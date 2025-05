NASA overweegt inzet Crew Dragon om ISS-astronauten te vervoeren door Sojoez-lek

NASA onderzoekt of de Crew Dragon-capsule van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt kan worden als vervoer naar de aarde vanaf het ISS. Het moet een alternatief zijn voor het Sojoez MS-22-ruimtevaartuig, waarin eerder deze maand een lek werd ontdekt.

NASA en het Russische ruimteagentschap Roscosmos zijn nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak van de lekke koelvloeistofleiding bij de Sojoez MS-22, dat half december werd ontdekt. Het ruimtevaartuig moest begin volgend jaar drie astronauten, twee Russen en een Amerikaan, terugbrengen naar de aarde.

"We hebben SpaceX een paar vragen gesteld over hun vermogen om indien nodig extra bemanningsleden met Dragon-capsule terug te sturen, maar momenteel ligt onze focus daar niet op", zegt NASA-woordvoerster Sandra Jones in een verklaring aan Reuters. Het is onduidelijk wat NASA precies heeft gevraagd aan SpaceX over de mogelijkheden van de capsule. SpaceX heeft nog geen reactie gegeven op de vragen van Reuters.

Wat uiteindelijk de beste manier is om de bemanningsleden terug te sturen, hangt af van de uitkomst van het onderzoek. Het lek kan een door een meteoroïde veroorzaakte punctie zijn, maar het kan ook zijn veroorzaakt door de inslag van een stuk ruimtepuin. Er wordt tevens rekening gehouden met een hardwarestoring bij het Sojoez-ruimtevaartuig. In januari besluiten NASA en Roscosmos hoe ze de astronauten gaan vervoeren en wanneer, schrijft Space.com.