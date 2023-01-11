Suzuki wil in 2025 eerste elektrische auto in Europa verkopen

Ten 1e, een het zijn crossovers. Er is geen ladderchassis, vaak geen 4wiel aandrijving en diff lock. Je kan er off road niets meer mee dan een normale auto.
Oh dat is zeker niet waar. Dat is per model erg verschillend. Het is wel zo dat de huidige elektrische cross-overs aan je omschrijving voldoen, maar zeker niet alle. Er zijn genoeg offroad tests geweest van een Mazda CX-30 met vierwielaandrijving waarbij de prestaties behoorlijk goed waren. Pak je een VW T-Roc, ja, dan klopt je omschrijving volledig, dat is gewoon een uit de kluiten gewassen polo. Maar pak een gemiddelde Suzuki, die worden zeker wel gemaakt met vierwielaandrijving in gedachten.
Ten 2e, als ruimte je zo belangrijk is, dan pak je een mpv. Mijn 1e auto was een Mitsubishi Space Star, die was super ruim voor een auto van 4 meter lang, mede door de rechtere zit. Dat is korter dan een golf. Of je pakt de multipla, de meest extreme vorm van ruimte in een kleine auto.
Bij crossovers gaat dit niet op, als je vergelijkt met de stations. Een mazda 6 wagon heeft meer kofferruimte dan een cx-5 bijvoorbeeld.
Een CX-5 is ook gewoon een behoorlijk stuk korter dan een Mazda 6, dat komt dus helemaal niet door crossover of niet, maar door het behoorlijk forse lengteverschil. Een crossover kan in theorie best net zoveel ruimte hebben als een station en je krijgt er zelfs in de hoogte nog wat bij bij sommige modellen. Ook heb ik in de praktijk gemerkt dat het stapelen van spullen in een crossover een stuk beter gaat dan in een station. Crossovers zijn eigenlijk ook geen concurrenten van stations, maar van hatchbacks en daar winnen ze het heel makkelijk van. Zeker als je aan kinderen denkt. Een iets hogere stoel met een kinderzitje is beduidend beter voor je rug als je een kind in de auto wilt tillen, dan zo'n lage station/hatchback/whatever. Hetzelfde gaat op voor het pakken van spullen uit een laadruimte en het zelf instappen. We zijn niet allemaal atletische jongeren zonder kinderen die lekker sportief laag willen zitten. Ergonomie is ook wat waard.
Crossovers mooier, hmmm ik vraag het mij af. De audi Q2 en Q3 zijn spuuglelijk. De VW troc en tcross zijn extreem lelijk gevouwen. De toyota chr is een duplodoos, heb er in gereden, je hebt slecht zicht om je heen ook nog. Heb je de opel mokka gezien. Of al die peugeots en citroëns. Dat is echt niet best. Een Urus is zelfs lelijk. Die aston martin ook, de verhoudingen zijn compleet weg, alsof er een obesitas aston rondrijdt. De tesla model x en y zijn toch echt wel minder mooi dan de s en 3 toch?
De auto's die je noemt vind ik ook lelijk, maar dat komt niet door het concept crossover maar door hoe die specifieke merken ontwerpen. Toevallig gebruiken ze allemaal een vergelijkbare ontwerptaal omdat ze allemaal met elkaar willen concurreren en allemaal proberen ze klassieke en conservatieve ontwerpelementen en vormen te behouden, omdat de doelgroep met geld voor die auto's steeds ouder begint te worden. Dus lelijk? Ja, helemaal mee eens. Maar of dat door het concept crossover komt? Nee, dat denk ik niet.
En dan heb je nog de crossovers 'coupes', met aflopende daklijk. BMW x6 enzo. Die zijn helemaal nergens goed in, en totaal uit verhouding. Nog geen enkele mooie van gezien.
Vind ik ook geen gezicht. Maarja, je ziet auto's die dat (deels) meenemen wel succesvol zijn, dus men koopt 't wel degelijk. Mazda was er één van de eerste mee met hun CX-3 in een wat betaalbare klasse en die liep als warme broodjes over de toonbank, idem voor de soort van opvolger CX-30 die erg populair is voor een Mazda, vooral ook omdat het in de praktijk een veilige en toch wel nuttige luxe gezinsauto kan zijn, naast de semi-sportieve look. Ook de Toyota C-HR verkoopt erg goed. Renault met hun Arkana verkoopt toch ook lekker, ondanks de wat te hoge prijs.
Plus, omdat het zo off road moet lijken spuiten de fabrikanten de bumpers niet meer mee. Lekker goedkoop, ziet er uit alsof je in een schraapmobiel uit de jaren 90 rijdt. Het lijkt nergens op. Vaak prijken er ook nog 2 of 4 enorme neppe uitlaten uit de niet meegespoten achterbumper. Dat is toch om te kotsen.
Dat is een kostenbesparing meer dan een designstatement voor sommige merken. Ook zorgt het ervoor dat de auto's er wat sportiever uitzien soms. Tja, je moet 't maar leuk vinden. Nep elementen op auto's vind ik ook erg storend en dom, maar dat is geen crossover probleem, dat heeft een Golf net zo goed. Ik moet wel zeggen dat dat plastic bij sommige auto's juist wel op slimme plekken zit waar schade makkelijk voor komt. Ergens niet zo heel gek.