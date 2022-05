FCC-keuring toont nieuwe versie Spotify Car Thing

De keuring van de FCC toont de hardware van een nieuwe versie van Spotify Car Thing, een apparaat om muziek van de dienst te streamen in de auto en te bedienen met stemcommando's. Het is nog onbekend of en wanneer Car Thing uitkomt.

Hoewel Spotify de FCC heeft gevraagd om foto's een half jaar onder de pet te houden, staan er in het testrapport toch foto's van het apparaat. Doordat er een liniaal naast staat, is te zien dat het apparaat rond 12x6,5cm groot is. Dat is iets groter dan bijvoorbeeld een iPhone 4, maar veel kleiner dan hedendaagse smartphones.

Op de behuizing is een grote knop te zien voor de bediening. Volgens Spotify gaat het om een 'stemgestuurd accessoire voor de telefoon en Spotify-app met een scherm en knoppen'. Daarnaast heeft het apparaat bluetooth om te communiceren met een autosysteem en stroom komt van een 12V-aansluiting in de auto zelf. Spotify bevestigt tegen The Verge nog steeds te werken aan Car Thing, zonder te zeggen of het apparaat zal uitkomen.

De Zweedse muziekdienst zei twee jaar geleden al de hardware te testen. Volgens Spotify is het belangrijkste doel erachter te komen hoe mensen Spotify gebruiken in de auto en zijn er niet meteen plannen om de hardware op grote schaal uit te brengen. Het is ook niet direct duidelijk welke informatie Spotify hoopt te vergaren. Het bedrijf benadrukt dat het in de kern een streamingdienst blijft en dat hardware geen belangrijke plaats inneemt in de bedrijfsplannen.