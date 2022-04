Japanse universiteit werkt aan houten satellieten om ruimteafval te verminderen

De Universiteit van Kyoto werkt met het Japanse houtbewerkingsbedrijf Sumitomo Forestry aan van hout gemaakte satellieten. De twee partijen stellen dat houten satellieten veiliger zijn omdat ze volledig verbranden in de atmosfeer wanneer ze terugvallen naar aarde.

Sumitomo Forestry onderzoekt volgens de BBC nu welke houtsoorten het best geschikt zouden zijn om in de ruimte te kunnen gebruiken en welke materialen deze kunnen vervangen. Daarbij onderzoekt het bedrijf vooral welke houten materialen goed tegen temperatuurschommelingen en zonlicht kunnen. Hout zou als voordeel hebben dat het elektromagnetische golven en het aardmagnetische veld niet tegenhoudt. Antennes en attitude controle mechanisms zouden daardoor in de houten satelliet geplaatst kunnen worden, wat voor eenvoudigere constructies zou zorgen.

Het grootste voordeel van hout is echter dat wanneer de satelliet terugkeert naar aarde, deze in de dampkring opbrandt zonder dat er schadelijke stoffen vrijkomen of er ruimtepuin op aarde terechtkomt, stellen de twee partijen. Takao Doi, professor aan de Universiteit van Kyoto, zegt vooral bezorgd te zijn om de minuscule aluminium deeltjes die bij terugkeer van satellieten nu in de dampkring vrijkomen. Deze blijven volgens Doi meerdere jaren in de bovenste laag van de atmosfeer zweven. Doi reisde in maart 2008 als astronaut naar het ISS.

De universiteit en Sumitomo hopen de eerste houten satelliet in 2023 te kunnen lanceren. In maart 2024 willen ze onderzoeken of grotere houten bouwwerken in de ruimte mogelijk zijn, schrijft Nikkei Asia. De twee partijen willen niet melden welke houtsoorten er worden gebruikt.