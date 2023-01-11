Suzuki wil in 2025 eerste elektrische auto in Europa verkopen

Suzuki zegt in 2025 zijn eerste elektrische auto op de markt te willen brengen, ook in Europa. Die eerste auto wordt een crossover, waarvan de autofabrikant een concept laat zien. Dat concept heeft een 60kWh-accu met een WLTP-actieradius van 400 kilometer.

De autofabrikant zegt zijn eerste elektrische auto wereldwijd uit te willen brengen en dat deze eVX gaat heten. De conceptversie van de eVX heeft vierwielaandrijving en is 4,3 meter lang, 1,8 meter breed en 1,6 meter hoog. Het bedrijf deelt geen verdere details over de eVX.

Los van de eVX wil Suzuki ook kleinere auto's ontwikkelen, zegt het bedrijf volgens onder meer Automotive News Europe. Hiervoor wil de autofabrikant samenwerken met Toyota. Dit bedrijf bezit aandelen in Suzuki. Of deze kleinere auto's ook naar Europa komen, is niet duidelijk.

Suzuki eVX-conceptSuzuki eVX-concept
Suzuki eVX-conceptSuzuki eVX-conceptSuzuki eVX-concept

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 19:48 159

11-01-2023 • 19:48

159

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Reacties (159)

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Codeandreams 11 januari 2023 19:55
Hadden juist nu in het kleinere segmemt kunnen springen, nu is het weer de zoveelste (Cross) SUV waar al ruim keus in is.
Blokker_1999
@Codeandreams11 januari 2023 20:03
En 2x raden wat het best verkopende marktsegment is ...
bursche @Blokker_199911 januari 2023 22:06
Ja, omdat dit zo'n beetje het enige segment is. Ik zou dolgraag een elektrische auto in het kleinere segment zien, betaalbaar voor de middenklasse.
Maurits van Baerle @bursche12 januari 2023 00:12
Is de Renault Zoe niet jarenlang de best verkopende EV van Europa geweest?

Of is dat weer net iets te klein?
RPiNut @Maurits van Baerle12 januari 2023 06:05
Je zou eventueel nog een slag kleiner kunnen met de Renault Twingo Electric. Zie ze zelf eigenlijk niet rijden, maar de autodealer zegt dat ze amper verkocht worden door het geringe prijs verschil tussen de Twingo en de Zoe. Tevens is het verschil, in basis uitvoering e-208 en e-2008 van Peugeot, in aanschaf prijs, ook niet heel groot. Het verschil in deze modellen in benzine varriant is een stuk groter.
TheVivaldi @RPiNut12 januari 2023 11:17
Je zou eventueel nog een slag kleiner kunnen met de Renault Twizy.
EmbeddedPower @TheVivaldi12 januari 2023 12:06
Haha, ja, dat zou kunnen, als de Twizy een volwaardige auto zou zijn.
Ik heb er wel eens in gereden, maar ik voel me op de snelweg er toch niet zo prettig in.

[edit] Oh, hierover hebben we al eens van gedachten gewisseld.
https://tweakers.net/nieu...ction=18016494#r_18016494

[Reactie gewijzigd door EmbeddedPower op 22 juli 2024 17:57]

tw_gotcha @Maurits van Baerle12 januari 2023 07:26
...zijn drie deurs kleine autootjes zonder laad ruimte. Ik wil naar het grof vuil kunnen, mijn honden achterin, helpen verhuizen... gewoon een werkbak. Ik geef niks om auto's, een gebruiksmiddel dat ik koop op de tweedehandse markt. Dus ik vrees dat ik nog heel lang moet wachten voor ik een electrische koop. Eerst maar een hybride

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 17:57]

majetta @tw_gotcha12 januari 2023 09:55
Citroën ë-Berlingo is mischien iets voor jou dan.
tw_gotcha @majetta12 januari 2023 11:17
interssant, dank!
TheVivaldi @tw_gotcha12 januari 2023 11:18
Zonder laadruimte? In de Twingo is juist veel laadruimte voorin doordat de motor/accu (afhankelijk van de uitvoering) achterin ligt.
tw_gotcha @TheVivaldi12 januari 2023 11:21
in liters maar toch niet om balken van 270 cm of honden te vervoeren of een bed? lijkt me
TheVivaldi @tw_gotcha12 januari 2023 15:47
Dat niet, maar dat is iets anders dan “zonder laadruimte”, zoals je eerder schreef.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:57]

tw_gotcha @TheVivaldi12 januari 2023 18:07
zekers
P_Tingen @tw_gotcha12 januari 2023 15:45
Amen. Dit dus. En ik wil daar ook nog een trekhaak bij zonder een driedubbele accu. Ik weet dat ik dan niet met goed fatsoen met mijn caravan naar zuid-Frankrijk kan, maar dat wil ik ook niet. Wat ik wel wil is het karretje van mijn zwager achter de auto hangen en wat rommel vervoeren wat niet in de auto past.
Maurits van Baerle @tw_gotcha12 januari 2023 15:58
Hybride is ook niet gek als tussenoplossing. Mijn moeder rijdt al 17 jaar in dezelfde Toyota Prius! En ja, met dezelfde accu, en die doet het nog goed genoeg.
Elidibus @Maurits van Baerle12 januari 2023 08:07
Plus een groot bezwaar met die eerste EVs van Renault was de accuhuur, wat gewoon een belachelijk concept was. Dit heeft zeker niet geholpen in de verkoopcijfers.
Helium-3 @bursche12 januari 2023 00:10
Dacia Spring!
Reutemeteut @Helium-312 januari 2023 09:29
Mooie auto maar 160km range op de snelweg is echt heel karig.
Helium-3 @Reutemeteut12 januari 2023 09:32
Gelukkig doet 'ie 180km op 100% accu, en dat is voor mij (en ik denk voor eigenlijk heel veel mensen) prima!

Ik rij er ongeveer 3000 km per maand mee, tussen Zwolle en Groningen voor werk. Een ritje van 110 km, en ik laad (zoals het elke EV-rijder betaamt) natuurlijk gewoon op locatie. Nog geen drie uurtjes aan het werk in Groningen en hij is weer klaar om terug te gaan.

Geen enkele andere auto met zo'n lage TCO voor deze rijstijl! En gewoon een zeer praktisch apparaat zonder allerlei onzin waar je voor betaalt zoals elektrisch verstelbare stoelen of een automatisch panoramadak, etc...

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 22 juli 2024 17:57]

Jaldea @Helium-312 januari 2023 16:58
Als ik niet kan laden op werk of thuis 1 keer, kom ik niet meer aan zonder 100% accu, dat is wel karig ja
Helium-3 @Jaldea12 januari 2023 16:59
Ja helemaal mee eens! Daar moeten ze eigenlijk wat op bedenken, willen ze elektrisch rijden praktisch maken. Misschien kunnen we een onderneming beginnen, en dan stelen we het idee van fossiele auto's: wat dacht je van supersnelle laders langs alle rijkswegen? Gewoon dat je binnen 5 minuutjes vol genoeg zit om thuis te komen, of zo. En dan noemen we het misschien wel Fastned. Zo van "snel Nederland" weetjewel? Dat zou echt tof zijn als dat er was! Hoeft niemand nog accu-zorgen te hebben!

[Reactie gewijzigd door Helium-3 op 22 juli 2024 17:57]

Jaldea @Helium-313 januari 2023 08:49
goed idee, alleen zit ik er nu ook niet op te wachten om 10 minuten langs de snelweg te gaan tanken :) dan is 100-160km wel karig op een volle accu
majetta @Reutemeteut12 januari 2023 09:53
non-excuus.

Hoe vaak rij je achterelkaar meer dan 160 km per rit? :/
Smobbo @majetta12 januari 2023 10:19
Bij 160km als range is de range daadwerkelijk nog wel een beperking hoor.
Ik rij nu naar een project 170km retour en hier kon ik tot niet zo lang geleden ook niet op locatie laden.

Daarbij is volgens ev-database de range in de winter 110-130km, dan zit je op het niveau van een meer dan 15 jaar oude Nissan leaf...


On topic: Leuk dat Suzuki ook wakker wordt, ik ben benieuwd of ze ook nog meer dan 'er achteraan hobbelen' zullen gaan doen. Om nu in 2025 met een 400km range SUV te komen dan ben je wel echt het traagste jongetje van de klas...
Transferno @majetta12 januari 2023 12:30
Ik lees dit argument vaker maar er zit ook een stuk gemak in.
Ik heb voor mijn werk wel vaker een ritje van 100km enkel, dan parkeer ik zo dicht mogelijk bij dat kantoor. Parkeerplaats vinden is sowieso lastig, als het er dan ook eentje moet zijn met laadpaal, dubbel lastig.
Vervolgens kom ik thuis, eten en weer weg. Kan dan helaas niet, want auto moet thuis ook eerst bijladen.

Vanuit gemak perspectief vind ik 1x laden per dag wel het max. Uitgezonderd als je op vakantie zou gaan.
En om het echt op het niveau van een standaard wagen te brengen, bijladen na 800-1000km.
Reutemeteut @majetta12 januari 2023 10:18
Buitenland? Eens!
Amsterdam - Groningen niet haalbaar in één lading? Karig. Zelfs een retourtje Apeldoorn is niet mogelijk zonder bijladen.

[Reactie gewijzigd door Reutemeteut op 22 juli 2024 17:57]

shag-me @Reutemeteut12 januari 2023 10:19
Dat kan dan ook prima met de trein.
Reutemeteut @shag-me12 januari 2023 10:22
Heel handig als ik iets van Marktplaats haal. Waarom heb ik dan een auto?
Michiel_1982 @shag-me12 januari 2023 14:02
60 euro heen en weer, lekker dan, als je al een auto hebt.
youridv1 @bursche12 januari 2023 07:16
beetje kip ei. Het is inderdaad lastig om om de crossovers heen komen, maar dat komt origineel weer omdat de crossover markt de kleine hatchbacks gewoon wegconcurreerde
STIMPPYYY @bursche12 januari 2023 07:48
Heb dat ding gereden. Met subsidie nog ‘ok’. Helaas krijg je ook echt helemaal niks. Ding kost 20k en de duurdere variant 22k. Subsidie van 3k eraf en tel maar uit.

Rijdt opzich prima (alles wat elektrisch rijdt, rijdt natuurlijk beter dan zijn brandstof broertje), maar zoals ik zeg, je krijgt ook net niks. Kaal, saai en lawaaierig interieur. Voor 19 of 17k kan je in de brandstof afdeling vele mooiere dingen krijgen. Om over de tweedehands markt maar te zwijgen.
witchdoc @bursche12 januari 2023 08:51
MG lineup niks voor je dan?
Aidix @bursche12 januari 2023 09:01
Eigenlijk zijn die er al, er zijn meerdere auto's die vergelijkbaar zijn met de Dacia Spring in Azië, maar die zijn hier niet te verkopen vanwege de lage ncap score die ze zouden krijgen (net als de Spring zelf overigens).
Arm1n @bursche12 januari 2023 10:01
Peugeot e-208 €30k en 290km bereik op de snelweg (in de zomer).
Blokker_1999
@bursche12 januari 2023 12:31
Neen, fabrikanten maken crossovers omdat de markt er naar vraagt. Niet omgekeerd. Als jij als fabrikant dat segment links laat liggen dan laat je een grote potentiele markt links liggen omdat vele mensen net zo een grote wagen willen. Vele mensen willen graag wat hoger zitten en voelen zich daar ook veiliger door.
911GT2 @Blokker_199912 januari 2023 13:55
Nee er is letterlijk geen keuze. Als je een gezin hebt en dus ruimte nodig hebt kom je bij elektrisch altijd uit bij een SUV er is geen elektrische stationwagen hoewel dat veel logischer zou zijn vanwege de lagere luchtweerstand.

Je kan kiezen uit SUV of crossover. Meer is er helaas niet.
TTTuck @911GT212 januari 2023 20:00
Of je kiest met een gezin voor minder ruimte. Je moet natuurlijk niet per sé een crossover of suv. Een model 3 vind ik niet enorm, maar gaat zat in voor een gezin van 4.
Bazz0847 @TTTuck12 januari 2023 23:12
Toch zou ik ook niets anders meer willen dan een stationcar. Relatief zuinig, zeer ruim en toch nog acceptabele wegligging. Ik heb verschillende sedans gereden toen ik jonger was, maar dat is ontzettend onpraktisch. Retourtje IKEA was er niet bij, dan moest ik een aanhanger regelen. Skieen met zijn 4en? Vergeet het maar. Je krijgt de troep voor de randgevallen van je gebruik gewoon niet in zo'n unit gepropt, en een station is dan een perfecte oplossing omdat je nagenoeg niets inlevert en je wel veel meer mogelijkheden erbij krijgt.

Anderzijds met SUVs lever je veel in vanwege de inefficiëntie van het concept: veel luchtweerstand, slechtere wegligging, hoger gewicht, binnenruimte beperkt groter, hogere aanschafprijs, etc. Dom concept dus, imo. Extra belasten zou ik zeggen, want er rijden er veel en dat verhoogt de mondiale uitstoot enorm zonder dat het echt zinnig is.

[Reactie gewijzigd door Bazz0847 op 22 juli 2024 17:57]

majetta @bursche12 januari 2023 09:51
Je zegt dat, en het bestaat al, maar niemand wilt in een Honda e rijden. voor 40.000 heb je hem al... voor dat geld heb je nog net geen ID3. Voor leasen kost het net zo duur als een VW ID4.
Powder Toastman @majetta12 januari 2023 11:14
Kost net zo veel als of is even duur als... ;)

[Reactie gewijzigd door Powder Toastman op 22 juli 2024 17:57]

Brent @bursche12 januari 2023 13:14
Ik heb vernomen dat het kleine segment waarschijnlijk gaat verdwijnen, met de push naar electric. Het gewicht en de prijs van de accu passen gewoon niet in dat segment. Heel jammer, ik hoop eigenlijk dat er misschien een uitzondering gaat komen voor kleine benzine wagens: tot 0.6/0.8L motoren en <800kg bijv. Kei car achtige situatie.
911GT2 @Brent12 januari 2023 13:56
Ik hoorde vanmorgen op de radio dat de goedkoopste auto in Nederland 16K is, dat noem ik al niet goedkoop meer
Timmiejj @911GT212 januari 2023 16:47
Pakken we de ‘Historische cijferreeksen’ van het CBS erbij dan zien we vanaf 1974 een flink stijgende inflatie-lijn. Omgerekend naar geld van nu kostte een instapper-Golf in 1975 al €19.000,-. Een Peugeot 205 kostte in 1984 €12.500 en in 1992 omgerekend €18.000,- (toen kregen we BPM).

Valt wel mee denk ik zo.

Bron: https://www.autoblog.nl/n...nlijk-voor-een-auto-54596
911GT2 @Timmiejj12 januari 2023 16:55
Een golf is een B segmenter misschien zelfs C. Ik heb het over een instapper. Dus A segment. Dat is dus wel degelijk een groot verschil.
911GT2 @bursche12 januari 2023 13:54
Dit, ik heb me SUV :+ gezocht naar een mooie sedan/ stationwagen die elektrisch is, maar los van de i4 en de EQE en EQS zijn die er niet, waarbij de mercedes alternatieven qua hoogte al erg richting een crossover gaan.

Uiteindelijk heb ik het opgegeven en een SUV besteld. Waarmee ik de markt in stand houd dat begrijp ik.
Xiz @Blokker_199911 januari 2023 20:07
En het is een stuk minder puzzelen om de accu kwijt te kunnen...
warhamstr @Blokker_199911 januari 2023 20:12
Iets anders is niet te koop. Dus dan houd 't vlug op.
Wouterkaas @warhamstr11 januari 2023 20:19
Voor elektrische auto’s misschien, maar voor auto’s met verbrandingsmotoren is er keuze zat en zijn SUV/crossovers al jaren het populairste
Ruw ER @Wouterkaas11 januari 2023 21:37
Ja want mensen haten zichzelf ofzo. Een audi q5 is gebaseerd op de a6. Alleen is de a6 wagon ruimer, sneller, zuiniger, heeft een betere wegligging. Dus koopt men de q5.
Metalfreak @Ruw ER11 januari 2023 21:51
Het is mij ook al jaren een raadsel inderdaad. Het zal wel iets te maken hebben met de leeftijdscategorie die nog nieuwe auto's kan kopen die een hoge instap nodig hebben.
multikoe
@Metalfreak12 januari 2023 06:41
Ik denk dat je niet in de gaten hebt wat het grootste voordeel van een SUV is: doordat de stoelen recht op staan kun je het vloeroppervlak efficienter benutten en heb je (bij dezelfde lengte) meer bagageruimte en meer beenruimte.
Mensen (zoals jij) vinden het vaak grappig om te verwijzen naar ouderen die strammer zijn en daarom liever een hoge instap hebben, maar dat is kantine-praat.
Overigens: ik vind SUV's mooier dan sedans. En ik ben niet de enige.
sspiff @multikoe12 januari 2023 07:31
Qua inhoud van de kofferruimte heb je het mis - in de meeste platformen is de CUV/SUV variant minder ruim bekofferd dan de klassieke variant.

Volgens mij is de hoofdreden dat mensen vandaag liever een hoge rijpositie hebben en graag hoge daklijn zien. Dat hoeft overigens niks met fysieke beperkingen te maken te hebben - ik ken genoeg jonge fitte mensen die het ook verkiezen.

Ik heb er geen probleem mee als iemand een SUV wil, maar vindt het wel jammer dat elk ander segment plaats moet ruimen voor nog meer nepjeeps.
multikoe
@sspiff12 januari 2023 17:18
Grappig, je begint met een objectieve en correcte stelling: hogere zitpositie (praktisch) en een hogere daklijn (visueel) en dan dat het prima is dat mensen dat willen en dan sluit je af met de stelling dat SUV's nepjeeps zijn, wat dan weer een emotionele en persoonlijke (dis)kwalificatie is.
Voor zowel sedan als SUV zijn voor- en nadelen te verzinnen en het komt uiteindelijk gewoon neer op een keuze die persoonlijk en daarmee niet af te keuren is.
sspiff @multikoe12 januari 2023 17:23
Dat spreek ik helemaal niet tegen - je focust je helemaal op dat ene woord nepjeeps, wat ik half als grap in de mond nam.

Het is mijn smaak niet en dat hoeft geen probleem te zijn, ik beklaag alleen maar het feit dat er bijna enkel nog hoog rijdende modellen geintroduceerd worden als gevolg van de stijgende ontwikkelkost van een nieuwe wagen door alle moderne normen, en dat er zo een dictatuur van de meerderheid ontstaat.
multikoe
@sspiff12 januari 2023 17:34
SUV's zijn simpelweg erg populair en als je als fabrikant geld wil verdienen dan verkoop je SUV's. Het is mijn smaak wel, dus ik vind het prima.
Als je van sedan's houdt, dan heb je inderdaad nu pech en je mag hopen dat er ooit nog leuke sedan's worden gemaakt. Die zijn (in theorie) zuiniger en er zit ook (in theorie) wat minder materiaal in, dus winst.

En ja, die dictatuur van de meerderheid is een gegeven en niet alleen bij auto's. Er is nog wel een reden voor de fabrikant om modellen te ontwikkelen die misschien minder goed verkopen en dat is dat het verstandig is om klanten te binden en een breed productenpakket in de etalage te hebben staan. Maar geld regeert en dat zorgt voor een eenheidsworst. Voor de goede orde: ik ben daar ook niet blij mee, maar het is een min of meer logisch gevolg van de keuzes die we als consument kunnen maken.
Ruw ER @multikoe12 januari 2023 07:46
Ten 1e, een het zijn crossovers. Er is geen ladderchassis, vaak geen 4wiel aandrijving en diff lock. Je kan er off road niets meer mee dan een normale auto.

Ten 2e, als ruimte je zo belangrijk is, dan pak je een mpv. Mijn 1e auto was een Mitsubishi Space Star, die was super ruim voor een auto van 4 meter lang, mede door de rechtere zit. Dat is korter dan een golf. Of je pakt de multipla, de meest extreme vorm van ruimte in een kleine auto.

Bij crossovers gaat dit niet op, als je vergelijkt met de stations. Een mazda 6 wagon heeft meer kofferruimte dan een cx-5 bijvoorbeeld.

Crossovers mooier, hmmm ik vraag het mij af. De audi Q2 en Q3 zijn spuuglelijk. De VW troc en tcross zijn extreem lelijk gevouwen. De toyota chr is een duplodoos, heb er in gereden, je hebt slecht zicht om je heen ook nog. Heb je de opel mokka gezien. Of al die peugeots en citroëns. Dat is echt niet best. Een Urus is zelfs lelijk. Die aston martin ook, de verhoudingen zijn compleet weg, alsof er een obesitas aston rondrijdt. De tesla model x en y zijn toch echt wel minder mooi dan de s en 3 toch?

En dan heb je nog de crossovers 'coupes', met aflopende daklijk. BMW x6 enzo. Die zijn helemaal nergens goed in, en totaal uit verhouding. Nog geen enkele mooie van gezien.

Plus, omdat het zo off road moet lijken spuiten de fabrikanten de bumpers niet meer mee. Lekker goedkoop, ziet er uit alsof je in een schraapmobiel uit de jaren 90 rijdt. Het lijkt nergens op. Vaak prijken er ook nog 2 of 4 enorme neppe uitlaten uit de niet meegespoten achterbumper. Dat is toch om te kotsen.

En dan de andere nadelen, zwaarder, minder zuinig, minder goede wegligging, langzamer, meer frontaal oppervlak om een voetganger mee te doden.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 17:57]

Arunia @Ruw ER12 januari 2023 08:01
Ik vind het apart dat je jouw mening als waarheid bestempeld. Crossovers zijn lelijk?
Ik vind een deel van de deur jouw genoemde auto's mooi.
Urus, vind ik een mooie auto. Als ik een Lamborghini zou kunnen betalen zou het doe worden, mede ook door het hebben van een gezin.
Mazda cx-5 vind ik mooier dan de 5 of 6.
Maar goed, mijn mening.
Ruw ER @Arunia12 januari 2023 09:14
Ik geef gewoon wat voorbeelden. Bij tesla is het het meest duidelijk. Een model y is gewoon niet mooi. Brad pitt is ook knapper dan jan peter balkenende.

Maar goed, lekker een krappe, zware, inefficiente auto rijden. Rij ik rondjes om je met mijn d segment station met meer ruimte.
fapkonijntje @Ruw ER12 januari 2023 09:23
Ten 1e, een het zijn crossovers. Er is geen ladderchassis, vaak geen 4wiel aandrijving en diff lock. Je kan er off road niets meer mee dan een normale auto.
Oh dat is zeker niet waar. Dat is per model erg verschillend. Het is wel zo dat de huidige elektrische cross-overs aan je omschrijving voldoen, maar zeker niet alle. Er zijn genoeg offroad tests geweest van een Mazda CX-30 met vierwielaandrijving waarbij de prestaties behoorlijk goed waren. Pak je een VW T-Roc, ja, dan klopt je omschrijving volledig, dat is gewoon een uit de kluiten gewassen polo. Maar pak een gemiddelde Suzuki, die worden zeker wel gemaakt met vierwielaandrijving in gedachten.
Ten 2e, als ruimte je zo belangrijk is, dan pak je een mpv. Mijn 1e auto was een Mitsubishi Space Star, die was super ruim voor een auto van 4 meter lang, mede door de rechtere zit. Dat is korter dan een golf. Of je pakt de multipla, de meest extreme vorm van ruimte in een kleine auto.

Bij crossovers gaat dit niet op, als je vergelijkt met de stations. Een mazda 6 wagon heeft meer kofferruimte dan een cx-5 bijvoorbeeld.
Een CX-5 is ook gewoon een behoorlijk stuk korter dan een Mazda 6, dat komt dus helemaal niet door crossover of niet, maar door het behoorlijk forse lengteverschil. Een crossover kan in theorie best net zoveel ruimte hebben als een station en je krijgt er zelfs in de hoogte nog wat bij bij sommige modellen. Ook heb ik in de praktijk gemerkt dat het stapelen van spullen in een crossover een stuk beter gaat dan in een station. Crossovers zijn eigenlijk ook geen concurrenten van stations, maar van hatchbacks en daar winnen ze het heel makkelijk van. Zeker als je aan kinderen denkt. Een iets hogere stoel met een kinderzitje is beduidend beter voor je rug als je een kind in de auto wilt tillen, dan zo'n lage station/hatchback/whatever. Hetzelfde gaat op voor het pakken van spullen uit een laadruimte en het zelf instappen. We zijn niet allemaal atletische jongeren zonder kinderen die lekker sportief laag willen zitten. Ergonomie is ook wat waard.
Crossovers mooier, hmmm ik vraag het mij af. De audi Q2 en Q3 zijn spuuglelijk. De VW troc en tcross zijn extreem lelijk gevouwen. De toyota chr is een duplodoos, heb er in gereden, je hebt slecht zicht om je heen ook nog. Heb je de opel mokka gezien. Of al die peugeots en citroëns. Dat is echt niet best. Een Urus is zelfs lelijk. Die aston martin ook, de verhoudingen zijn compleet weg, alsof er een obesitas aston rondrijdt. De tesla model x en y zijn toch echt wel minder mooi dan de s en 3 toch?
De auto's die je noemt vind ik ook lelijk, maar dat komt niet door het concept crossover maar door hoe die specifieke merken ontwerpen. Toevallig gebruiken ze allemaal een vergelijkbare ontwerptaal omdat ze allemaal met elkaar willen concurreren en allemaal proberen ze klassieke en conservatieve ontwerpelementen en vormen te behouden, omdat de doelgroep met geld voor die auto's steeds ouder begint te worden. Dus lelijk? Ja, helemaal mee eens. Maar of dat door het concept crossover komt? Nee, dat denk ik niet.
En dan heb je nog de crossovers 'coupes', met aflopende daklijk. BMW x6 enzo. Die zijn helemaal nergens goed in, en totaal uit verhouding. Nog geen enkele mooie van gezien.
Vind ik ook geen gezicht. Maarja, je ziet auto's die dat (deels) meenemen wel succesvol zijn, dus men koopt 't wel degelijk. Mazda was er één van de eerste mee met hun CX-3 in een wat betaalbare klasse en die liep als warme broodjes over de toonbank, idem voor de soort van opvolger CX-30 die erg populair is voor een Mazda, vooral ook omdat het in de praktijk een veilige en toch wel nuttige luxe gezinsauto kan zijn, naast de semi-sportieve look. Ook de Toyota C-HR verkoopt erg goed. Renault met hun Arkana verkoopt toch ook lekker, ondanks de wat te hoge prijs.
Plus, omdat het zo off road moet lijken spuiten de fabrikanten de bumpers niet meer mee. Lekker goedkoop, ziet er uit alsof je in een schraapmobiel uit de jaren 90 rijdt. Het lijkt nergens op. Vaak prijken er ook nog 2 of 4 enorme neppe uitlaten uit de niet meegespoten achterbumper. Dat is toch om te kotsen.
Dat is een kostenbesparing meer dan een designstatement voor sommige merken. Ook zorgt het ervoor dat de auto's er wat sportiever uitzien soms. Tja, je moet 't maar leuk vinden. Nep elementen op auto's vind ik ook erg storend en dom, maar dat is geen crossover probleem, dat heeft een Golf net zo goed. Ik moet wel zeggen dat dat plastic bij sommige auto's juist wel op slimme plekken zit waar schade makkelijk voor komt. Ergens niet zo heel gek.
arjandijk162 @Ruw ER11 januari 2023 22:20
maar je kinderen zitten lekkerder, je stapt gemakkelijker in en je hebt beter overzicht over de weg. Als die kinderen er niet waren geweest reden we allemaal in een 2-zits sportwagen, maar die zijn er wel, dus kies je de meest comfortabele optie. En die paar procent extra brandstof kun je al Audi rijder ook wel betalen
sspiff @arjandijk16212 januari 2023 07:34
Das erg egoistisch. SUVs zijn aangetoond gevaarlijker voor kinderen op de fiets of te voet. Bovendien geeft de hogere rijpositie een (vaak vals) gevoel van veiligheid, waardoor veel mensen net gevaarlijker rijgedrag gaan vertonen.

Ik overdrijf nu een beetje, maar daarmee reageer ik op jou ongenuanceerde claims over comfort. Bij mijn weten zijn er zat comfortabele sedans en stationwagens.

Overigens geen probleem als veel mensen een SUV willen, ik vind het enkel jammer dat er nauwelijks nog andere keuzes overblijven.
Ruw ER @arjandijk16211 januari 2023 23:59
De meest comfortabele optie is voor mij de meest ruime. Dus D segment station.

Als iedereen de meest comfortabele optie zou nemen zouden al die crossovers die overhellen in de bochten zonder multilink ophanging niet verkocht worden.

Overigens zitten mijn kinderen heerlijk in de station hoor. Weet je wat pas ruim was? De auto waar ik in opgegroeid ben. Een Mitsubishi Space Wagon uit 2002. Zelf op de 3e rij zat je nog prima, en als de 3e rij er niet was kon de 2e rij verder naar achter. Dat was pas ruim zitten. Kan geen enkele crossover tegenop.

Okay die in de USA verkochte dingen zoals een Lincoln Navigator ofzo, maar zo groot rijden we niet hier.
fapkonijntje @Ruw ER12 januari 2023 09:28
De meest comfortabele optie is voor mij de meest ruime. Dus D segment station.
Dat is wel een heel beperkte kijk op het concept comfort.
Als iedereen de meest comfortabele optie zou nemen zouden al die crossovers die overhellen in de bochten zonder multilink ophanging niet verkocht worden.
Volgens jouw beperkte visie op comfort wel ja, maar wat je zegt is onzin voor veel crossovers en hebben juist niets met het (ontbreken van) multilink ophanging te maken. Het switchen naar een torsie-as achter van hoge kwaliteit heeft juist voor veel modellen meer stabiliteit en rigiditeit in de ophanging gezorgd, waardoor ook de stabiliteit flink is toegenomen. Zeker niet bij alle modellen, maar wel bij merken die weten wat ze doen.
Overigens zitten mijn kinderen heerlijk in de station hoor. Weet je wat pas ruim was? De auto waar ik in opgegroeid ben. Een Mitsubishi Space Wagon uit 2002. Zelf op de 3e rij zat je nog prima, en als de 3e rij er niet was kon de 2e rij verder naar achter. Dat was pas ruim zitten. Kan geen enkele crossover tegenop.
Dat jouw kinderen heerlijk zitten in een station, betekent niets ten opzichte van hoe een ander soort voertuig zit. Het is maar wat ze gewend zijn en kinderen wennen nou eenmaal veel sneller dan ouderen.
Borromini @arjandijk16212 januari 2023 07:17
[...] en je hebt beter overzicht over de weg.
Jij wel ja... Iedereen zonder een SUV niet 🙈.

En dan hebben we het nog niet gehad over de veiligheid van andere weggebruikers, zoals kinderen bv. ...

[Reactie gewijzigd door Borromini op 22 juli 2024 17:57]

Pierz @arjandijk16212 januari 2023 07:29
Precies lekker de planeet nog even wat extra vergallen voor diezelfde kinderen.

Nee echt, suzuki is zo laat met een EV en dan komen ze nog met zo’n onnozele SUV. Zeker voor een EV is een SUV een bijzonder domme keuze. Niet alleen stoot je meer uit, je hebt ook nog een grotere batterij nodig.

[Reactie gewijzigd door Pierz op 22 juli 2024 17:57]

arjandijk162 @Pierz12 januari 2023 07:40
En je kunt een grotere batterij kwijt..... Het komt uit de lengte, de breedte of de hoogte
Pierz @arjandijk16212 januari 2023 09:59
Het punt is dat je daarmee de planeet nog weer extra vervuilt. En daar komt nog bij dat je minder batterij productiecapaciteit over houdt voor auto's waar wel goed is over nagedacht, wat de electrificatie vertraagt.
Donstil @Ruw ER11 januari 2023 23:32
Ja want mensen haten zichzelf ofzo. Een audi q5 is gebaseerd op de a6. Alleen is de a6 wagon ruimer, sneller, zuiniger, heeft een betere wegligging. Dus koopt men de q5.
Een Q5 is niet gebaseerd op de A6. De Q5 zit in de range A4/A5. Waar de A5 de wat luxere “coupe” A4 is en de Q5 de wat luxere suv A4.

Of wat technischer: zowel de A4 als Q5 staan op het Volkswagen B9 platform, de A6 op C9.

Verder blijft je standpunt uiteraard staan. Een A4 heeft een betere wegligging als een Q5.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:57]

Ruw ER @Donstil12 januari 2023 07:34
Oh foutje dan, excuus. Wel bijzonder dat de vanafprijs vrijwel gelijk is, een q5 of a6.
fapkonijntje @Ruw ER12 januari 2023 09:30
Dat is marketing, je kunt zeker bij VAG niet op die manier vergelijken. VAG kijkt niet naar wat een auto wel of niet kost om te maken, maar kijkt vooral naar het maximale wat ze in een segment kunnen vragen. Dat kan dus best zijn dat er een budgetbarrel voor hoge prijzen in de showroom staat. Zo is de huidige Audi A1 achterlijk duur voor wat het is, als een ander merk een identieke auto had uitgebracht, had 'ie 10k minder gekost. Maar mensen betalen toch wel voor het logo en het nepgevoel van luxe, ookal is daar niets van te merken in dit soort modellen. De Audi A3 is deze generatie ook een klap duurder dan de vorige, terwijl de kwaliteit van de auto er toch wel aardig op achteruit is gegaan, zowel qua interieur als qua ophanging.
eL_Jay @Ruw ER12 januari 2023 09:34
Hoge instap biedt veel meer reiscomfort
Wouterkaas @Ruw ER12 januari 2023 10:32
Haha, ja ik geloof dat rationaliteit niet per se de boventoon voert bij autokeuzes.
Blokker_1999
@warhamstr12 januari 2023 12:31
Vreemd, ik rij anders toch echt met een Sedan, en die is nog geen 4 jaar oud.
patje143 @Blokker_199912 januari 2023 13:09
Ik hoop dat die SUV rage snel voorbij is en er mooie electrische sedans op de markt komen
g4wx3 @Codeandreams11 januari 2023 22:39
De Renault Twizy is een elektrische auto uit het submini segment (A) en is verkrijgbaar vanaf € 13.510,-. Hij heeft een accucapaciteit van 6.1 kWh en is qua lengte kleiner dan de gemiddelde auto binnen dit segment.
De prijs van de Citroën Ami start bij 7.790 euro voor de 5,5 kWh 8 pk met automaat en voorwielaandrijving.
Ijsbad @g4wx311 januari 2023 23:30
Die dingen kan je niet met goed recht auto's noemen. Geen laadruimte, geen mogelijkheid om de snelweg op te gaan, geen veiligheid, geen comfort, maar twee zitplaatsen, geen trekhaak, dramatische actieradius, de accu's los moeten huren bij de Renault... koop dan een scooter. Om deze omgebouwde elektrische fietsen een boodschappenauto te noemen is nog te veel eer, want boodschappen passen er niet in.

Ik zou graag een kleine elektrische auto hebben voor een redelijke prijs, maar ook tweedehands zijn ze er simpelweg nog niet. Actieradius van 300KM ( in de praktijk, niet in WLTP) is zat, qua luxe verwacht ik ook niet veel, maar het moet simpelweg wel bruikbaar zijn als daadwerkelijke auto, en niet gelijk 30k kosten. En dan is er gewoon weinig tot niets te vinden. Daarentegen kom ik met een simpel autootje van 24 jaar oude prima uit de voeten zonder dat ik een hypotheek moet nemen om 'm aan te schaffen.

Dus leuk, dat elektrisch rijden, en ik ben er een groot voorstander van, maar voorlopig is het vooral voor de leaserijders en de 'ondernemers' onder ons.
multikoe
@Ijsbad12 januari 2023 06:37
Leaserijders zijn gewone mensen hoor. Het grootste deel van de elektrische auto's wordt op dit moment verkocht aan of geleased door particulieren. Ik kon geen recenter artikel vinden: maar dit was driekwart jaar geleden:
https://www.rtlnieuws.nl/...-autos-lease-kopen-leasen
Ijsbad @multikoe12 januari 2023 13:15
Dat verbaast me, eerlijk gezegd. Toch blijft het een ding voor mensen met meer geld dan gemiddeld. Heel krom, want dat betekent dat als je het geld niet kan investeren, je vol belasting mag betalen over de auto en de brandstof. Het is duur om weinig geld te hebben.
multikoe
@Ijsbad12 januari 2023 17:23
Dat verbaast me, eerlijk gezegd.
Dat komt omdat het hier op het forum "bon ton" is om elektrische auto's af te schilderen als auto's voor de gefortuneerden en dan helpt het om te roepen dat alleen zakelijke leaserijders EV's kunnen rijden. Want die krijgen toch alles van de baas of kunnen het fijn aftrekken van de belasting. Dat was tot voor kort zo, maar het is dus ondertussen gewoon onzin.

Mijn e-Niro was in de private lease ongeveer ietsje duurder dan de benzine-uitvoering.
Ijsbad @multikoe12 januari 2023 18:13
Als je wil beweren dat er niet grof gebruik gemaakt is van waanzinnige belastingvoordelen door 'ondernemers' om goedkoop auto's te rijden die een gemiddeld mens zich niet kan veroorloven ( maar wel via subsidie betaald worden vanuit belasting die dat gemiddelde mens moet betalen over hun verouderde auto, omdat ze geen nieuwe kunnen kopen) dan ga je mij niet overtuigen. Het is gewoon krom. Je zou er goed aan doen om niet aan te nemen dat heel Nederland IT-consultants zijn die 10k netto per maand mee naar huis nemen.
multikoe
@Ijsbad12 januari 2023 18:49
Hihihi, jij doet precies wat ik beschrijf: jouw eerste zin druipt van de emotie :)

Om te beginnen: er is inderdaad gebruik gemaakt van voordeeltjes die voornamelijk de wat meer gefortuneerden ten goede kwamen. Maar daar ging het helemaal niet om, ik denk dat je gemist hebt dat we het hadden over "nu". Nu, op dit moment, worden er meer elektrische auto's gekocht/geleased door particulieren. En het leasen of kopen van een EV is dus niet meer gekoppeld aan dure jongens met mooie schoenen en imposante banen. Dat was het punt.
Dus, m.a.w. je zou er goed aan doen niet aan te nemen dat het rijden van een EV alleen te doen is voor goedverdienende IT consultants :)
Ijsbad @multikoe12 januari 2023 21:53
Je snapt het niet. Een EV is nog altijd ronduit duur. Met andere woorden, particulier of niet, als je die eerste investering niet kan maken, kan je ook nooit profiteren van de belastingvoordelen ( want ja, ook als particulier krijg je die.) Dat is waar ik op doel als ik zeg dat het krom is.

PS. Ik ben niet per se heel emotioneel geïnvesteerd in dit specifieke onderwerp. Ik heb alleen een hekel aan hypocrisie. Mensen met tonnen op de bank ( en ja, dan overdrijf ik, don't whine) die te naïef zijn om nog te begrijpen dat er anderen zijn die dat niet hebben en vervolgens die andere gaan vertellen dat ze 'gewoon een EV moeten kopen, want dan kunnen ze geld besparen' zijn daar een perfect voorbeeld van.
multikoe
@Ijsbad13 januari 2023 05:51
Ik weet niet goed wat te doen met je post. De eerste paragraaf is gewoon normaal, objectief, volwassen en je hebt een punt. Hoewel datzelfde geld voor meer zaken in het leven, zoals een huis kopen. Geld maakt geld en daar leven we al eeuwen mee.

Vervolgens vlieg je in je tweede paragraaf weer volledig uit de bocht. "Mensen met tonnen op de bank"? Serieus? Je kunt wel roepen dat je overdrijft, maar waarom schrijf je het dan op? Je hebt kennelijk mijn opmerking over de leaseprijs van mijn huidige EV niet gelezen. Op dit moment is een EV binnen het bereik gekomen van de middenklasse, mensen zoals ik, met twee banen, een twee-onder-een-kap, drie kinderen en een beetje spaargeld op de bank. Wij hebben als huishouden een gemiddeld inkomen (net nog even gecontroleerd bij het CBS). Als ik om me heen kijk dan zie ik dezelfde huishoudens, in dezelfde situatie en ik zie daar toch redelijk wat private lease elektrische auto's verschijnen.
Ijsbad @multikoe13 januari 2023 17:48
Kijk, en hier maak je een punt waar ik op in wil haken. Het hebben van een huis, met hypotheek of zonder, is tegenwoordig niet meer normaal. Ook niet voor mensen die modaal verdienen. De middenklasse bestaan uit veertigplussers. De jongvolwassenen die nu op de markt moeten starten maken geen schijn van kans tenzij het tweeverdieners zijn die beiden fulltime werken en minimaal een HBO hebben. Als gevolg daarvan is iedereen die niet kan kopen pakweg de helft van hun inkomen kwijt aan huur, en de rest aan de waanzinnig hoge prijzen van leven. Dan kunnen ze dus niets opbouwen, dus komt er ook nooit een koophuis, laat staan een EV.

En dat is wat ik bedoel. Je hebt geen idee van hoe geprivilegeerd je bent als je een koophuis hebt.

Dus wanneer een miljonair me vertelt ( en dit is me meerdere keren gebeurd) dat ik gewoon een goedkoop huis van 'maar' een half miljoen moet kopen ( 8)7 ) , een EV moet kopen en zonnepanelen moet laten leggen, want dat houdt de kosten lekker laag, dan heb ik daar wel een mening over, ja.

Het is dus zo dat als je in het verkeerde jaar geboren bent, je alleen kans maakt op een fatsoenlijke toekomst als je zowel getrouwd als minimaal HBO-opgeleid bent. Vervolgens lopen diezelfde mensen te schreeuwen dat technisch opgeleide mensen zo lastig te krijgen en zo duur zijn.

Ofwel, de EV is een symbool van een groter probleem. Ik heb, nogmaals, niets tegen EV's, sterker nog, ik vind het een noodzakelijke en goede ontwikkeling.

Overigens begrijp ik wel dat dit alles misschien niet helemaal bleek uit mijn eerdere reacties. M'n excuses.
multikoe
@Ijsbad14 januari 2023 06:09
En dat is wat ik bedoel. Je hebt geen idee van hoe geprivilegeerd je bent als je een koophuis hebt.
Dat is natuurlijk maar half waar. Tien jaar geleden kon je nog gewoon een huis kopen en over tien jaar kan dat gewoon weer. We hebben te maken met een tijdelijke situatie, die er 20 jaar geleden was, die er 40 jaar geleden was en die er over 10, 20 jaar opnieuw zal zijn. Op dit moment wordt gewoon weer onderboden en gaan de hypotheekrentes weer omhoog.

Maar startende volwassenen hebben het op dit moment zwaar, dat zal ik niet ontkennen en een nieuwe auto kopen is dan lastiger dan pakweg een vijf jaar geleden. Het wachten is dus op de tweedehands markt.

Overigens is de nieuwprijs maar één van de aspecten in de weerstand en mijn fout is misschien dat ik die op één hoop gooi met de andere onoverkomelijke problemen die hier maar steeds worden herkauwd. Want er zijn genoeg mensen die de keuzes die ik gemaakt heb ook kunnen maken, maar het gewoon niet doen.
Ijsbad @multikoe14 januari 2023 06:19
Helemaal eens, ik ken ook genoeg mensen die nog altijd lopen te schreeuwen dat 'zo'n elektrische auto nooit gaat werken'. Sommige mensen willen gewoon problemen zien. Als ik het geld had zou ik al lang elektrisch rijden, het is overduidelijk de toekomst, en eigenlijk al het heden.
Arunia @Ijsbad12 januari 2023 08:04
Die twizzy heb ik net op de snelweg zien rijden. Weet niet of die er mag komen, maar volgens mij wel. Gaat Max 80 km/u als het goed is. Dus dat is toegestaan.
Jeroen73 @Arunia12 januari 2023 13:29
Er is formeel geen minimumsnelheid meer op de snelweg, maar tenzij je vrachtwagen of caravan gaat rijden vind ik een topsnelheid van 80 toch echt niet aan te raden op de snelweg.
Wailing_Banshee @Ijsbad12 januari 2023 08:08
Die dingen kan je niet met goed recht auto's noemen. Geen laadruimte, geen mogelijkheid om de snelweg op te gaan, geen veiligheid, geen comfort, maar twee zitplaatsen, geen trekhaak, dramatische actieradius, de accu's los moeten huren bij de Renault... koop dan een scooter. Om deze omgebouwde elektrische fietsen een boodschappenauto te noemen is nog te veel eer, want boodschappen passen er niet in.
Je bedoelt 1 1/2 zitplaats... Wij hebben er serieus naar gekeken, als tweede vervoersmiddel (auto zou ik hem ook niet willen noemen), puur voor woon/werk verkeer (provinciale weg en stads/dorpsverkeer) en dan wel de 80km/u variant natuurlijk (Twizy Urban 80, officeel mag hij de snelweg op, maar zou dat nooit doen!). Maar je kunt er niet met goed fatsoen met twee volwassenen in zitten, zeker niet als de rit zo'n 45 minuten duurt.
HuisRocker @g4wx312 januari 2023 11:10
Leuk bedacht, maar er klopt objectief gezien toch echt heel weinig van, vooral van het belangrijkste; de definitie van "auto".

De Renault Twizy is een soort 'overdekte scooter' voor 1 persoon en met een maximum snelheid van 80 km/h ga je daar alleen de snelweg mee op als je niet veel om je leven geeft.

De Citroën Ami is met een maximum snelheid van 45 km/h uiteraard al helemaal geen auto...
lanarhoades @Codeandreams11 januari 2023 21:41
De marges op een econobox is al heel laag, op een elektrische versie zal die flinter dun zijn. Ik denk dat we voorlopig weinig keuze zullen hebben in de kleine EV segment. En ik zou pas zo'n kleinere EV kopen als die de zelfde actie radius als de crossover EV heeft dus de 300+ km.
SkyreLoempia @Codeandreams12 januari 2023 09:48
Ja, Suzuki verkoopt al jaren meer kleinere auto's dan grotere auto's. Snap niet waarom ze steeds voor de Cross-overs kiezen.
WillemJanJansen @Codeandreams12 januari 2023 11:41
Veruit de grootste kostenpost bij een elektrische auto is de accu. Een midsize suv/ crossover voor 30-40.000 euro is te verantwoorden. De accu in een Kia e Niro (64kwh) schijnt zo'n 12.000 euro te kosten.

Als je nu 40 kwh in een A klasser hangt ben je al direct 8000-9000 euro budget kwijt aan de accu kwijt. Hier moet je vervolgens nog een auto omheen bouwen met alle (soms verplichte) luxe- en veiligheidsopties.

Een A segmenter gaat dan rond de 20.000 euro kosten. Voor die prijs heb je ook nog een hele mooie C segment benzineauto waar je gezin, je bagage en je hond wel in past.

Zou een kleine elektrische auto fabriceren, met deze gedachte in het achterhoofd, aantrekkelijk zijn?
RulazZ @WillemJanJansen13 januari 2023 11:48
Even kijkend bij bijvoorbeeld Toyota, zie je toch dat een benzine A-segmenter (Aygo X) nu ook al tegen de 20k kost, en een C-segmenter begint tegenwoordig niet bij 20k maar bij 32k.

Een A-segment EV voor 20k is dan zo gek nog niet (en een C-segment EV voor zeg 35-40k). Nieuwe auto's zijn gewoon uberhaupt erg duur, en 2e hands capabele EVs zijn er helaas nog maar zeer beperkt (naast het feit dat de 2e handsmarkt ook op hol geslagen is momenteel).
aaradorn 11 januari 2023 19:56
Cool dingetje, ook mooie plannen om kleine auto's te maken, als ze een beetje betaalbaar zijn kan het een gat in de markt vullen, de allemans EV samen met Toyota.
TechFox @aaradorn11 januari 2023 20:01
Suzuki en Toyota zijn al een partnership aangegaan om te leren hoe Toyota een kleine EV maakt. De 2 fabrikanten werkte ook al samen voor hybrid cars. De samenwerking tussen deze 2 merken is inderdaad een logische.

Echter zal het helaas nog even duren voordat een betaalbare klein auto's in Nederland verkocht zal worden ben ik bang.

Bron: https://europe.autonews.c...-toyota-lessons-small-evs
Groningerkoek @aaradorn11 januari 2023 20:22
Wat is jouw definitie van betaalbaar?
Donstil @Groningerkoek11 januari 2023 23:38
Wat is jouw definitie van betaalbaar?
Nou een merk als Suzuki bijvoorbeeld.
aaradorn @Groningerkoek12 januari 2023 07:47
Denk aan 20.000 tot 35.000, Tussen de Hiyundai i20 en Volkswagen Golf. (onder de 20.000 vallen de auto's al vaker onder city cars)
HKLM_ 11 januari 2023 19:53
Een Full Electric Suzuki Swift zou wel mooi zijn O+
Accretion @HKLM_11 januari 2023 21:05
Ja precies, zo'n hoge auto's SUV/crossovers vangen alleen extra wind.
Een betaalbare elektrische auto waarmee je de dagelijkse dingen kunt doen, lijkt me juist ideaal.
playlogic @Accretion11 januari 2023 22:04
MG 5 electric. niet de allermooiste station maar wel betaalbaar
arjandijk162 @playlogic11 januari 2023 22:21
Ik houd liever de productie in landen, waar we als NL iets meer meer mee overeen komen.
1234567y @playlogic12 januari 2023 11:04
MG5 in het rood, echt super mooie auto. Smaken verschillen, maar ik vindt bv een Focus er echt niet mooier uitzien.
Jvann 11 januari 2023 20:47
Ik zie de Swift wel als een succesvol model voor elektrificatie. Het design heeft met enkele aanpassingen potentie om aardig gestroomlijnd te zijn. Het gewicht van Suzuki-auto's is over het algemeen al erg laag, dus als er een accu ingehesen wordt blijft het gewicht hopelijk binnen de perken. De accu hoeft niet supergroot, iets rond de 250 km range want de meeste Suzuki Swift rijders rijden niet super veel. Dan kan de auto ook in een redelijk goedkoop segment blijven.
Accretion @Jvann11 januari 2023 21:11
Exact dat.
Zou ideaal zijn als dagelijkse auto, gezien we beide soms een auto nodig hebben; kan de ander dan de ICE nemen.

Of als je ver op vakantie gaat of een kar moet trekken; kun je terugvallen op de ICE.

De markt zit wellicht in de Cross/SUV's, maar juist Suzuki heeft een aardige afzet qua Swift's, je ziet d'r een hoop op de weg.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 22 juli 2024 17:57]

vlaaing peerd @Jvann12 januari 2023 09:19
De Swift en Alto uit eind jaren 90/begin 2000 wegen onder de 800Kg en verbruiken minder dan een hybride Prius. Ook bijzonder prettig als rijeigenschap, van die gooi- en smijtkarretjes.

Dat lage gewicht is natuurlijk het recept bij uitstek om je verbuik omlaag te brengen, bijna zonde dat jarenlange ontwikkeling in zuinige motoren en lichtgewicht auto's feitelijk de prullenbak in kan.

Ik hoop dat de toekomst ook ruimte heeft voor lichtgewicht auto's, wellicht in de vorm van een hybride waterstof. Aangezien ze samenwerken met Toyota, zie ik dat als een reeele mogelijkheid.
nfsmike 11 januari 2023 19:51
Dat is rijkelijk te laat.
marc574 @nfsmike11 januari 2023 19:57
Waarom precies? Zolang er nog niet veel mensen zijn met een EV of denk je dat er veel betere oplossingen komen tussen nu en 5-7 jaar?

[Reactie gewijzigd door marc574 op 22 juli 2024 17:57]

aliberto @marc57411 januari 2023 20:50
Ik hoop van wel dat deze techniek gaat doorbreken. Positieve en negatieve elektrolytvloeistof tanken in 5 minuten en dan 2000km rijden. Klinkt als een echte Tesla killer techniek.

[Reactie gewijzigd door aliberto op 22 juli 2024 17:57]

OCU-Macs @aliberto12 januari 2023 01:10
Zo klinkt het wel, maar er klinken ook veel geluiden dat dit bedrijf (en met name de mensen erachter) behoorlijk fake zijn.

Ik kan dat zelf niet beoordelen, en al helemaal de geclaimde techniek erachter niet. Dus we moeten maar afwachten.

Het klinkt als een geweldig concept, want je maakt de automobilist weer afhankelijk van een vloeistof die je op een bepaald punt moet kopen. Je auto thuis opladen kan niet meer (dus die concurrentie is geëlimineerd) en je energie kan ook niet meer uit verschillende bronnen komen zoals dat bij BEV's wel kan (groen, grijs, Solar).

Klinkt als het gouden ei voor de bestaande oliemaatschappijen. Ze zullen wel in de rij staan dit bedrijf te kopen.
PageFault @marc57411 januari 2023 20:02
Nee, maar de meeste mensen zullen gewoon, net als nu, lang rijden met een occassion.

EV is meer voor liefhebbers, mensen met wat meer vermogen en leaserijders op korte/middellange termijn.
Retrospect @nfsmike11 januari 2023 19:57
Ruim op tijd. 10 jaar voor het verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor (als dat verbod überhaupt al blijft staan). In de eerste helft van 2022 was slechts 10% van de verkochte auto’s EV’s. https://www.autoweek.nl/a...chte-autos-is-elektrisch/
Onno ! @Retrospect11 januari 2023 21:20
Wat je post komt niet overeen met je bron.
Blokker_1999
@Retrospect11 januari 2023 20:03
4 jaar in Belgie, 5 in Nederland, 0 in Noorwegen, ...
hankee @Blokker_199911 januari 2023 20:14
As of September 2022 Maruti Suzuki has a market share of 42 percent in the Indian passenger car market.
Veel mensen denken dat (West) Europa de meest interessante markt op aarde is maar voor veel bedrijven is dat niet het geval. Suzuki en dochterondernemingen verkopen enorme aantallen kleine/ lichte auto's in landen/ werelddelen waar de komende decenia nog geen snellader te vinden is (met een beetje geluk hebben ze in die Indiase/ Afrikaanse/ Zuid Amerikaanse dorpen stroom over 10 jaar om een peertje te branden).
Aapmansz @hankee11 januari 2023 22:03
Met motorfietsen precies hetzelfde. Suzuki gaat zich richten op lichte motorfietsen voor de Aziatische (en Afrikaanse) markt. Daar valt nog poen te verdienen, 3 dubbeltjes is immers meer dan 1 kwartje zei een wijs ondernemer mij ooit.

Het aanbod voor de NL markt is ook enorm verschaald. Geen supersports meer en Suzuki is ook gestopt met de MotoGP.

Wel jammer. Honda heeft de naam van goede onverwoestbare blokken. Vind die van Suzuki net iets fijner.
Heb zelf een V-Strom650 en wat loopt dat V-twinnetje lekker :+

Ook in de MotoGP was ik fan van de lekker kortafdraaiende Suzuki's. Hadden ook de beste sound 8-)
vlaaing peerd @Aapmansz12 januari 2023 09:52
ik ben niet erg bekend met de motor-motorblokjes, maar heb eens in een Espresso Cappucino gereden met een Hayabusa blok. Dat was op het krankzinnige af en heb niet eerder zo veel lol gehad in een auto.

Maar ook de auto-motorblokken zijn bijzonder fijn, niet te slopen die dingen.

edit: koffiecorrectie due to te weinig koffie

[Reactie gewijzigd door vlaaing peerd op 22 juli 2024 17:57]

Jay47 @nfsmike11 januari 2023 20:10
Te laat? Dacht het ff niet, EV markt is nog zeer jong. Plus ik verwacht dat de Japanners en VAG uiteindelijk een groot aandeel gaan pakken.
david-v
11 januari 2023 19:59
Dat is echt een flinke neus. Daar kan je een behoorlijke koffer in kwijt denk ik. Het geeft bij mij wel een dubbel gevoel. Aan de ene kant is het goed dat aerodynamica niet volledig bepalend is voor het design. Aan de andere kant is het slecht dat je de actie radius, die nog bij beperkt is bij EVs, nog verder beperkt door dit soort enorme neuzen.
vlaaing peerd @david-v12 januari 2023 10:14
Het probleem is dat de kosten van een kleine electrische hatchback te hoog liggen. Door te mikken op het segment vanaf 30.000 en hoger kun je tenmisnte nog wat produceren met een gezonde marge.

Vandaar dat veel eerste EV's vaak in het SUV aanbod zit.
david-v
@vlaaing peerd12 januari 2023 13:00
Het gaat mij meer om die lelijke blokneus. Wat ik hier lees is dat blijkbaar een japans design (legoblokken). Dus dat zal wel de reden zijn.
vlaaing peerd @david-v12 januari 2023 13:06
Nee, die Japanse legoblokken zijn zgn Kei cars.

Die zien er zo uit omdat de maximale LxB 3,4m bij 1,48m mag zijn en er dus maximale ruimte in gepropt moet worden.

Deze EV lijkt vooral gemikt op de algemene Aziatischje markt, waar inderdaad overdaad aan detail en de niet bepaald soepele neus juist wel populair is. Suzuki verkoopt niet in Amerika en Europa alleen is qua afzet niet interessant genoeg.

Tussen de Aziaten zijn Japanners juist degene die een wat minimalistischer ontwerp believen.
uiltje 11 januari 2023 20:04
Allejezus wat lelijk. Waren de eerste prototypen gemaakt van Lego ofzo? En we moeten die CEO's eens vertellen dat elektrische auto's niet de toekomst meer zijn. Ze mogen er gewoon uitzien zoals je ze wilt verkopen hoor.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 17:57]

dmantione @uiltje11 januari 2023 20:29
Dat is omdat Japanners verzot zijn op hoekige autootjes. Ze hebben er zelf een woord voor bedacht, "keijidōsha". Het is niet zo gek dat Japanse merken naar hun eigen markt kijken als ze auto's ontwerpen en ze daarna in de rest van de wereld gaan proberen te slijten. Veel van dat soort keijidōsha zijn overigens alleen in Japan te koop.
Aidix @dmantione12 januari 2023 09:09
Kei is een voertuig klasse met een archaïsche maten en vermogenslimiet. Daaruit volgt dat fabrikanten de grenzen van het formaat opzoeken en uitkomen op een broodtrommel op wieltjes. Het zijn overigens super leuke auto's met verassend veel ruimte en voor de duurdere uitvoeringen een mooi interieur. Je moet alleen niet kijken naar hoe dik je deur is of hoe dicht je tenen tegen de bumper want dan breekt het zweet je uit.
uiltje @dmantione11 januari 2023 20:37
Hmm, nou zijn Japanners over het algemeen niet bijzonder groot, maar deze auto lijkt me ook niet bijzonder klein. Japanners houden van schattig enzo; vind ik deze niet echt onder vallen.

Laat ik het anders zeggen; ik vind het ding niet echt passen tussen de autos die ik vind als ik naar keijidōsha plaatjes zoek.
Source90 @uiltje11 januari 2023 21:19
Valt best mee, hij is net iets groter dan een Polo.

Polo:
4.053-4.074 mm lengte x 1.751 mm breedte x 1.431-1.461 mm hoogte
uiltje @Source9012 januari 2023 22:50
Dang, die foto is misleidend :) Dank voor het uitzoeken en de handige referentie.
Louw Post @uiltje11 januari 2023 23:56
In de Japanse steden rijden ze veel in compacte kubussen heb ik gemerkt. Zoals we hier de Suzuki Wagon kennen. Lelijke auto's, maar daar ideaal voor de nauwe straatjes.
Maurits van Baerle @dmantione12 januari 2023 00:18
Ik hoorde vandaag dat de Japanners maar niet aan de EV’s te krijgen zijn en maar 1% van het wagenpark elektrisch is. Lijkt me nog best lastig ontwerpen als de thuismarkt zo anders is dan waar je voor ontwerpt.
vlaaing peerd @dmantione12 januari 2023 11:55
De kei-car is niet per definitie vierkant, en is ook niet waar het woord keijidōsha op slaat.

De kei-car is populair in Japan, omdat onder een bepaalde maat van parkeerplaats je geen belasting hoeft te betalen, ook verzekeringtechnisch zijn ze veel goedkoper. Dit zijn vaak kleine 2-zitters van rond de 600 kilo. Bijzonder praktisch en ook leuk om te modden, ik heb een Suzuki Cappucino gereden met een motor-motorblok erin. Een zeer bijzondere ervaring.

Dan over Japans (of wellicht Aziatisch) design. Die verschilt inderdaad sterk van de Europese.

Gedurende de industriele revolutie is westers design gebaseerd geraakt op functioneel vormgeven, dus de functie zorgt primair voor de vorm van een object. Hierdoor is westers ontwerpen van beginsel veel simplistischer/minimalistischer dan Aziatisch, waar er daar juist meer ruimte gelaten word voor decoratieve elementen.

Japans ontwerpen is dan weer een aparte daarin (die itt de rest van Azie behoorlijk minimalistisch is), maar gekenmerkt word door contrast, evenwicht en tegenstelling. Yin en Yang vind z'n weg terug in tuinen, interieurs, meubilair, huizen, maar ook auto's.

Het principe is gebaseerd op tegenstellingen zoeken zodat het in balans komt. Heb je iets vierkants? Dan compenseer je dat met iets ronds. Heb je iets wat laag is, dan zet je er iets hoogs tegenover, enz.

Als je dan deze Suzuki bekijkt, is deze niet typerend Japans ontworpen. Deze lijkt meer voor de algemeen Aziatische markt.

In de VS verkopen ze niet en Europa heeft relatief kleine afzet, dus in dat opzicht zijn we ook niet bijster interessant.
Hunterbitch @uiltje11 januari 2023 20:10
En dan achteraf tot de conclusie komen dat er ook nog een logo op de voorkant moet komen en dan zo’n lelijk logo er op plakken. |:(
RicoK 11 januari 2023 20:00
Een beetje bereik vereist veel/grote accu’s. En laat daar nu in auto’s in het kleine segment geen/nauwelijks plek voor zijn. Voorlopig is niet te ontkomen aan dit soort EV’s.
Accretion @RicoK11 januari 2023 21:09
Een goedkope/kleine elektrische auto lijkt mij toch ideaal om te hebben.
We hebben momenteel twee ICE auto's, maar een daarvan zou prima elektrisch mogen zijn.

De actieradius is dan ook niet zo belangrijk.

Maar stop een model als de swift eens vol met accu's, dat kan best een degelijk apparaat worden; al is het als dagelijkse auto.
Als je dan een keer een kar moet trekken of naar het buitenland e.d. kun je terugvallen op je tweede auto, nu is de keuze tussen ICE of ICE (maar elektrisch te duur).
Blokker_1999
@RicoK11 januari 2023 20:04
Een beetje bereik kan je ook halen met een efficienter ontwerp en een rustige rijstijl.
DanielChopin 11 januari 2023 20:12
Lijkt wel een plastic speelgoedauto.
mathelicious 11 januari 2023 20:14
Is deze gebaseerd op een ander model, zoals bij de Suzuki Swace (corolla) en Across (rav4) het geval is? Kwa uiterlijk lijken al die SUV achtig auto's op elkaar, dus ook op de toyota bz4x.

Suzuki is wel rijkelijk laat, met zowel hybride als EV's. Maar uiteraard niet verwonderlijk gezien het segment waarin zij verkopen, dat zijn toch veelal de kleine auto's in plaats van zakelijke leasebakken.

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