Google haalt optie astrofotografie met ultragroothoeklens uit Pixel 4a 5G en 5

De astrofotografiemodus van de Google Camera-app op de Pixel 5 en Pixel 4a 5G werkt niet meer met de ultragroothoeklens van die telefoons. Google heeft bij een recente update bepaald dat alleen de hoofdcamerasensor hierbij werkt.

Wie nu zijn camera op de sterren richt en uitzoomt tot 0,6x krijgt de melding dat je juist moet inzoomen tot 1x om van de astrofotografiemodus gebruik te maken. Volgens uitzoekwerk van The Verge moet deze aanpassing ergens tussen 1 en 7 november in zijn gegaan, bij versie 8.1 van de Camera-app, maar zonder aankondiging van Googles kant. Ook op een verzoek tot commentaar van The Verge is niet gereageerd.

Android Police tekende in zijn review van de Pixel 4a 5G al aan dat de astrofotografiemodus in combinatie met de ultragroothoeklens niet zo goede foto's maakte als de standaardcamera. Het resultaat heeft een groene tint over zich heen, iets waar gebruikers volgens The Verge ook vaker over klaagden. Het is door het gebrek aan communicatie vanuit Google niet duidelijk of de mogelijkheid in de toekomst nog terugkomt met fixes.

De astrofotografiemodus werkt in het donker, nadat de gebruiker de telefoon heeft gestabiliseerd. Daarna zijn veel langere sluitertijden mogelijk.