]

Noxious @gandalfdroes14 maart 2023 14:42
Zo te zien niet: https://github.com/WOA-Project/WoA-Installer-Rpi/issues/1
Harmsen 14 maart 2023 07:13
Als opvolging van deze leuke test zou je ook een Surface Duo met Windows kunnen proberen. Met een veel snellere SOC zou het tenminste iets werkbaarder moeten zijn dan een Lumia 950 (XL)

Het is van dezelfde makers: https://github.com/WOA-Pr...ob/main/InstallWindows.md

[Reactie gewijzigd door Harmsen op 22 juli 2024 14:54]

Linksquest Moderator Spielerij 14 maart 2023 08:19
Wel vet dat het kan, mijn laatste Windows Phone was de Nokia Lumia 925, mooie telefoon, enige reden dat ik die vervangen heb is dat bepaalde apps niet meer werkte, maar de OS zelf vond ik erg fijn werken.

Ik ken nog de T-Mobile MDA Vario herrineren, mijn eerste smarthphone met toen Windows erop, MSN messenger en zelfs Age of Empires, wat een leuke tijd was dat.
Deodorex 14 maart 2023 14:11
Ach ja, t was een mooie tijd. Ik hd de HP Elite X3. Heb er zelf nog Windows 10 mobile opgezet. Het draaide allemaal prima. Alleen werden uiteindelijk sommige apps niet meer ondersteund die ik nodig had voor alledaags gebruik. Toen maar over gestapt op Apple. Maar ik zou zo weer naar Windows mobile gaan als er een nieuwe Lumia uit zou komen. Of misschien wel de Surface Duo 3… hahaha. We blijven dromen
hackintos 14 maart 2023 16:19
Zou het ook werken op een Windows RT tablet?
SinergyX
@hackintos14 maart 2023 16:26
Voor Windows 10 is er een hele guide gemaakt:
https://www.alexenferman....eRT/W10-OA-SurfaceRT.html

Probleem is de secure boot dat op dat ding zit en verkeerde stap is meteen einde oefening.
sebati 14 maart 2023 08:32
Vergeet Windows, omarm Linux. Belangrijkste dat je nodig hebt is een browser. Windows wordt echt matig onderhouden en getest, gaat MS enkel nog om clouddiensten. Zou me echt verbazen als MS een grote investering in Windows zou doen om het op mobiele hardware breed beschikbaar te maken.
batjes
@sebati14 maart 2023 09:42
Omarm Linux zegt ie. Zelf gebruik ik Linux al sinds de 8 CD versie van Red hat. De Knoppix dagen. Toen Debian nog _de_ shit was in Linux wereld. Het wordt nog door mij gebruikt op de servers.

Vorig jaar voor het eerst sinds Win7 weer een poging gedaan over te stappen.

Kreeg beetje South Parkesque gevoel met die aflevering over murder porn en de cable company. "Oh you're using AMD, I'm sorry, how terrible that must be". Want de AMD GPU drivers draaien dus enkel en alleen op Ubuntu en daar direct afgeleiden van. Anders mag de distro zelf maar regelen hoe het de hardware ondersteund.

3 distro's verder, 2 weken bijna non stop zitten troubleshooten. Ik ben weer terug op Windows ;w Zelf heb ik geen zin in gedoe en ik blijf de gemiddelde gebruiker gewoon Apple of Windows aanraden. Linux is alleen een optie als die gemiddelde gebruiker echt niets anders gebruikt dan een webbrowser.
i-chat @batjes14 maart 2023 11:29
in veel gevallen vraag ik me dan gewoon af of het niet gewoon onkunde of onwil van de gebruiker is.

het begint al bij het punt dat je met een claim komt dat 'het' (en wat het precies is laat je dan in het midden) alleen maar werkt in x of y.... maar als ik naar de moderne amd grafics options kijk dan zie ik juist dat men de laatste jaren enorm veel heeft verbeterd aan amd gpu ondersteuning, je hebt nu gewoon een opensource kernel driver die eigenlijk in elke kernel werkt (of tegen elke kernel te builden is), en daarnaast kun je dan vrij eenvoudig tegen die stack aan extra modules naar wens toevoeren zoals vulkan support.
HuisRocker @batjes14 maart 2023 22:20
De AMD GPU drivers zitten in de Linux kernel, dus zeker niet "alleen bij Ubuntu en afgeleiden"...
sebati @batjes14 maart 2023 10:49
En hoe werkt dat Windows op je telefoon?
Meiklokje @sebati14 maart 2023 15:31
Wat een rant. Heb jij ooit eens gegamed. Office nodig gehad. Encarta op een 90s pc opgestart. Plus! Windows 95/98 op je computer. Dos gebruikt ? Ja Microsoft is pure troep. Je gaat mij nog vertellen dat je eerste pc een server was met je betoog. Je zit nog vast geroest in een terminal. Wij hebben nu Windows, Mac OS, Chrome os en Linux. Heb je keuze genoeg. Ik begrijp niet waar jou post naar toe gaat. :|
sebati @Meiklokje14 maart 2023 16:36
Weet niet want jij een rant noemt, maar dit draadje gaat over Windows op een -telefoon- (meestal ARM based). Heb jij een van de door jouw genoemde zaken ooit open een telefoon gebruikt?

Gamen doe ik overigens op een Playstation, maar kan ook prima met een Xbox. Office kan prima met bijvoorbeeld LibreOffice - ook in een browser. MS Office kan overigens ook prima in een browser, weer zeker sneller dan op je (Windows desktop), enkel in MS Office heb je dan "wat" beperkingen (maar daaar kies je voor als je MS Office wilt gebruiken). Encarta... tja wat zal ik er van zeggen. Dit ging over een telefoon en de meeste telefoons maken gebruik van Android en dat is niet geheel toevallig.. Linux. Dat daar een schil overheen zit van Google doet daar niets aan af, ik heb niet gesproken over dat het enkel open source en/of "gratis" zou moeten zijn. Overigens gebruik ik liever IOS op m'n telefoon (ook geen Windows, maar op BSD gebaseerd) en tablet.

Ik werk overigens -dagelijks- met Windows en Office, implementatie en ondersteuning, kan dus wel zeggen dan ik behoorlijk wat ervaring daarmee heb, ook van de nadelen.

[Reactie gewijzigd door sebati op 22 juli 2024 14:54]

Meiklokje @sebati14 maart 2023 20:36
Er was sprake van een surface phone, echter is deze nooit gekomen. Linux op telefoons. Er bestaan exemplaren waar je met harte lust je eigen code kan booten als je dat wilt. Dit project is gewoon leuk en is er aan te zien dat Microsoft s systeem eisen voor windows 11 een puur broodje aap is. Zowel op ARM als op x86. Je moet gewoon het plezier van dit tweaken in zien. Hier ga je zeker geen steam op draaien. Dit bewijst gewoon dat microsoft een grote kans met windows phone heeft laten liggen. Nu heb je een Surface duo 1 en 2 met gemixte windows en android onderdelen. Maar dat loopt ook niet echt, lekker. Microsoft zou meer windows op een telefoon in de verf moeten zetten met een custom versie van windows 11 met dockingssupport voor je pc als werk plek voor zakelijk gebruik. En dat mis ik gewoon met de tijden van nu. Blackberry was ook geweldig in het verleden is ook een dood gestorven. Tech bedrijven kunnen veel leren met de standaarden van het verleden. Zoals palm os en symbian bijvoorbeeld. En dat mis ik gewoon bij de dag van vandaag. Windows 11 heeft zoveel potentieel dat je dit op een telefoon kan gebruiken. Kijk naar dit project, Maar dan een lichtere versie ervan perfect op zon telefoon te gebruiken. Waar zijn die fantastische Nokia s en Palm pda s gebleven met opvouwbaar scherm en klavier in monochroom met een pennetje. O+ Stel je zon telefoon voor op windows 11.
GeroldM @Meiklokje15 maart 2023 01:07
Dit bewijst gewoon dat microsoft een grote kans met windows phone heeft laten liggen.
Nu heb ik geen idee hoeveel inkomsten worden gegenereerd door Microsoft in alleen de VS en andere wereld-delen.

Wat ik wel weet is dat de "Nokia" Lumia telefoons hier in Zuid-Amerika in het algemeen en Paraguay in het bijzonder heel populair waren. Zoveel phone (qua hardware) was het niet. Maar de hele ervaring met Microsoft phone voelde wel aan als 'heel veel phone voor je geld'.

Heb zelf 4 jaar lang rondgelopen met het allergoedkoopste model en heb het alleen weggedaan omdat Microsoft hun mobiele avontuur opgaven voordat het werkelijk begon. Dat resulteerde weer in ontwikkelaars die niet konden verdienen aan apps dus het ook opgaven. Heb sindsdien Android, P10 van Huawei voor een jaar, daarna een P20 van Huawei.

Nu lees ik vaak in dit forum hoe gebruikersvriendelijk Android is. Vergeleken met Microsoft Phone? Pfff nee, Android heeft nog heel veel te leren over gebruikersvriendelijkheid. Android is niet de ramp die Apple is, maar niet heel veel beter. Microsoft Phone stak echt veel logischer in elkaar. En ja, ik gebruik steeds 'Microsoft Phone', want de 'Windows Phone' ervaring begon mijns inziens al wat minder te worden.

Als Microsoft weer met een Lumia uit zou komen met ondersteuning voor de apps die ik gebruik, dan kunnen Android toestellen in de spreekwoordelijke 'str.nt zakken'. Maar dan wel "staand" op een Apple toestel, zodat het niet "verdrinkt".
theduke1989 14 maart 2023 06:04
Er is ook een Windows 11 Tiny versie ( hier te downloaden https://archive.org/details/tiny-11_202302)

Waarom worden dit soort versies niet geïnstalleerd op de Lumia? Ik draai Tiny nu op enkele machines (oudere vooral, klanten ook nog eens) en het is echt goed voor simpel gebruik.

Op de Lumia zou dat het zelfde moeten zijn.
drakiesoft @theduke198914 maart 2023 07:28
Ook dit is geen arm versie. Gaat niet werken op een lumia.
dragnar12 @theduke198914 maart 2023 06:36
kan je beter voor windows 11 superlite gaan
https://tech-latest.com/ghost-spectre-windows-11/

Verbruikt zowat de helft in ram vs windows 11 tiny

[Reactie gewijzigd door dragnar12 op 22 juli 2024 14:54]

drakiesoft @dragnar1214 maart 2023 07:25
Ik lees nergens dat dit een arm versie.

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