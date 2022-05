Twitter gaat functie testen die tweets zichtbaar maakt voor beperkte groep

Twitter gaat een nieuwe functie testen, genaamd Twitter Circle. De functie laat gebruikers een lijst opstellen van maximaal 150 mensen. Vervolgens kan de gebruiker tweets plaatsen die alleen zichtbaar zijn voor mensen die op de lijst staan.

De test is sinds dinsdag beschikbaar onder een kleine groep gebruikers, meldt Twitter. Bij het plaatsen van een tweet kunnen deelnemers aan de test kiezen of ze die zichtbaar willen maken voor iedereen of voor hun 'circle', ofwel een lijst met mensen die vooraf door de gebruiker is opgesteld. Twitter Circle lijkt in die zin op de Goede Vrienden-functie van Instagram. Daarmee kunnen Instagram-gebruikers een lijst van accounts opstellen die hun stories kunnen zien.

Of en wanneer de test wordt uitgerold naar een grotere groep gebruikers is niet bekend. Vorige maand meldde Twitter dat het later dit jaar een edit-knop voor tweets gaat testen. De test voor die functie wordt eerst uitgerold onder Twitter Blue-leden.