Ubisoft brengt op 15 mei f2p-game Trackmania uit op Xbox en PlayStation

Racinggame Trackmania verschijnt op 15 mei voor consoles. De game komt naar PlayStation 4 en 5, en de Xbox One en Xbox Series-consoles. Daarnaast verschijnt de game op Amazon Luna. Het Ubisoft-spel is sinds 2020 te spelen op pc.

De game krijgt crossplay en crossprogression en Ubisoft zegt dat de consoleversies ook toegang krijgen tot de circuits die door communityleden zijn gemaakt. Ubisoft zegt dat er op dit moment ruim duizend tracks zijn. Overigens biedt de gratis versie niet toegang tot alle tracks, maar slechts tot een selectie wisselende circuits. Spelers kunnen wel zelf circuits maken. Wie alle toegang tot alle circuits wil, moet tien euro per jaar betalen voor Standard Access. Met het dertig euro kostende Club-abonnement kunnen spelers hun auto aanpassen en zich met Clubs met andere spelers verenigen.

Ubisoft beloofde eerder dat er geen contentverschillen zullen zijn tussen de verschillende platformen. Trackmania is een remake van Trackmania Nations, een game die Ubisoft Nadeo in 2006 uitbracht. De uitgever had al aangegeven aan een consoleport te werken, maar had nog geen concrete releasedatum gedeeld, naast 'begin 2023'.