Fiat Chrysler heeft in twee modellen mogelijk sjoemelsoftware gebruikt

Autofabrikant Fiat Chrysler heeft mogelijk sjoemelsoftware gebruikt in dieselmotoren van een model van Suzuki en Jeep. Uit onderzoek van toezichthouder RDW blijkt dat er geen goede verklaring is voor de verhoogde uitstoot van stikstofoxiden.

Het gaat om twee suv 's: de Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara. Deze twee modellen maken onderdeel uit van een onderzoek van de RDW, waarbij de dieselmotoren van zestien verschillende voertuigen van verschillende merken worden onderzocht. Tijdens praktijktesten die de RDW in september 2016 uitvoerde, werden bij de zestien modellen sterk verhoogde NOx-emissies gemeten. NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxiden. Uit een maandag gepubliceerd tussenrapport blijkt dat de fabrikanten bij de meeste van de zestien onderzochte auto's een aannemelijke verklaring konden geven voor de verhoogde waardes. Bij de Grand Cherokee en de Vitara, die beiden hun motoren van Fiat Chrysler krijgen, konden de fabrikanten dat niet.

Het gaat hierbij om het emissiebestrijdingssysteem in de motoren. Bij de zestien onderzochte modellen werd dit systeem buiten de goedkeuringstest anders aangestuurd dan in de praktijk. Op basis van Europese regels is dat verboden, tenzij het noodzakelijk is om de motor te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij lagere buitentemperaturen; het emissiebestrijdingssysteem dat NOx filtert mag dan geleidelijk aan worden uitgezet, om te voorkomen dat de motor wordt beschadigd door verstopping met dieselroet. Het is alleen de vraag welke temperaturen nog als 'koud' mogen worden beschouwd, en dus wanneer de systemen mogen worden uitgeschakeld.

Bij de Opel Mokka blijken de systemen al uit te worden geschakeld bij een buitentemperatuur van 18 graden Celsius; hierdoor staat het systeem in bijvoorbeeld Nederland vrij vaak uit. Volgens de RDW heeft Opel echter aannemelijk gemaakt dat de gebruikte emissiereductie technologie 'niet robuust' is, waardoor de kans op motorschade bij lagere temperatuur aanwezig is, en het systeem dus voor de bescherming van de motor mag worden aangepast.

Bij de Jeep Grand Cherokee is sprake van een vele malen hogere NOx-uitstoot wanneer de emissietest wordt uitgevoerd met een reeds opgewarmde motor. De noodzaak voor motorbescherming is hier door de fabrikant nog onvoldoende aangetoond. Op verzoek van de RDW gaat Fiat Chrysler voor de Jeep Grand Cherokee in juli 2017 een update uitbrengen, met het doel de emissies in de praktijk te verlagen. Deze update zal dan weer worden beoordeeld door de toezichthouder.

Bij de Suzuki bleek de onderbouwing voldoende, behalve op het punt van de verslechtering van de uitstootwaardes naarmate de test langer duurde dan de gebruikelijke emissietest. Dit duidt volgens de toezichthouder mogelijk op het gebruik van tijdsafhankelijke emissiebesturing, wat verboden is. Daarbij stelt de RDW dat wanneer een tijdsafhankelijke besturing dicht tegen de testgrenzen aanzit, motorbescherming niet aannemelijk is. Inmiddels heeft Suzuki een update aangeboden, waarna geen tijdsafhankelijke emissiebesturing meer kon worden vastgesteld. Er wordt door de RDW nu nader onderzocht op welke wijze in de oorspronkelijke voertuigen de tijdsafhankelijke aansturing van het emissiebestrijdingssysteem in zijn werk gaat.

Of er sprake is van een ontoelaatbare aanpassing in de systemen van de Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara, en dus een strafbaar feit, is nog onduidelijk. De RDW heeft het Openbaar Ministerie hierover ingelicht.