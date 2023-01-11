Rusland gaat lege Sojoez-capsule naar ISS sturen om astronauten op te halen

Rusland gaat volgende maand een lege, vervangende Sojoez-capsule naar het ISS sturen om daarmee de twee kosmonauten en een astronaut op te kunnen halen die daar nu gestrand zijn. De vervangende capsule is nodig omdat de oorspronkelijke Sojoez-capsule een lek heeft.

De Sojoez MS-23 wordt op 20 februari gelanceerd om de huidige MS-22-capsule te kunnen vervangen, zegt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos volgens Reuters. Die MS-22 wordt dan weer leeg naar Aarde gestuurd.

Eind vorig jaar bleek er een lek in het Sojoez-ruimtevaartuig te zitten, dat waarschijnlijk door een kleine meteoriet van nog geen 1mm breed werd veroorzaakt. Dat lek zat in een extern koelsysteem van de MS-22 en zorgde ervoor dat koelingsmateriaal kon ontsnappen. Bij de terugvlucht kunnen de temperaturen in de capsule daardoor oplopen tot 30 tot 40 graden Celsius. Om die reden willen Roscosmos en NASA de capsule niet gebruiken voor de terugvlucht. De organisaties sluiten niet uit de MS-22 in geval van nood te gebruiken. Door het lek zijn er de afgelopen weken ook geen ruimtewandelingen meer uitgevoerd.

Het was al de bedoeling dat de Sojoez MS-23-capsule naar het ISS zou vliegen, maar dan in maart en met het doel om ruimtevaarders naar het ISS te brengen. De MS-23 wordt in plaats daarvan leeg gestuurd, iets dat Roscosmos al overwoog. De twee kosmonauten en een astronaut die aanvankelijk met MS-22 terug naar Aarde zouden gaan, doen dat nu met de MS-23. Daardoor blijven ze wel 'een paar' maanden langer op het ISS; aanvankelijk hadden ze in maart terug moeten keren naar Aarde. De astronauten om wie het gaat, Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin en Frank Rubio, zitten sinds september op het ISS.

Sojoez MS-22

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 19:16
74 • submitter: wildhagen

11-01-2023 • 19:16

74

Submitter: wildhagen

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Reacties (74)

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ro8in 11 januari 2023 19:49
Ik moest even zoeken wat nou het verschil is tussen een astronaut en kosmonaut. Maar helemaal niks dus. Kosmonaut wordt enkel gebruikt voor Russen. En voor de rest van de wereld behalve uit china heetten het astronauten. Het is een overblijfseltje van toen Amerika en Rusland nog in gevecht waren om de eerste in de ruimte te zijn. Toen hebben beide landen hun eigen woord bedacht en zijn we als de rest van de wereld natuurlijk vooral gewoon Amerika achterna gegaan.
Verwijderd @ro8in11 januari 2023 19:54
astronaut: westers
kosmonaut: Russisch
Taikonaut: Chinees
Vyomanaut: India (Sanskriet: ruimte/space)
Spationaut: Frans (natuurlijk moeten de Fransen ook weer hun eigen term hebben)

Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik kosmonaut ook wel een mooie naam vind.
Cosmos.
Astro = ster en dat beperkt het dan weer tot de sterren ipv van de bredere 'cosmos' :)
Wat dat betreft zijn we hier in het westen eigenlijk de enige die echt ons richten op de term voor 'sterren', terwijl de rest van de wereld toch voornamelijk het woord voor 'space/ruimte' gebruikt.

Taikonaut is eigenlijk ook gewoon 'kosmonaut' maar dan gebaseerd op Mandarijns voor 'space/ruimte'.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:41]

Mathijs22 @Verwijderd11 januari 2023 20:15
Spationaut: Frans (natuurlijk moeten de Fransen ook weer hun eigen term hebben)
Tot diep in de jaren 90 gebruikten wij 'ruimtevaarder', niets vreemds aan.
TijsZonderH Nieuwscoördinator @Mathijs2211 januari 2023 20:29
Ik pleit ervoor André, Wubbo en Lodewijk 'Nedernauten' te gaan noemen!
Morress @TijsZonderH11 januari 2023 20:36
Of spacekezen
blahenazo @Morress11 januari 2023 20:44
(als Belg ) stem ik toch zeker op deze ...
Z100 @TijsZonderH11 januari 2023 23:04
Poldernauten
CivLord
@TijsZonderH12 januari 2023 13:13
Dat zou de term voor reizigers in Nederland ijn.
pa2ra @TijsZonderH12 januari 2023 16:11
Vliegen 'Nedernauten' altijd in een low earth orbit?

En misschien moeten we Jack Lou(w)sma niet vergeten.
Verwijderd @Mathijs2211 januari 2023 20:16
als officiele term, ook voor Nederlandse astronauten?
of alleen in de volksmond?

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 10:41]

ro8in @Verwijderd11 januari 2023 20:06
Niet alleen het westen hoor, Latijns amerika, Afrika etc wordt ook gewoon astronaut gebruikt. Het zijn juist maar 4 landen die een uitzondering hebben.

Als er iemand in de ruimte zou zijn uit bijvoorbeeld Zuid afrika, dan hadden wij deze persoon gewoon astronaut genoemd.

Overigens was er ook nog een tijdje het gebruik om het astronauten of kosmonauten te noemen aan de hand van of zij in een russisch of amerikaans ruimtevaartuig verbleven. Echter dat gebruik is inmiddels weer geschrapt en benoemen wij ze dus aan de hand van hun afkomst. Waarschijnlijk omdat anders ze allemaal zo ongeveer kosmonauten hadden geheten nu. Vinden bepaalde landen weer niet leuk natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 24 juli 2024 10:41]

CivLord
@ro8in12 januari 2023 13:11
Maar die 4 uitzonderingen samen vertegenwoordigen wel een groter deel van de wereldbevolking dan al die andere landen die de term 'astronaut' gebruiken.
RJG-223
@Verwijderd11 januari 2023 21:50
astronaut: westers
kosmonaut: Russisch
Taikonaut: Chinees
Vyomanaut: India (Sanskriet: ruimte/space)
Spationaut: Frans (natuurlijk moeten de Fransen ook weer hun eigen term hebben)

Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik kosmonaut ook wel een mooie naam vind.
Cosmos.
Astro = ster en dat beperkt het dan weer tot de sterren ipv van de bredere 'cosmos' :)
Wat dat betreft zijn we hier in het westen eigenlijk de enige die echt ons richten op de term voor 'sterren', terwijl de rest van de wereld toch voornamelijk het woord voor 'space/ruimte' gebruikt.

Taikonaut is eigenlijk ook gewoon 'kosmonaut' maar dan gebaseerd op Mandarijns voor 'space/ruimte'.
Uhhh, Taikonaut is de westerse term voor chinese ruimtevaarders. De chinezen gebruiken die helemaal niet. Zou ook vreemd zijn, want 'naut' komt uit het grieks, en ze zouden zeker geen (oud?)grieks woord gebruiken. De term die (zo te zien) het dichtst in de buurt komt is 'tàikōng rén', uit Hong Kong / Taiwan, en dat betekent ruimteman. De chinezen zelf maken blijkbaar onderscheid tussen ruimtevaarders in het zonnestelsel, en ruimtevaarders daarbuiten, maar dat is niets dat op 'taiko' lijkt...

Ongetwijfeld geldt voor 'vyomanaut' hetzelfde. Ik kan me niet voorstellen dat de indiërs zelf griekse woorden door hun taal heen weven...

Sowieso is het belachelijk om voor elke nationaliteit astronaut een ander woord te gebruiken. Dat doen we normaal nooit, behalve soms voor koningen en keizers. Een vreemd overblijfsel van de koude oorlog en de ruimterace in die tijd.

Edit: typo

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 24 juli 2024 10:41]

batjes @Verwijderd12 januari 2023 08:05
De Japanners hebben ook nog hun eigen woord.

宇宙飛行士 (Uchuhikoshi)

Noun

astronaut
spaceman
trisje @Verwijderd16 januari 2023 13:13
Het artikel is in het Nederlands geschreven dus ja raar dat er twee kosmonaut staat en een astronaut. en als china naar beven gaat noemen ze het in het Nederlands Taikonauten, het persoonlijk naamwoord die gebruikt moet worden, want anders voelen ze zich beledigt idee. naar mij idee komplete waanzin als je het over ruimtevaarders hebt. :-)
Andros @ro8in11 januari 2023 20:53
Daarom vond ik het al een rare titel. De Russen hebben hun onderdanen buiten de dampkring altijd kosmonaut genoemd, dan is het ook ineens duidelijk over welke club we het hebben. Waarom zouden ze anders Amerikanen uit het ISS gaan halen? Onnodig verwarrend imo.
mphilipp @Andros11 januari 2023 23:46
Wel weer typisch voor Tweakers om een breden maatschappelijke discussie te voeren over zoiets onbenulligs als een naam voor een poppetje. Het gaat over mensen terug halen van ISS, focus graag, focus... :+
Lord Anubis @ro8in11 januari 2023 22:54
Vind Kosmonaut beter als wereldwijde aanduiding.
possenier @Lord Anubis11 januari 2023 23:05
Aangezien Rusland éérst was vind ik ook dat zei mogen kiezen wat de naam is.
TweakerCarlo 11 januari 2023 23:04
Helle domme vraag wellicht maar ik vraag me nu af: Stel dat ze vanaf die hoogte in een ruimtepak naar de aarde terug vallen waarna een parachute zijn werk doet. Zou dat mogelijk zijn? Het lijkt me niet dat de dampkring je verbrand als het niet extreem snel gaat.
Keypunchie @TweakerCarlo11 januari 2023 23:12
Weet niet of ze zouden verbranden, maar de temperatuur zal wel heel hoog oplopen.

Volgens mij kan een ruimtepak dan onvoldoende koeling geven.

Dit is vooral gissen, hoor.

Je zou de terminale snelheid moeten berekenen en de bijbehorende wrijving. Vergeet niet dat als je in een baan om de aarde zit, je ook enorm moet afremmen voor de landing.

De hoogste parachutesprong ooit is van +-40km: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner

Meer info.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Space_diving

Het probleem zover ik zie is dus niet eens de ‘verticale’ snelheid, maar vooral de vraag hoe je de ‘horizontale’ (orbitale) snelheid doet afnemen. (je gaat immers 30.000 km/u)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 24 juli 2024 10:41]

dev10 @Keypunchie12 januari 2023 09:12
De hoogste parachutesprong ooit is van +-40km: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Felix_Baumgartner
Dat record is al weer verbroken door Alan Eustace. Nog steeds 40+ km, maar niet gesponsord door Red Bull, dus ook niet zo bekend.
Groningerkoek @Keypunchie11 januari 2023 23:42
Ruimtepakken zijn ontworpen voor omstandigheden tot max 120 graden Celsius.
ruttydm @TweakerCarlo11 januari 2023 23:10
Nee dat gaat niet, voor dat jouw parachute zelfs mogelijk is brand je gewoon volledig op.
batjes @ruttydm12 januari 2023 08:15
Nou, het is theoretisch prima mogelijk. Je kan uit een baan om onze planeet komen door rustig af te remmen in onze atmosfeer zonder daarin op te branden.
Groningerkoek @batjes12 januari 2023 14:39
En hoe gaat een astronaut dat doen? Met een thrustertje in zijn hand? Terug van 28.800km/pu naar bijvoorbeeld 500km/pu? En waar gaat hij alle brandstof hiervoor opbergen, en waar laat hij de zuurstof die hij nodig heeft voor al die tijd?

Theoretisch mogelijk, maar praktisch onuitvoerbaar.
la cucaracha @ruttydm16 januari 2023 03:03
Klopt.... en zelfs nog vollediger dan tijdens een crematie.
Voordeel1: de nabestaanden hoeven niet na te denken over wat te doen met de urn. ( bijzetten, uitstrooien of meenemen naar huis en dat soort)
Voordeel2: de nabestaanden kunnen zich de moeite en kosten besparen van een rouwstoet, de aula, de uitgestreken smoelen van de uitvaartondernemers, de natte cake met baggerkoffie en de rekening daarvoor.
Nadeel: Je moet er wel een jarenlange training voor volgen en bovendien geen hoogtevrees hebben.
Groningerkoek @TweakerCarlo11 januari 2023 23:25
Als je de astronauten voldoende zou kunnen vertragen zou dat in theorie kunnen, probleem is helaas dat dit niet kan met de huidige middelen. ISS bijvoorbeeld beweegt met 8km/s de startsnelheid van de astronauten is dus 28.800km/pu De space shuttle met zijn afremmende thrusters komt nog steeds de dampkring in met 17.000km/pu en genereert daarbij tot 1650 graden Celsius en verbrand niet omdat dit kortstondig is en de shuttle een hittewerende schild heeft.
911GT2 @Groningerkoek12 januari 2023 14:12
Hoe kortstondig is dat, is dat minuten of seconden?
Groningerkoek @911GT212 januari 2023 14:35
20 tot 90 seconden voor door ons gemaakte objecten. Daarbij is het niet alleen de temperatuur welke een probleem is, door de snelheid is de drukopbouw aan de voorkant ook enorm.
Blokker_1999
@TweakerCarlo12 januari 2023 09:39
En hoe ga jij voldoende afremmen om in de dampkring te kunnen terugkeren zonder enige hulp? Als jij uit het ruimtestation zou springen, dan blijf je gewoon in een baan om de aarde draaien.
flippy 11 januari 2023 19:47
rusland zou ook een trip op de dragon niet accepteren, dat is gezichtsverlies. nog afgezien van de training die ervoor nodig is.
Blokker_1999
@flippy11 januari 2023 20:01
Het is niet alsof SpaceX die capsules gewoon op overschot heeft liggen en NASA er de budgetten voor heeft om er snel 1 te laten klaarmaken. Ze hebben de optie onderzocht voor als het nodig zou zijn, maar Roscosmos lost het uiteindelijk netjes zelf op. Zoals het hoort.
RJG-223
@Blokker_199911 januari 2023 22:07
Het is niet alsof SpaceX die capsules gewoon op overschot heeft liggen en NASA er de budgetten voor heeft om er snel 1 te laten klaarmaken
Wellicht kan het wel gewoon. NASA zal dan wel een prijsopgaaf hebben gestuurd aan Roscosmos. Bijvoorbeeld: we (SpaceX) kunnen het, voor 100 miljoen, en het kost 4 maanden voorbereiding. Heel goed mogelijk dat dat voor de russen niet goed genoeg was, en dat ze het zelf goedkoper kunnen, of sneller.

Van dat alles horen we waarschijnlijk niets. Behalve dat we natuurlijk gehoord hebben dat NASA in ieder geval aan SpaceX gevraagd heeft of ze het kunnen. Ik heb niets gehoord over het antwoord van SpaceX op die vraag...
Damic @Blokker_199911 januari 2023 20:23
1 is er nog niet gereserveerd, dus die konden ze klaar maken en opsturen naar ginder.
IStealYourGun @flippy11 januari 2023 20:21
Alsof Amerika anders zou reageren mocht er een issue zijn met een Dragon Crew capsule.
Damic @flippy11 januari 2023 19:49
Niet noodzakelijk ze kunnen altijd een Crew Dragon sturen met alleen de commander. In principe kan de capsule alles zelf. Ook aansluiten van het pak aan de capsule kunnen ze een adapter voor maken en mee sturen.

[Reactie gewijzigd door Damic op 24 juli 2024 10:41]

RJG-223
@Verwijderd11 januari 2023 22:01
als de Russen echt zo op hun strepen staan zou ik inderdaad ook gewoon een Crew Dragon sturen voor alleen de astronaut. Laat de Russen hun eigen zaakjes maar regelen dan.
Ik denk dat dat niet zo makkelijk is, want zo ik begrepen heb, zijn er zijn geschikte ruimtepakken voor die astronauten, voor gebruik in de Dragon. De Dragon ruimtepakken worden op maat gemaakt voor elke astronaut (of kosmonaut, of wat je ze ook wilt noemen), en zijn ook specifiek voor gebruik in de Dragon capsule.

Ik weet overigens niet hoe lang de russische ruimtepakken zonder ondersteuning van een ruimtevaartuig kunnen. Als dat voor de hele afdaling kan, dan zouden de astronauten van de Sojoez wél met een Dragon naar beneden kunnen komen. Maar dan zouden ze ze gewoon allemaal meenemen. Het is geldverspilling om voor een enkele astronaut een hele capsule naar boven te sturen, en de rest daar te laten zitten totdat rusland ook een capsule stuurt.
1nsane @RJG-22311 januari 2023 22:08
Ach met Apollo 13 hebben ze ook van ringbandkarton, tape en andere zaken vierkante koolstof filters pas gemaakt voor ronde gaten.
RJG-223
@1nsane11 januari 2023 22:11
Ach met Apollo 13 hebben ze ook van ringbandkarton, tape en andere zaken vierkante koolstof filters pas gemaakt voor ronde gaten.
Zo ik begrepen heb, was over die mogelijkheid wel vooraf (bij het ontwerp van het ding) nagedacht. Ik weet alleen niet meer waar ik dat gelezen/gehoord heb.
1nsane @RJG-22311 januari 2023 22:23
Voor die ruimtepakken bedoel je? Bij de Apollo 13 missie was juíst 1 van de learnings nadien dat ze dergelijke onderdelen beter het zelfde kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door 1nsane op 24 juli 2024 10:41]

RJG-223
@1nsane11 januari 2023 22:47
Voor die ruimtepakken bedoel je? Bij de Apollo 13 missen was juíst 1 van de learnings nadien dat ze dergelijke onderdelen beter het zelfde kunnen maken.
Ik heb nog even gezocht, en hierbij de link: https://youtu.be/55Jas5HrzcQ?t=2559. Het lijkt erop dat andere informatie weer zegt dat het wel op dat moment ad-hoc opgelost is. Wellicht heeft deze video het dus fout, wat dit betreft.
dvraemdo @1nsane12 januari 2023 00:50
Ja, maar ik weet niet zeker of ze het dan ook aangepast hebben vanaf Apollo 14 en verder... Meen ooit eens ook ergens interview gezien te hebben dat ze het gewoon gelaten hebben zoals het is (vierkant in de CM, rond in de LM), aangezien de meeste hardware al gebouwd was, en met Apollo 13 bewezen was dat die 'makeshift' oplossing goed werkte.
Verwijderd @RJG-22311 januari 2023 22:13
daarom zei ik: kunnen we dit niet crowdfunden? (zodat het betaalbaar wordt).
Laat de Russen in hun eigen aardappellen gaarkoken als ze zo kieskeurig zijn dat ze geen Crew Dragon willen gebruiken voor hun eigen mensen, want Russische trots.
RJG-223
@Verwijderd11 januari 2023 22:25
daarom zei ik: kunnen we dit niet crowdfunden? (zodat het betaalbaar wordt).
Je bedoelt dat 1 miljoen mensen elk gemiddeld 100 euro moeten toezeggen ? Of 100 miljoen mensen elk gemiddeld één euro. Niet echt realistisch.

En het geld is waarschijnlijk sowieso niet echt een probleem. Als het écht nodig is, dan is dat geld er wel. Zowel in Rusland, als in de VS. Het is niet dat een paar arme mensen zonder geld in de ruimte gestrand zijn, zonder de financiële middelen om terug te keren. Alsof ze in china op vakantie waren, en nu ineens geen geld meer hebben voor het vliegtuig naar huis...
Laat de Russen in hun eigen aardappellen gaarkoken als ze zo kieskeurig zijn dat ze geen Crew Dragon willen gebruiken voor hun eigen mensen, want Russische trots.
Je maakt wel ongefundeerde aannames. Wellicht dat SpaceX duurder is voor de russen dan zelf een capsule te sturen (je denkt toch niet dat SpaceX of NASA die mensen gratis op gaan halen ?), of het duurt langer, of SpaceX heeft helemaal geen raketten beschikbaar. Hun lanceerschema is nogal vol gepland, en als ze nu een lege capsule sturen, moeten ze mogelijk een andere (NASA-)missie uitstellen. Daar heeft NASA vast geen zin in. Wat ook niet zal helpen, is het feit dat de starliner ook nog steeds niet beschikbaar is...
Verwijderd @RJG-22311 januari 2023 22:27
ik borduurde voort op:
flippy in 'Rusland gaat lege Sojoez-capsule naar ISS sturen om astronauten op te halen'
ZinloosGeweldig @Verwijderd12 januari 2023 07:52
Ja, laten we het feit dat er op het gebied van ruimtevaart tenminste nog enige dialoog en samenwerking mogelijk is ook al af schieten!
Verwijderd @ZinloosGeweldig12 januari 2023 08:40
ook voor jou, ik reageerde op de opmerking van flippy dat de Russen zelf misschien zouden kunnen zijn die geen gezichtsverlies willen en dus niet met de Crew Dragon mee willen.
Andros @Verwijderd12 januari 2023 10:13
Je reactie komt waarschijnlijk voort uit sentiment tov de oorlog maar daar kunnen de kosmonauten daar boven ook weinig aan doen. Die zitten in een omgeving waar ze zonder vaartuig niet weg kunnen, twee stappen naar buiten betekent direct de dood. Zullen we bij dat ISS gewoon even de vrede bewaren en laten zien dat we allemaal mens zijn?

Vergelijk het met het zeerecht, een schip in nood wordt al sinds de oudheid geholpen, ongeacht welke vlag er aan hangt. Als je dan toch zo graag een kant in dat conflict kiest kan het westen beter een menselijke kant laten zien, wellicht gaat Poetin dan ook nadenken dat zijn huidige acties hem en de planeet niet veel verder gaan helpen.
Verwijderd @Andros12 januari 2023 15:36
Putin kent het westen heel goed. Dat heeft hem er niet van weerhouden een eigen koers te varen.
Damic 11 januari 2023 19:41
Dat was wel te denken dat ze een "lege" gaan sturen. Ze kunnen nu wel een test doen met de lekke hoe warm het word intern :)
dasiro @Damic11 januari 2023 20:44
dat zullen ze wel weten (zie het stukje "Bij de terugvlucht kunnen de temperaturen in de capsule daardoor oplopen tot 30 tot 40 graden Celsius"), want heel het koelsysteem moet er juist op voorzien zijn om het niet te warm te laten worden.

Het probleem met dingen die in orbit zijn is dat als er iets stuk gaat ze niet alles zomaar kunnen herstellen.
sprankel @dasiro11 januari 2023 22:52
Gezien de snelheden waarmee ruimtepuin vliegt en hoeveel kracht er vrijkomt bij impact, dat stukje dat is ingeslagen in het koelsysteem is echt niet blijven steken in het koelsysteem, dat is sowiezo doorgevlogen.

Er zal dus meer schade zijn dan enkel het koelsysteem is lek maar Rusland lost niet meer dan de capsule is "unhealty" maar in het geval men moet evacueren waarbij in het station blijven de dood zou betekenen willen ze de capsule nog overwegen.
dasiro @sprankel11 januari 2023 23:58
dat wil daarom nog niet zeggen dat er meer (potentieel gevaarlijke) schade is. NASA weet perfect wat er in een Sojuz zit en als er andere schade is, dan is het niet veel bij te winnen om dat te verbergen. Het koelsysteem is nu eenmaal een belangrijk onderdeel en NASA zag ook de spray die werd veroorzaakt. Ze zijn allebij gaan kijken wat de beste oplossing was en NASA is zelfs aan SpaceX gaan vragen of ze eventueel een dragon konden sturen, maar dat is dus niet nodig met MS-23 die toch al zou gaan, maar nu dus als Progress MS cargo zal vertrekken.
lulkoekje 11 januari 2023 19:55
Een lege capsule, betekent dat dan ook dat automatische docking gebruikt moet worden? Dezelfde automatische docking die sinds een ernstige fout niet meer gebruikt mocht worden?
84hannes @lulkoekje11 januari 2023 20:19
Volgens mij kunnen ze ook "handmatig" docken door het ruimtevaartuig te besturen vanuit het ISS, dat wordt ook zo gedaan met vrachtschepen (Progress).
mavaros @84hannes12 januari 2023 02:50
Natuurlijk kunnen ze dat. Je hebt autonoom docken, met de hand docken vanuit het ISS of Houston en ze hebben op het ISS een grijparm dat iets uit de ruimte kan plukken.
84hannes @mavaros12 januari 2023 08:53
en ze hebben op het ISS een grijparm dat iets uit de ruimte kan plukken.
Dat, heb ik recent geleerd, heet berthing.
Lord Anubis @lulkoekje11 januari 2023 22:50
Reply op Verkeerde locatie
mavaros 12 januari 2023 02:35
Als dit klopt, durft men het niet aan om dit aan SpaceX te geven, terwijl ze wel die partij als gelijkwaardig zouden moeten behandelen. En kennelijk doe ze dat niet, want SpaceX hadf dit ook kunnen doen, maar dan voor de helft van de kosten.

Ik maak me trouwens geen zorgen over de Russische variant. De Russen kunnen prima iets afschieten, als het maar niet naar Mars is.Dus die Soyuz zal waarschijnlijk netjes koppelen aan het ISS
Yalopa @mavaros12 januari 2023 06:42
Een Russisch toestel gaat kapot, Rusland lost het op, er hoeft dus niemand anders ingeschakeld te worden, er hoeft geen achteraf discussie gevoerd te worden.

Daar is geen politieke of commerciële of whatever reden achter te zoeken. Dat is hoe het hoort te gaan.
Blokker_1999
@mavaros12 januari 2023 09:38
Wie zegt dat SpaceX dit had kunnen doen? Dat is wel een heel eenvoudige stelling voor een zeer complex probleem.

Vooreerst is een Russische capsule defect gegaan in de ruimte. Waarom zouden de Russen dan direct naar SpaceX lopen voor een oplossing die ook zeer complex gaat zijn. De cosmonauten hebben geen training gehad voor de Dragon module, hun pakken zijn niet geschikt voor de module, direct 2 problemen die je niet op enkele weken oplost. Daarnaast heb je geen enkel idee wat de impact gaat zijn op het lanceringsschema van bemande dragons. Moet NASA er dan bijvoorbeeld 1 laten vallen? Want die capsules heb je niet zomaar even uit het magazijn te nemen, die missies worden jaren vooraf opgestart en toegekend en daarop worden zulke capsules gemaakt.

En dan nog de vraag: waarom zouden de Russen SpaceX als een gelijkwaardige partij moeten behandelen? En waarom zou SpaceX zelfs maar de betere oplossing zijn daar jij er zo zeker van bent dat men het hen had moeten gunnen?
multikoe
@mavaros12 januari 2023 06:45
Als dit klopt, durft men het niet aan om dit aan SpaceX te geven, terwijl ze wel die partij als gelijkwaardig zouden moeten behandelen. En kennelijk doe ze dat niet, want SpaceX hadf dit ook kunnen doen, maar dan voor de helft van de kosten.
Ik ben wel benieuwd hoe je hier bij komt. NASA heeft namelijk contact gezocht met SpaceX met de vraag of wat die konden betekenen. Ik heb geen idee waarom uiteindelijk voor de russische weg is gekozen, maar jij kennelijk wel. Leg uit.
CivLord
@mavaros12 januari 2023 13:22
Waar baseer jij op dat SpaceX het voor de helft van de kosten had kunnen doen? Op het prijskaartje dat Rusland rekent voor de lancering van een Amerikaanse astronaut? Daar zit een flinke winstmarge op waarmee een flink deel van het Russische ruimtevaartprogramma draaiende wordt gehouden.
De werkelijke kostprijs van een Sojoez-capsule voor Rusland ligt waarschijnlijk beduidend lager dan de prijs waarvoor SpaceX een Crew Dragon capsule kan leveren.
HKS-Skyline 12 januari 2023 00:55
Vreemd, ik hoorde juist een ander bericht vandaag. De russen gingen een raket sturen met 1 rus, die blijft met de andere 2 russen een hele missie duur en spacex schrapt een rus van de komende missie waardoor er 3 man met een falcon 9 gaan en 1 plek over hebben voor de amerikaan. Dan gaan ze 6 maanden later met zn 4en terug.
multikoe
12 januari 2023 06:48
Aanvulling: die 30 tot 40 graden lijkt nog wel te doen, maar naast die hoge temperatuur zou ook de luchtvochtigheid oplopen tot 100%. En als je dan met z'n drieên in een ruimtepak in een erg krappe capsule ligt, is dat wel een probleem.
majetta 12 januari 2023 10:09
Wat is verschil tussen astronaut en kosmonaut?

Eigenlijk is het heel simpel. Beide woorden betekenen namelijk zo goed als hetzelfde: Kosmonaut betekent in het Russisch, ruimtereiziger. Het woord astronaut komt uit Amerika en betekent sterrenreiziger.
mutley69 12 januari 2023 20:36
Ach ja - wat baten smeer en pil als de rus alleen maar vechten wil.

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