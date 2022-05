'Sony heeft overeenkomst voor nog drie Call of Duty-games op PlayStation'

Activision Blizzard brengt volgens Bloomberg-bronnen in ieder geval nog drie Call of Duty-games naar Sonys PlayStation-consoles. Dat hebben de twee bedrijven afgesproken in een overeenkomst, die werd afgesloten voor Activision Blizzard door Microsoft werd overgenomen.

Volgens de vier bronnen die Bloomberg heeft gesproken, gaat het om de Call of Duty-game die dit jaar moet verschijnen, en diens opvolger die vermoedelijk volgend jaar uit zal komen. De derde game zou een nieuwe versie van Call of Duty Warzone zijn. Mocht die nieuwe Warzone-game dit of volgend jaar verschijnen, dan zou de deal dus maar tot volgend jaar kunnen gelden.

Vorige week zei Microsofts Gaming-ceo Phil Spencer dat hij 'wenst' om Call of Duty beschikbaar te houden voor PlayStation-consoles. Een concrete toezegging dat die games beschikbaar zouden blijven voor Sonys consoles, werd echter niet gegeven. Wel zei Spencer bestaande overeenkomsten te honoreren. De bedrijven wilden tegenover Bloomberg niet reageren over de Call of Duty-overeenkomst.

Microsoft maakte vorige week dinsdag bekend Activision Blizzard te willen kopen. Na de overname van Bethesda bleek Microsoft nieuwe games als Starfield alleen naar Xbox-consoles en pc's uit te willen brengen.