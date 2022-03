PS5-gebruikers krijgen mail over Gran Turismo 7-trofee zonder het spel te spelen

Verschillende PS5-gebruikers melden dat ze mails ontvangen over vrijgespeelde trofeeën in Gran Turismo 7, terwijl ze het spel niet hebben. De mails lijken echt afkomstig van PlayStation. Het gaat om mails over trofeeën voor het vrijspelen van verschillende prestaties.

Het gaat om tientallen PS5-gebruikers op Reddit, het forum van Neogaf en Gamefaqs, en Tweakers kreeg ook een melding van de foutief verstuurde mails, met screenshots. In alle gevallen gaat het om een e-mail over vrijgespeelde trofeeën in Gran Turismo 7. Vrijwel alle gebruikers zeggen het spel niet te bezitten en toch de mails te hebben gekregen. De trofeeën zijn vervolgens niet in hun PlayStation-account terug te vinden, zeggen spelers. In sommige gevallen hebben gebruikers meerdere mails ontvangen van PlayStation.

Screenshot van de mail van PlayStation. Beeld: Pozo

De mails zijn afkomstig van een mailadres dat geassocieerd is met PlayStation en waarmee het in het verleden ook mails heeft verstuurd over PS5-consoles die op voorraad zouden zijn. Het is niet de eerste keer dat PlayStation gebruikers mailt over het behalen van trofeeën. In het verleden gebeurde dat ook bij terecht behaalde trofeeën in Spider-Man, Days Gone, de Killzone-games en The Last of Us.

Gebruikers krijgen nu mails over het starten van de game, een welkomstbericht en mails over het behalen van een platina trofee, de moeilijkste trofee in het spel om te halen. Om die trofee vrij te spelen moeten spelers alle andere Gran Turismo-trofeeën vrijspelen en het spel hebben uitgespeeld. Sommige spelers zouden het spel volgens de mails in luttele minuten uitgespeeld hebben.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Sommige gebruikers zijn bang dat hun account op de een of andere manier gehackt is, andere denken dat gaat om een verkeerd verstuurde mail door PlayStation of ontwikkelaar Polyphony. Beide hebben nog niet op het incident gereageerd.

Het is niet het eerste dat misgaat sinds de release van Gran Turismo 7. Een week geleden was het spel dagenlang onspeelbaar door serverproblemen en doordat het spel alleen werkt met een internetverbinding. Eerder was er veel te doen over dure microtransacties in het spel en was het door een inmiddels verholpen bug niet mogelijk om bij alle races een gouden trofee te behalen, schreven we in onze review van de game.