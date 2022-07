Grote netwerkstoring Rogers treft miljoenen Canadezen

Rogers Communications, een van de grootste telecombedrijven in Canada, had deze week urenlang last van een netwerkstoring. Door de storing konden miljoenen Canadezen niet internetten en telefoneren. Ook banken, overheidsinstanties en hulpdiensten werden getroffen.

Tijdens de storing was het voor veel mensen niet mogelijk om geldautomaten te gebruiken en om pintransacties te doen in winkels en horeca. Ook overheidsinstanties en banken werden getroffen. Onder meer paspoortkantoren sloten hun deuren en ook kon de belastingdienst van het land niet bereikt worden. De Canadese politie zegt dat sommige bellers geen contact konden leggen met de hulpdiensten via 911, meldt Reuters.

De netwerkstoring brengt de nodige kritiek met zich mee vanwege een gebrek aan concurrentie. Rogers is met meer dan 11 miljoen abonnees een van de grootste telecomproviders in het land en heeft samen met BCE en Telus zo'n negentig procent van het marktaandeel in Canada in handen.

De storing zou vrijdag rond half vijf 's nachts begonnen zijn en zo'n negentien uur later weer langzaamaan hersteld zijn. Het is de tweede keer in vijftien maanden tijd dat Rogers met een grotere netwerkstoring kampte. In april vorig jaar meldden duizenden klanten problemen met de spraak- en datadiensten die urenlang aanhielden. Eerder deze maand was er ook een grote telefoon- en internetstoring in Japan. Daar werden bijna veertig miljoen mensen getroffen.