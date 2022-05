Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober

De nieuwe Call of Duty die dit jaar verschijnt, wordt een vervolg op Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Activision Blizzard kondigt aan dat Call of Duty: Modern Warfare 2 op 28 oktober verschijnt. Het is nog niet bekend voor welke platformen.

In een trailer toont Activision Blizzard alleen het logo en artwork voor de aankomende shooter. Verder wordt alleen een releasedatum getoond. De game wordt ontwikkeld door Infinity Ward. Deze studio is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eerdere Modern Warfare-games.

De nieuwe game gaat een vervolg zijn op de Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Infinity Ward bevestigde eerder dit jaar dat er een vervolg zou komen voor zowel Call of Duty: Modern Warfare als Warzone. Het gaat dus niet om een remake of remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009.