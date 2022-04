EA toont gameplaybeelden van Star Wars: Squadrons

EA heeft de eerste gameplayeelden van Star Wars: Squadrons getoond en meer informatie gegeven over de verschillende modi die de game bevat. Spelers kunnen acht verschillende starfighters besturen, die verschillende eigenschappen hebben.

De beelden uit de video zijn gemaakt in de Frostbite-engine, maar niet alle shots bestaan uit gameplay. Het filmpje begint met informatie over de singleplayercampagne. Spelers nemen daarbij de rol aan van twee piloten: Case Kassandora van de Galactic Empire en Rao Highmoon van de New Republic. EA belooft een verhaallijn met steeds moeilijker wordende missies. De gameplay speelt zich af vanuit de cockpitview. Voor zover bekend is het niet mogelijk om het camerastandpunt te wijzigen.

Star Wars: Squadrons bevat acht verschillende starfighters. In de multiplayermodus kunnen spelers van beide facties uit vier ruimtevaartuigen kiezen. Die zijn onderverdeeld in de categorieën Fighter, Interceptor, Support en Bomber. Van de Galactic Empire zijn de Tie Fighter, The Interceptor, The Reaper en Tie Bomber aanwezig. Daarnaast zijn de X-Wing, A-Wing, U-Wing en Y-Wing van de New Republic beschikbaar. Iedere starfighter heeft andere statistieken voor vuurkracht, snelheid en sterkte.

Er zijn twee multiplayermodi: in Dogfight Mode nemen twee teams van vijf spelers het tegen elkaar op in een deathmatch. Daarbij zijn ook accessoires als turrets, tractor beams en mijnen te gebruiken. Fleet Battles is de belangrijkste multiplayermodus van de game. Die draait om gevechten in meerdere fases. De eerste ronde bestaat uit dogfights, in de tweede ronde moeten teams elkaars Capital Ships aanvallen en de derde ronde draait om het vernietigen van het grote vlaggenschip van de tegenstander. Ook Fleet Battles is een 5vs5-modus, het is ook mogelijk om deze tegen ai-tegenstanders te spelen.

Spelers kunnen in de multiplayermodus hun personage en starfighter aanpassen. De daarvoor benodigde items en componenten zijn vrij te spelen door het spel te spelen. Ook is het mogelijk om de load-out van de starfighters aan te passen, om zo tactische keuzes te maken.

EA toonde de gameplaybeelden tijdens zijn EA Play-livestream. Star Wars: Squadrons werd begin deze week aangekondigd met een filmische trailer. De game verschijnt op 2 oktober zowel voor de PlayStation 4, de Xbox One en voor Windows, voor 40 euro. De pc-versie zal te koop zijn op Origin, Steam en in de Epic Games Store. Er is crossplay-ondersteuning tussen alle versies onderling.

De pc- en PS4-versies van Star Wars: Squadrons zijn ook te spelen met een vr-bril. Bij de pc-versie is er ook ondersteuning voor joysticks en hotas-set-ups. Of die ondersteuning er ook is voor consoles, is nog niet bekend. Motive Studios, de ontwikkelaar van de game, zegt daar later meer over bekend te maken. De game wordt ontwikkeld in samenwerking met Lucasfilm en uitgegeven door EA.