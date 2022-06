Activision toont lange gameplayvideo van Call of Duty: Modern Warfare II

Uitgever Activision en ontwikkelaar Infinity Ward hebben een eerste uitgebreide blik gegeven op de gameplay van Call of Duty: Modern Warfare II. In een video tonen de makers ruim zeven minuten aan gameplay van de singleplayercampagne.

De gameplaybeelden zijn afkomstig uit een level dat zich op het water afspeelt. Task Force 141 heeft te horen gekregen dat er aan boord van een schip raketten verborgen zijn en daar een team op afgestuurd. De personages Ghost en Soap gaan samen met een kolonel van een speciale Mexicaanse eenheid aan boord en krijgen daar te maken met de nodige vijanden.

Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt op 28 oktober voor consoles en pc. De pc-versie komt ook naar Steam. Jarenlang waren Call of Duty-games niet meer op het platform van Valve te vinden. De game is de opvolger van Call of Duty: Modern Warfare uit 2019, wat op zijn beurt een reboot van de Modern Warfare-serie was.