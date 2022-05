Op Galaxy Unpacked neemt Samsung traditioneel de gelegenheid om zijn nieuwste high-end toestellen voor het najaar te presenteren, maar op de virtuele editie van dit jaar was zowel geen nieuwe Galaxy Note als geen nieuw Galaxy S-toestel te zien. In plaats daarvan stond Unpacked in het teken van nieuwe foldables: de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, die de Galaxy Z Flip 5G en Galaxy Z Fold 2 aflossen. De Koreaanse fabrikant komt ook met twee nieuwe horloges, de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic, twee launch devices voor het gloednieuwe Android Wear 3.0. In het voorjaar kondigden Samsung en Google een samenwerking aan die Googles in slaap gesukkelde smartwatchplatform nieuw leven moet inblazen. In deze hands-on preview nemen we je mee langs de nieuwe introducties.

De categorie van foldables is de nieuwste en spannendste in smartphoneland, maar dat zou je misschien niet zeggen als je de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 voor het eerst ziet. Er lijkt opvallend weinig veranderd ten opzichte van de vorige generatie. Goed, de Galaxy Z Fold 3 heeft een vernieuwde afwerking gekregen, maar in feite zijn de maten en de opbouw van het toestel nog vrijwel gelijk aan die van de voorganger, net zoals bij de Z Flip 3. In het midden zit weer de bekende 'hideaway hinge', met het middendeel tussen beide helften dat wordt verborgen wanneer je het toestel openklapt, en de mogelijkheid om het scharnier halverwege open te laten staan. De vouwschermen hebben exact dezelfde diagonaal en (vrijwel) dezelfde resolutie, de camera’s aan de achterzijde hebben identieke specificaties en voor wat de soc betreft heeft Samsung simpelweg de Snapdragon 865 van vorig jaar vervangen door het meest actuele model, de 888. Die wordt overigens ook in Nederlandse varianten van de foldables toegepast, terwijl de Galaxy S-toestellen hier een Exynos-chip aan boord hebben.

Galaxy Z Flip 3 (links) en Z Fold 3 (rechts)

Voor de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 lijkt Samsung vooral in te zetten op een prijsreductie plus een aardige reeks verfijningen. Zo zou het scharnier robuuster zijn en is het frame gemaakt van sterker 'Armor Aluminium', een materiaal dat minder snel moet buigen en krassen dan het aluminium dat het merk eerder gebruikte. De Fold en Flip zijn als eerste foldables waterdicht, net zoals de meeste reguliere high-end smartphones, wat wordt bevestigd door een IPX8-rating. Hoewel ze een bad moeten kunnen overleven, is een dagje strand nog steeds geen goed idee. Stofdicht zijn de twee nieuwe foldables namelijk nog steeds niet.

Iets wat je niet ziet aan de Z Flip 3 en Z Fold 3, maar wel kunt voelen, is de nieuwe toplaag die op de vouwschermen zit. Nog steeds gebruikt Samsung een ultradun laagje glas, waarop een plastic screenprotector is aangebracht. Bij de vorige generaties voelde de toplaag redelijk stroef aan, heel anders dan het volmaakt gladde glas van andere toestellen. Een nieuwe film van PET-plastic maakt dat de schermen van de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 duidelijk gladder aanvoelen, wat veel fijner swipet. Bijkomend belooft Samsung dat ook de stevigheid van het scherm er dankzij de nieuwe beschermlaag fors op vooruitgaat. Dat is welkom, want op het internet zijn nog genoeg berichten te lezen over vouwschermen die ineens stukgaan. Wel zit in het midden van beide schermen weer een duidelijk voelbare en zichtbare vouw. Dat kun je als vervelend ervaren als je nooit eerder met een foldable hebt gewerkt.

Galaxy Z Fold 3: Nu met Pen en zonder cameragaatje

De Galaxy Z Fold 3 is ten opzichte van zijn voorganger net een stukje lichter en dunner geworden, waarbij de drie camera’s aan de achterkant ook iets minder ver uitsteken. In de directe vergelijking is het merkbaar, maar nog steeds is Fold nummer 3 met zijn 271 gram echt geen licht toestel.

Afmetingen Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Galaxy Fold Behuizing in gesloten stand 158,2x67,1x16mm 159,2x68x16,8mm 160,9x62,9x17,1mm Behuizing in open stand 158,2x128,1x6,4mm 159,2x128,2x6,9mm 160,9x117,9x7,6mm Gewicht 271g 282g 263g Accu 4400mAh 4500mAh 4235mAh (5G-versie)

Het nieuwe vouwscherm van de Galaxy Z Fold 3 heeft dezelfde resolutie en 120Hz-refreshrate als het scherm van zijn voorganger, maar is volgens Samsung bijna 30 procent helderder. Je kunt nu ook op het scherm tekenen, met de welbekende S Pen, wat bij eerdere Galaxy Folds niet kon. Voor een actieve stylus is immers een digitizer in het scherm vereist, wat lastig bleek te combineren met een flexibel display. Samsung koos uiteindelijk voor een oplossing met twee aparte digitizers in ieder schermgedeelte.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 naast de Z Fold 2 (brons)

Er komen twee verschillende stylussen voor de Z Fold 3, waarvan de duurste, de S Pen Pro, ook kan worden gebruikt met andere Galaxy-apparaten. Tegenover de punt zit op die pen een schuifje om over te schakelen. Om te voorkomen dat de pennen het vouwscherm beschadigen, zijn ze voorzien van een ingebouwde schokdemper en een flexibelere, rondere punt. Ze zijn ook wat dikker dan het pennetje dat met de Note-toestellen werd meegeleverd, wat prettiger vasthoudt. De stylus past daardoor niet in het toestel en ook wordt hij niet standaard meegeleverd, zoals bij de Galaxy Note-serie het geval was.

Binnenscherm Frontscherm Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Schermtype Amoled Amoled Amoled Amoled Schermdiagonaal 7,6" 7,6" 6,2" 6,23" Schermverhouding 5:4 5:4 24,5:9 25:9 Oppervlakte 181cm² 181cm² 80cm² 80cm² Resolutie 2208x1768 pixels 2208x1768 pixels 2268x832 pixels 2260x816 pixels Max. refreshrate 120Hz Adaptive 120Hz Adaptive 120Hz Adaptive 60Hz S Pen-ondersteuning Ja Nee Nee Nee Camera Achter scherm Inkeping in scherm Inkeping in scherm Inkeping in scherm

Bij de eerste Galaxy Z Fold was een grote hap uit het scherm gehaald voor de camera en bij de Galaxy Z Fold 2 zat een cameragaatje in het scherm. De Z Fold 3 is de eerste Samsung-telefoon met een camera achter het scherm. Zo loopt het grote scherm nu aan alle kanten door tot de rand. Toch zie je de zogenaamd verborgen camera nog steeds erg duidelijk zitten, zeker op lichtere achtergronden. Dat komt doordat de pixeldichtheid van het scherm in het gebied van de camera noodgedwongen erg laag is, omdat er anders te weinig licht op de camerasensor terechtkomt. De fotokwaliteit blijkt ook wat twijfelachtig, als je hem vergelijkt met die van de frontcamera van de Z Fold 2. Heldere delen raken snel overbelicht en het beeld is een stuk minder scherp omdat de foto's een resolutie van slechts 4 megapixel hebben. Overigens heeft de Z Fold 3 ook nog steeds een 10-megapixelcamera in het frontscherm, dat is voorzien van een traditioneel cameragaatje.

Frontcamera: Galaxy Z Fold 2 (links) versus Z Fold 3. Deze foto is gemaakt met een retailsample met de uiteindelijke software.

Samsung heeft voor de Galaxy Z Fold 3 ook de software aangepakt. Eigen meegeleverde apps als Mail en Agenda openen nu bijvoorbeeld standaard in een multipane-weergave met content rechts en een menu links. Ook andere apps, zoals Spotify, YouTube, Chrome en Whatsapp zouden nu beter zijn geoptimaliseerd, bijvoorbeeld doordat er meer opties tegelijkertijd in beeld staan. De nieuwe OneUI 3-skin bevat daarnaast verbeterde multiwindow-support met mooiere animaties en nieuwe functies. Als je bijvoorbeeld in de browser op een link tikt, kun je die snel openen in een tweede venster. Aan de rechterkant kun je een soort taakbalk laten zien om snel te switchen tussen geopende apps. Uiteraard reageert de software ook nog steeds op de stand van het scharnier. Wanneer je de Galaxy Z Fold 3 halfopen laat staan, verplaatst content zich automatisch naar het bovenste gedeelte.

De agenda-app op de Galaxy Z Fold 3 (rechts) toont in één oogopslag meer informatie dan die op de Z Fold 2, waarbij het menuutje aan de linkerkant als overlay werd getoond.

Met een adviesprijs van 1799 euro is de Galaxy Z Fold 3 tweehonderd euro goedkoper dan wat de Z Fold 2 bij introductie kostte. Net als de Z Flip 3 ligt hij vanaf 27 augustus in de winkels. Mocht je de S Pen interessant vinden, dan loont het om vooruit te bestellen, want bij preorders worden de pen en een hoesje voor pen en toestel gratis meegeleverd, evenals een oplader. In de doos van de Z Fold 3 (en Z Flip 3) zit standaard alleen nog maar een datakabel.

Galaxy Z Flip 3: Strakker, waterdicht design

Hoewel er nooit een 'Galaxy Z Flip 2' is geweest, heeft ook Samsungs nieuwe, kleinere foldable het volgnummer 3 meegekregen. Qua hard- en software zijn er minder spannende vernieuwingen dan bij de Z Fold 3, al is de 120Hz-refreshrate van het vouwscherm een welkome update ten opzichte van de 60Hz op het oude model. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van stereospeakers. Aan de buitenkant is des te meer vernieuwd. Zoals gezegd zijn de opbouw en maten van de behuizing vrijwel identiek aan die van de oude versie, maar de nieuwe kleurstelling geeft het toestel toch een heel andere uitstraling.

Binnenscherm Coverscherm Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Schermtype Amoled Amoled Amoled Amoled Oppervlakte 102cm² 102cm² 9,4cm² 2,5cm² Beeldverhouding 22:9 22:9 18:9 23:9 Diagonaal 6,7" 6,7" 1,9" 1,06" Resolutie 2640x1080 pixels 2636x1080 pixels 512x260 pixels 300x116 pixels Refreshrate 120Hz Adaptive 60Hz 60Hz 60Hz

In plaats van het uitbundig glimmende paarse glas van versie één heeft de Z Flip 3 een behuizing van matglas in één kleur, zoals lavendel, wit of donkergroen, zoals op de foto's. Het matte glas voelt in de hand fijner aan dan het stroeve glimmende glas van het oude model, en het geheel ziet er naar ons idee ook een stuk strakker uit. Of de Z Flip 3 daarmee de 'meest stijlvolle foldable' van dit moment is, zoals Samsung trots verkondigt, moet je vooral zelf bepalen.

Bovenin aan de achterkant zit een zwart gedeelte met glimmend glas, waarin naast de twee camera’s ook het nieuwe coverscherm zit verstopt. Bij versie 1 was het schermpje maar net groot genoeg om de klok te laten zien; het vier keer zo grote scherm van de Z Flip 3 geeft veel meer ruimte. Je kunt er ongeveer hetzelfde op laten zien als op je smartwatch, bijvoorbeeld binnenkomende notificaties of het weerbericht. Je kunt ook een klok laten zien, waarvan je de vormgeving automatisch kunt afstemmen op het nieuwe Galaxy Watch 4-horloge (zie onder).

Opengeklapt Dichtgeklapt Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Lengte 166mm 167,9mm 86,4mm 87,4mm Breedte 72,2mm 73,6mm 72,2mm 73,6mm Dikte 6,9mm 7,2mm 17,1mm 17,3mm Gewicht 183g 183g 183g 183g Accu 3300mAh 3300mAh 3300mAh 3300mAh

De Galaxy Z Flip 3 is tot slot heel veel goedkoper dan de oude Z Flip, die bij introductie liefst 1500 euro kostte. Versie 3 is er vanaf 1049 euro, niet eens heel veel meer dan de Galaxy S21+ met dezelfde schermdiagonaal. Nog steeds heeft de Z Flip 3 op het gebied van specificaties een achterstand op het niet-vouwende toestel. Zo is er bijvoorbeeld geen telecamera aanwezig en hebben de primaire- en ultragroothoekcamera mindere specificaties dan die van de S21+. De accu is een stuk kleiner, met een capaciteit van slechts 3300mAh. In combinatie met de als onzuinig bekendstaande Snapdragon 888 vormt de accuduur van de Z Flip 3 dus nog wel een vraagteken.

Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic: Eerste horloges met Wear 3.0

Naast de nieuwe foldables presenteerde Samsung op Galaxy Unpacked ook zijn nieuwe horloges: de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic. Ze zijn vooral interessant omdat het de twee launch devices zijn voor het gloednieuwe Android Wear 3. Google en Samsung kondigden begin dit jaar een samenwerking aan waarmee Google zijn in slaap gesukkelde smartwatchplatform weer tot leven wilde wekken. Samsung is daarvoor cruciaal omdat het in staat is om eigen, snelle socs te ontwerpen voor smartwatches. Zo zijn de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic voorzien van de Exynos W920-soc, die wordt gemaakt op een recent 5nm-procedé. Hoewel Samsung als eerste komt met Wear 3-horloges, zullen er later ook Wear 3.0-smartwatches van andere merken komen. Daarnaast krijgt een select groepje Wear 2.0-horloges een update.

Galaxy Watch 4 (links) en Watch 4 Classic

Het besturingssysteem op de nieuwe Watch4 en Watch4 Classic voelt eigenlijk vooral aan als Tizen, het OS dat Samsung vooralsnog voor de eigen wearables gebruikte. De menustructuur lijkt bijvoorbeeld op die van eerdere Galaxy-horloges en het duo is voorzien van dezelfde roterende of aanraakgevoelige bezel om snel door lijsten te bladeren, in plaats van de roterende kroon van eerdere Android Wear-horloges. Zelfs de assistent is die van Samsung: een klik op de zijknop brengt je bij Bixby, niet bij Google Assistant.

De Galaxy Watch4 wordt beschikbaar in formaten van 40mm en 44mm, terwijl de duurdere Watch4 Classic een kast van 46mm of 42mm heeft. Het materiaal van de behuizing verschilt ook; de Watch4 is gemaakt van hetzelfde 'Armor Aluminium' als de foldables, met een matte finish. De Watch4 Classic is van glimmend roestvrijstaal gemaakt. De Classic heeft een fysieke, roterende bezel, wat fijner werkt dan de aanraakgevoelige rand van de normale editie. Aan de andere kant voelt het swipen vanaf de rand op het kleinere horloge fijner aan. Elders in de wereld worden de horloges zowel in wifi- als LTE-varianten uitgebracht; in Nederland komt alleen de wifi-versie uit.

Galaxy Watch4 Galaxy Watch4 Classic 40mm 44mm 42mm 46mm Materiaal behuizing Aluminium Rvs Scherm 1,2"

396x396

Amoled 1,4"

450x450

Amoled 1,2"

396x396

Amoled 1,4"

450x450

Amoled Bediening Virtuele ring

2 zijknoppen Fysieke ring

2 zijknoppen Sensoren Hartslag, hartritme, bloeddruk, zuurstofpercentage, lichaamssamenstelling Intern Exynos W920 (2x1,18GHz)

1,5GB ram

16GB opslag

Wifi, Bluetooth 5.0, NFC, gps Accu 247mAh 361mAh 247mAh 361mAh Prijs € 269,- € 299,- € 369,- € 399,-

Beide horloges hebben dezelfde soc, een royale 1,5GB ram en 16GB opslagruimte. Ook de sensoren aan de achterkant zijn hetzelfde. De nieuwe ‘BioActive sensor’ heeft naast ledjes ook elektroden om je vetpercentage en spiermassa te kunnen meten, naast bloeddruk, hartslag, hartritme en zuurstofpercentage. Zoals een gebruiker onder het nieuwsartikel op Tweakers opmerkt, moet je voor bepaalde functies wel een Samsung-telefoon hebben. De horloges hebben verder 95 ingebouwde work-outs en beschikken over geavanceerdere slaaptracking.

Tot slot

Wanneer ze eind deze maand uitkomen, behoren de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic met hun nieuwe OS, geavanceerde chipset en uitgebreide gezondheidsfuncties ongetwijfeld tot de interessantste wearables voor Android-gebruikers. Ook over de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 zijn we na de eerste preview best wel enthousiast. Hoewel Samsung geen spannende nieuwe richting inslaat met zijn nieuwe foldables, zijn er de nodige verbeteringen die de toestellen fijner in gebruik zullen maken; ook op punten die je niet meteen verwacht, zoals het gladdere scherm. Bovendien zijn de prijzen omlaag gegaan. Massasmartphones zijn het nog steeds niet bepaald, maar ten opzichte van vorig jaar gaat bij beide toestellen weer een paar honderd euro van de prijs. Misschien is geleidelijke verbetering in plaats van radicale verandering wel precies wat de productcategorie van foldables nodig heeft.