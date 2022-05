'Activision stelt voor 2023 geplande CoD-game uit' - update

De doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg-journalist Jason Schreier zegt dat Activision de voor 2023 geplande Call of Duty-game zal uitstellen. Daarmee onderbreekt Activision voor het eerst in lange tijd de cyclus waarin er jaarlijks een nieuwe titel in de reeks uitkomt.

Schreier zegt zich te baseren op bronnen die bekend zijn met het plan van Activision Blizzard. Het bedrijf zou bezig zijn om de release uit te stellen, nadat een recente titel uit de reeks niet aan de verwachtingen voldeed. Dat is waarschijnlijk Call of Duty: Vanguard, de nieuwste titel die vorig jaar uitkwam en tot nu toe niet heeft geleid tot goede verkoopcijfers. Op basis daarvan zouden enkele leidinggevenden hebben geconcludeerd dat ze te snel nieuwe versies uitbrengen. Dit besluit zou niets te maken hebben met de recente geplande overname van Activision Blizzard door Microsoft.

Om het gat in 2023 te vullen, zou het gamebedrijf werken aan andere projecten. De geplande Call of Duty-titel voor de herfst van dit jaar moet nog wel gewoon uitkomen. De bronnen van Schreier gaven aan dat deze game een behoorlijke hoeveelheid additionele content zal krijgen en dat volgend jaar een nieuwe, gratis te spelen onlinegame verschijnt. Treyarch, de studio die aan de uitgestelde Call of Duty-game werkt, zou ook bijdragen aan deze gratis game. Schreier heeft Activision benaderd, maar het bedrijf wilde deze berichten niet bevestigen of ontkennen.

De gratis game zal waarschijnlijk een opvolger van het huidige Call of Duty: Warzone zijn. Deze in 2020 uitgebrachte gratis te spelen battleroyalegame kreeg onlangs een nieuw speelveld en is nog altijd erg populair. Naast Warzone zou ook Call of Duty: Black Ops Cold War uit 2020 hebben bijgedragen aan de tegenvallende resultaten van Vanguard. Activision heeft sinds 2005 elk jaar een nieuwe Call of Duty-titel uitgebracht.

De Call of Duty-titel voor dit jaar wordt een opvolger voor de Modern Warfare-titel uit 2019, zo bevestigde Activision eerder. Ook werd bekendgemaakt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Warzone-ervaring. De uitgever toonde zich ook kritisch op de staat waarin Warzone zich momenteel bevindt.

Update, donderdag, 11.30: Activision heeft een reactie op het gerucht gegeven: "We hebben een spannende reeks premium en free-to-play Call of Duty-ervaringen voor dit jaar, volgend jaar en verder. Berichten dat dit anders is, kloppen niet. We kijken er naar uit om meer details te delen zodra de tijd daar rijp voor is."