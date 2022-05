OnLeaks toont Samsung Galaxy Z Flip4-klaptelefoon met vouwbaar 6,7"-scherm

Bekende leaker OnLeaks publiceert renders van de Samsung Galaxy Z Flip4. De nieuwe vouwtelefoon toont grote gelijkenissen met de huidige Galaxy Z Flip3, maar wordt volgens de leaker wel iets dikker. Het is niet bekend wanneer het toestel uitkomt.

OnLeaks vertelt aan techwebsite 91mobiles dat de Galaxy Z Flip4 zo goed als identiek zal zijn aan zijn voorganger. De telefoon zou wel een fractie dikker worden, mogelijk vanwege de aanwezigheid van een grotere accu. Opengeklapt is het toestel 7,2mm dik, terwijl de huidige Z Flip3 6,9mm dik is. De nieuwe klaptelefoon zou verder 165,1mm hoog en 71,9mm breed zijn. Dat is iets minder hoog en breed dan het voorgaande toestel in de Z Flip-serie. De Galaxy Z Flip4 houdt wel dezelfde schermdiagonaal van 6,7".

De voornaamste verschillen zouden volgens 91mobiles intern zitten. Het toestel krijgt vermoedelijk een nieuwere soc. Het is niet officieel bekend welke chip dat moet worden, maar er gaan geruchten rond dat de telefoon een vooralsnog onaangekondigde Snapdragon 8 Gen 1+-soc krijgt. De huidige Galaxy Z Flip3 heeft een Snapdragon 888-soc, ook in Europa.

Verder krijgt de vouwtelefoon weer een achterkant met twee camera's met een ledflitser en een klein tweede scherm waarop de tijd, een muziekspeler, notificaties en meer getoond kan worden. Bekende schermanalist Ross Young stelde onlangs op Twitter dat dat tweede scherm iets groter wordt dan voorheen. Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner en ruimte voor een simkaart. Aan de onderkant zit daarnaast een USB-C-aansluiting en een speaker.

Het is nog niet bekend wanneer de Galaxy Z Flip4 uitkomt. Naar verwachting duurt het nog enkele maanden voordat Samsung dit toestel aankondigt. OnLeaks toonde eerder deze week ook renders van de Galaxy Z Fold4, die Samsung vermoedelijk samen met de Z Flip4 aankondigt.