Microsoft Gaming-ceo wil Call of Duty op PlayStation beschikbaar houden

Phil Spencer, de topman van Microsofts gamingdivisie, heeft publiekelijk de wens uitgesproken om Call of Duty op PlayStation beschikbaar te houden. Hij heeft dit streven ook aan Sony laten weten, meldt de topman.

Tweet van Phil Spencer

Spencer meldt 'goede gesprekken' met topmensen van Sony gehad te hebben. "Ik heb bevestigd dat ons voornemen is om alle bestaande overeenkomsten na de overname van Activision Blizzard te honoreren en de wens uitgesproken om Call of Duty op PlayStation beschikbaar te houden." Hiermee wil hij Sony en PlayStation-bezitters geruststellen. Door de overname van Activision Blizzard door Microsoft, is de vraag welke games van het gamebedrijf nog voor Sony's console blijven verschijnen.

De uitspraak van de topman is desondanks geen harde toezegging en laat ruimte over voor exclusiviteit op Xbox en pc voor het spel, al dan niet op termijn. Starfield, een komende rpg van Bethesda, verschijnt alleen voor pc en Xbox. Microsoft nam Bethesda vorig jaar over voor 8,1 miljard dollar. Bethesda's Ghostwire: Tokyo komt dan weer tijdelijk exclusief voor PlayStation-consoles en pc uit, maar daarmee houdt Microsoft zich nog aan eerdere afspraken. Sony sprak donderdag de verwachting uit dat Microsoft zijn contractuele verplichtingen ook nu nakomt en blijft verzekeren dat Activision-games multiplatform beschikbaar blijven.