Rusland gaat lege Sojoez-capsule naar ISS sturen om astronauten op te halen

Rusland gaat volgende maand een lege, vervangende Sojoez-capsule naar het ISS sturen om daarmee de twee kosmonauten en een astronaut op te kunnen halen die daar nu gestrand zijn. De vervangende capsule is nodig omdat de oorspronkelijke Sojoez-capsule een lek heeft.

De Sojoez MS-23 wordt op 20 februari gelanceerd om de huidige MS-22-capsule te kunnen vervangen, zegt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos volgens Reuters. Die MS-22 wordt dan weer leeg naar Aarde gestuurd.

Eind vorig jaar bleek er een lek in het Sojoez-ruimtevaartuig te zitten, dat waarschijnlijk door een kleine meteoriet van nog geen 1mm breed werd veroorzaakt. Dat lek zat in een extern koelsysteem van de MS-22 en zorgde ervoor dat koelingsmateriaal kon ontsnappen. Bij de terugvlucht kunnen de temperaturen in de capsule daardoor oplopen tot 30 tot 40 graden Celsius. Om die reden willen Roscosmos en NASA de capsule niet gebruiken voor de terugvlucht. De organisaties sluiten niet uit de MS-22 in geval van nood te gebruiken. Door het lek zijn er de afgelopen weken ook geen ruimtewandelingen meer uitgevoerd.

Het was al de bedoeling dat de Sojoez MS-23-capsule naar het ISS zou vliegen, maar dan in maart en met het doel om ruimtevaarders naar het ISS te brengen. De MS-23 wordt in plaats daarvan leeg gestuurd, iets dat Roscosmos al overwoog. De twee kosmonauten en een astronaut die aanvankelijk met MS-22 terug naar Aarde zouden gaan, doen dat nu met de MS-23. Daardoor blijven ze wel 'een paar' maanden langer op het ISS; aanvankelijk hadden ze in maart terug moeten keren naar Aarde. De astronauten om wie het gaat, Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin en Frank Rubio, zitten sinds september op het ISS.