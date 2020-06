Star Wars: Squadrons met vr-modus en crossplay verschijnt op 2 oktober

EA heeft Star Wars: Squadrons aangekondigd. De game die om starfighter-gevechten draait, komt op 2 oktober uit voor de PlayStation 4, de Xbox One, op Origin, Steam en in de Epic Games Store. De pc- en PS4-versies zijn ook met een vr-bril te spelen.

Star Wars: Squadrons wordt door Motive Studios gemaakt en ook Lucasfilm is bij de game betrokken. EA toont een filmische trailer van het spel, die bevat geen gameplaybeelden maar is wel in de Frontbite-engine gemaakt, waarmee de game ook op draait. Vrijdag laat EA gameplaybeelden van Star Wars: Squadrons zien in zijn EA Play-livestream. Dat evenement begint op 19 juni om 01:00 Nederlandse tijd.

Volgens EA biedt het spel een meeslepende eerstepersoonservaring met ruimtegevechten. De game krijgt een singleplayercampagne die zich afspeelt tijdens de laatste dagen van het Galactic Empire en de opkomst van de New Republic, na de gebeurtenissen in Star Wars: Return of the Jedi. Spelers kruipen daarbij beurtelings in de rol van een piloot van het Vanguard Squadron van de New Republic en een piloot van het Titan Squadron van de Galactic Empire.

De game heeft een 5vs5-multiplayermodus met Fleet Battles die draaien om het vernietigen van elkaars vlaggenschip. Zowel de starfighters van de New Republic als die van de Imperial-vloot zijn te besturen. Ook is er een Dogfights-optie. De gevechten vinden plaats rondom locaties zoals de gasreus van Yavin Prime en de verscheurde maan Galitan.

Star Wars: Squadrons krijgt aanpassingsmogelijkheden voor gameplay die alleen vrij zijn te spelen door de game te spelen. Spelers verdienen zo componenten als wapens, rompen, motoren en schilden. De game komt uit op consoles en pc en krijgt crossplay-ondersteuning tussen alle platforms. De pc-versie verschijnt zowel in EA's eigen Origin-winkel, op Steam en in de Epic Games Store. Het spel kost bij de release op 2 oktober 40 euro.