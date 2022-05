Samsungs op bestelling gemaakte Z Flip 3 komt vooralsnog niet uit in Nederland

Samsung heeft een op bestelling gemaakte versie van de Z Flip 3 5G aangekondigd. De Bespoke-editie van de smartphone heeft in totaal 49 varianten met verschillende kleuren voor de boven- en onderkant en het frame.

De Bespoke-editie is de eerste Samsung-smartphone die de fabrikant pas produceert nadat de gebruiker hem heeft besteld. Het backendsysteem van Samsung registreert de bestellingen en zorgt ervoor dat de individuele telefoons in de juiste hoeveelheden van de band rollen. Dat wijkt af van het reguliere productieproces, waarbij Samsung de telefoons in bulk produceert en levert aan bijvoorbeeld retailers en providers, die ze vervolgens verkopen aan consumenten.

Gebruikers kunnen kleuren kiezen voor de bovenkant van de achterplaat, maar ook voor het onderste gedeelte van de achterkant. Het frame is te krijgen in zilver en zwart. Al die kleuren zijn te combineren. De variant heeft wel een meerprijs, namelijk 50 euro. Het gaat om de 256GB-variant, die in de reguliere versie 1099 euro kost en in de Bespoke-editie 1149 euro.

De Bespoke-editie komt woensdag uit in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Zuid-Korea. Er is ook een Bespoke-editie van de Galaxy Watch 4 met Wear OS. Samsung belooft de editie in meer landen te zullen uitbrengen. Of en wanneer de variant in de Benelux uitkomt, is niet bekend. Tweakers publiceerde eerder een review van de Z Flip 3.