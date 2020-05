Nieuwe Trackmania-game krijgt betaalde abonnementen naast gratis versie

De remake van Trackmania Nations, die op 1 juli uitkomt, krijgt twee betaalde abonnementen. Voor 10 euro per jaar krijgen spelers toegang tot onder andere de track editor. Een abonnement van 30 euro per jaar geeft toegang tot clubs en meer events.

Er komen drie versies van Trackmania: Starter Access, Standard Access en Club Access. Eerstgenoemde is de gratis versie, waarin spelers solo of in multiplayer kunnen racen in campagnes met 25 tracks die ieder kwartaal worden vernieuwd. Ook zijn creaties van andere spelers speelbaar via Arcade Channel. Spelers die niet betalen kunnen volgens Ubisoft de verschillende editors, voor tracks, replays en skins, 'proberen'.

Standard Access biedt naast de inhoud van de gratis versie een Track of the Day-selectie en volledige toegang tot editors voor tracks en replays, net als toegang tot de map review servers. Ook kunnen betalende spelers meedoen aan dagelijkse competities en behouden ze alle Track of the Day-tracks en de tracks die wisselend in de campagne beschikbaar zijn.

Club Access is het duurste abonnement en dat biedt spelers de mogelijkheid om lid te worden van een virtuele club, of er zelf een te maken. Dat brengt ook toegang tot speciale inhoud en activiteiten met zich mee. Het aanpassen van skins kan alleen met dit abonnement. Het abonnement is ook nodig om mee te doen aan de Open Grand League, die door ontwikkelaar Ubisoft Nadeo wordt georganiseerd. Daarmee kunnen spelers zich kwalificeren voor de Trackmania Grand League.

Trackmania komt op 1 juli uit. Het gaat om de remake van Trackmania Nations, die begin dit jaar werd aangekondigd. De releasedatum stond aanvankelijk op 5 mei, maar dat is uitgesteld. De game en de abonnementen zullen beschikbaar zijn via de Epic Games Store en Uplay.