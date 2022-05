Spotify brengt Car Thing in kleine oplage uit in VS en noemt prijs van 80 dollar

Spotify heeft de Car Thing geïntroduceerd als consumentenproduct, een minitablet-achtig apparaat dat met spraakbesturing of fysieke knoppen werkt. De Car Thing is vooralsnog alleen in de VS beschikbaar en krijgt een verwachte prijs van omgerekend inclusief btw 81 euro.

Car Thing is een auto-accessoire dat gebruikers aan een ventilatierooster kunnen vasthangen en alleen de Spotify-app kan laten zien. Deze verbindt via bluetooth met een autoradio en laat gebruikers navigeren door Spotify's muziek- en podcastcollectie. Besturing werkt met de touchscreen, een draaiknop, met vier preset-knoppen of met spraakbesturing.

De draaiknop is geen volumeknop, maar laat gebruikers door muziek browsen, selecteren, afspelen en pauzeren. Voor de spraakbesturing heeft de Car Thing vier microfoons. Het gaat om Spotify's eigen spraakbesturing, die met Hey Spotify is op te roepen. The Verge heeft het product getest en zegt dat de Car Thing de 12V-stroomaansluiting van de auto gebruikt, geen speaker heeft, een 3,5mm-poort heeft en naast de ventilatieroostermontage ook met een sticker op het dashboard geplakt kan worden.

De streamingdienst spreekt over een 'beperkte uitgave' en zegt dat deze eerst gratis beschikbaar zal zijn voor Amerikaanse gebruikers. Deze gebruikers kunnen zich via de Car Thing-website aanmelden om op een lijst te komen. Spotify benadrukt dat een aanmelding niet automatisch betekent dat je daadwerkelijk een Car Thing krijgt. Hoeveel gebruikers het apparaat kunnen krijgen, is niet duidelijk. Het is eveneens onduidelijk of Spotify het product later op grotere schaal wil verkopen. Daar lijkt het wel op; onderaan de Car Thing-pagina noemt het bedrijf een 'geanticipeerde verkoopprijs' van 80 dollar.

Spotify zegt nog steeds de focus te hebben op de streamingdienst en niet het maken van hardware. Tegelijkertijd zegt de dienst onder gebruikers vraag te hebben gezien voor Car Thing. Deze gebruikers zouden een 'naadloze en gepersonaliseerde in-auto luisterervaring' willen, ongeacht de leeftijd van hun auto. Car Thing vereist naast een Spotify Premium-abonnement een smartphone met een wifi-verbinding of mobiel internet.

Het is niet voor het eerst dat Spotify een fysiek product beschikbaar stelt voor consumenten. Eerder testte het bedrijf een andere Car Thing, met een veel kleiner scherm en een grotere focus op de spraakbesturing. Spotify lijkt de nieuwe Car Thing echter grootser te willen testen. Ook is het voor het eerst dat Spotify een adviesprijs noemt voor het product