Spotify stopt met Car Thing wegens gebrek aan vraag en toeleveringsproblemen

Spotify is gestopt met de productie van zijn Car Thing-accessoire. Dat meldt het bedrijf tijdens de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Car Thing werd vorig jaar geïntroduceerd en kwam in februari officieel uit.

"Op basis van verschillende factoren, waaronder de vraag naar het product en problemen met de toeleveringsketen, hebben we besloten om de verdere productie van Car Thing te stoppen", vertelt een woordvoerder van Spotify aan TechCrunch. "We hebben veel geleerd van Car Thing en we blijven ons richten op de auto als een belangrijke plek voor audio."

Spotify draaide afgelopen kwartaal verlies, mede door hogere personeelskosten. Ook het schrappen van Car Thing bracht kosten met zich mee. Het bedrijf neemt hierdoor een last van 31 miljoen euro op zijn balans. Ook de brutomarge is afgelopen kwartaal afgenomen door de beslissing om te stoppen met Car Thing, zegt Spotify.

Spotify bracht Car Thing vorig jaar uit. In het begin was het apparaat, dat bedoeld was om Spotify-audio te bedienen in de auto, alleen te bestellen op uitnodiging. In oktober introduceerde het bedrijf een wachtlijst en in februari kwam het apparaat officieel uit, maar alleen in de Verenigde Staten.

De laatste Car Thing-apparaten worden momenteel nog verkocht in de VS, tegen een kortingsprijs van 50 dollar. De normale adviesprijs bedroeg 90 dollar. Het is niet bekend hoelang het apparaat nog in de verkoop blijft. Het bedrijf zegt tegen TechCrunch dat Car Thing naar behoren blijft werken, maar het is niet bekend hoelang het apparaat nog ondersteund blijft.