ESA wil in 2025 eerste missie uitvoeren om ruimtepuin op te ruimen

De ESA wil in 2025 een eerste missie uitvoeren om ruimtepuin op te ruimen. De Europese ruimtevaartorganisatie geeft de Zwitserse start-up ClearSpace daar een opdracht voor. De ClearSpace-1 missie moet een object van 100kg uit de ruimte halen.

ClearSpace-1 grijpt Vespa

ClearSpace is door de ESA gekozen om een definitief voorstel in te dienen. In maart moet het project definitief van start gaan. Als alles volgens plan verloopt, zal de ClearSpace-1-missie in 2025 plaatsvinden. Daarbij is het doel om de Vega Secondary Payload Adapter uit de ruimte te plukken. Dat is een object van zo'n 100kg, dat sinds 2013 in een baan om de aarde zweeft op een hoogte van 660 tot 800km. De Vespa was nodig om een ESA-satelliet de ruimte in te brengen.

Er is gekozen voor het opruimen van de Vespa, omdat dit een relatief simpel object is, met een eenvoudige vorm en een stevige constructie. Daarna is het doel om grotere objecten op te pikken en uiteindelijk moeten er missies komen waarbij meerdere objecten in één keer opgeruimd worden.

Het plan van ClearSpace is om met een kubusvormige satelliet met uitschuifbare grijparmen ruimtepuin op te pikken en het te verwijderen uit de baan om de aarde. Het ruimtepuin komt zo in de dampkring terecht, waar het verbrandt. Het doel van de missie is het opstarten van een markt voor het uitvoeren van onderhoud in de ruimte en voor het verwijderen van ruimtepuin.

Volgens Luc Pidguet, oprichter van ClearSpace, zijn er momenteel zo'n tweeduizend actieve satellieten en nog eens drieduizend die niet meer werken. De komende jaren zal dat aantal flink toenemen, met name door de komst van verschillende constellaties die uit honderden of duizenden nanosatellieten bestaan. Dat levert niet alleen een kans op ruimtepuin op, maar kan ook waarnemingen verstoren. Astronomen deden daar vorige maand hun beklag over.

ClearSpace is een spin-off die is ontstaan vanuit de Technische Universiteit van Lausanne. De start-up gebruikte aanvankelijk de naam CleanSpace.