Russische maanmissie is mislukt: Luna-25-ruimtevaartuig stort neer op maan

De eerste Russische ruimtemissie naar de maan in bijna vijftig jaar tijd is mislukt. Het Luna-25-ruimtevaartuig stortte neer op het maanoppervlak na een probleem tijdens het voorbereiden van een landingspoging. Het vaartuig had maandag moeten landen.

De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos verloor zaterdag contact met het ruimtevaartuig bij het inzetten van de landing, schrijft Reuters. "Het apparaat kwam in een onvoorspelbare baan en hield op te bestaan als gevolg van een botsing met het maanoppervlak", zei de organisatie in een verklaring. Er is een commissie gevormd die de oorzaak van de mislukte landing gaat onderzoeken.

De Luna-25-maanlander van Rusland werd op 11 augustus gelanceerd en kwam vorige week woensdag in een baan rondom de maan terecht. Zaterdagmiddag gingen de motoren van de lander aan om een landing in te zetten, maar toen deed zich een 'noodsituatie' voor. Daarop verloor de ruimtevaartorganisatie contact met de maanlander. Roskosmos treedt verder niet in detail over de crash.

Luna-25 had de eerste missie naar de zuidpool van de maan moeten zijn. De missie was vooral bedoeld om technologie te testen voor het landen op de maan. De lander zou een jaar lang het maanoppervlak bestudeerd hebben als hij succesvol was geland.