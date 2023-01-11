Suzuki wil in 2025 eerste elektrische auto in Europa verkopen

Suzuki zegt in 2025 zijn eerste elektrische auto op de markt te willen brengen, ook in Europa. Die eerste auto wordt een crossover, waarvan de autofabrikant een concept laat zien. Dat concept heeft een 60kWh-accu met een WLTP-actieradius van 400 kilometer.

De autofabrikant zegt zijn eerste elektrische auto wereldwijd uit te willen brengen en dat deze eVX gaat heten. De conceptversie van de eVX heeft vierwielaandrijving en is 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meter hoog. Het bedrijf deelt geen verdere details over de eVX.

Los van de eVX wil Suzuki ook kleinere auto's ontwikkelen, zegt het bedrijf volgens onder meer Automotive News Europe. Hiervoor wil de autofabrikant samenwerken met Toyota. Dit bedrijf bezit aandelen in Suzuki. Of deze kleinere auto's ook naar Europa komen, is niet duidelijk.