Rusland kan lege Sojoez-capsule naar ISS sturen voor gestrande astronauten

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos kijkt in samenwerking met NASA of er eventueel een onbemenste Sojoez-capsule naar het ISS gestuurd moet worden. Momenteel kunnen meerdere astronauten niet terugkeren naar de aarde vanwege een lek in een andere capsule.

De ruimtevaartorganisaties weten vooralsnog niet of het lek in de huidige Sojoez MS-22 dermate ernstig is dat de astronauten hier niet veilig mee terug naar de aarde kunnen keren, zo stelt Roscosmos-topman Sergei Krikalev in een persconferentie. Mocht de beschadigde capsule inderdaad niet geschikt zijn voor een terugreis, dan zou er een onbemenste Sojoez-capsule vanaf Bajkonoer in Kazachstan gelanceerd kunnen worden. Halverwege maart staat een lancering van een Sojoez-capsule met ruimtevaarders gepland, maar dit zou vervroegd kunnen worden naar eind februari, waarbij de capsule leeg naar het ISS zou worden gestuurd.

Krikalev stelt dat de beschadigde Sojoez MS-22 in dat scenario wel zonder ruimtevaarders terug naar de aarde zou kunnen keren. Er zou 'een gat met een diameter van minder dan een millimeter' in het radiatorsysteem zijn ontstaan, waaruit alle koelvloeistof is gelekt. Dit verstoort mogelijk de temperatuurregeling in de capsule, maar met het automatische en analoge vluchtsysteem zou niets aan de hand zijn.

Het is niet duidelijk waardoor het lek ontstaan is. In eerste instantie werd er gespeculeerd dat het om het gevolg van een kleine meteorietregen ging. Zowel Amerikaanse als Russische autoriteiten spreken dit tegen; de richting van de inslag zou niet overeenkomen met de betreffende beschadiging. Het incident is op beelden vastgelegd. De capsule is aan het ISS gekoppeld, maar zorgt niet voor eventueel gevaar voor de rest van het ruimtestation.

De Sojoez MS-22 bracht in september van dit jaar de Russische kosmonauten Sergei Prokopyev en Dmitry Petelin naar het ISS. Ook de Amerikaan Frank Rubio werd op deze manier naar het ruimtestation vervoerd en het is de bedoeling dat de capsule uiteindelijk ook de terugreis faciliteert. Een SpaceX-capsule bracht eerder de Amerikanen Nicole Mann en Josh Cassada, de Japanner Koichi Wakata en de Russin Anna Kikina naar het ISS en is ook gelijk het terugkeervoertuig voor hen.