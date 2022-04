Spotify-app voor iOS bevat officiële render van Car Thing-accessoire

De iOS-app van Spotify bevat een render van de 'Car Thing'-accessoire. Spotify kondigde dit apparaat in 2019 al aan, maar heeft sindsdien weinig nieuws over het autoaccessoire naar buiten gebracht. Het is niet bekend of en wanneer de Spotify Car Thing uitkomt.

De render zat verborgen in de code van de Spotify-app, merkte Steve Moser van MacRumors op. De afbeelding toont een apparaat met een rechthoekig scherm, een grote bedieningsknop, een kleinere knop aan de voorkant en vier knoppen aan de bovenkant. Het oorspronkelijke Car Thing-ontwerp uit 2019 bevatte een cirkelvormig scherm met vier knoppen ernaast. Moser publiceert daarnaast illustraties van montage-ontwerpen, waarmee de Spotify Car Thing aan het dashboard van een auto bevestigd kan worden.

Het is nog niet bekend wat de functie van de verschillende knoppen zijn. Eerder dit jaar verschenen al foto's van de Spotify Car Thing in een FCC-keuring. Deze Amerikaanse instantie noemde het apparaat toen een 'spraakgestuurd accessoire voor de telefoon en Spotify-app met een scherm en knoppen'. Het apparaat zou gebruikmaken van bluetooth om verbinding te maken met de telefoons en auto's van gebruikers.

Spotify liet in 2019 in een blogpost weten dat het bedrijf werkt aan een spraakgestuurd autoaccessoire. Het ging toen nog om een testversie van de Spotify Car Thing. Sindsdien heeft het bedrijf weinig details over het apparaat bekendgemaakt. Het is vooralsnog niet bekend of Spotify het apparaat uitbrengt, hoewel de recente FCC-keuring en de nieuwe render uit Spotify's iOS-app daar wel op wijzen.

Afbeeldingen door Steve Moser via MacRumors