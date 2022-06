Titel Star Wars: Squadrons Platform PlayStation 4, Xbox One, Windows Ontwikkelaar Motive Studios Uitgever Electronic Arts Releasedatum 2 oktober 2020

Wie in de jaren negentig - of nog eerder - is opgegroeid met games, verbindt aan sommige titels nostalgische waarde. Het is natuurlijk deels afhankelijk van de vraag aan welke kant van ‘Sega versus Nintendo en PlayStation versus Nintendo’ je stond, maar sommige games overstijgen zelfs die afbakening, mede doordat ze ook naar Windows werden gebracht. Star Wars: Rogue Squadron is zo’n game. Het spel verscheen voor de Nintendo 64 en de pc, op het moment dat de oude trilogie net opnieuw in bioscopen was vertoond in de aanloop naar de release van Star Wars Episode I: The Phantom Menace. De game profiteerde hierdoor maximaal van aanzwellend enthousiasme rond de franchise, maar kon ook prima op eigen benen staan. Tot op de dag van vandaag geldt Rogue Squadron als een absolute klassieker. De nostalgische herinneringen eraan kwamen onlangs naar boven, toen Electronic Arts Star Wars: Squadrons officieel aankondigde. Een moderne versie van Rogue Squadron klinkt natuurlijk fantastisch, maar de grote vraag is of deze game al die mooie herinneringen eer aan kan doen.

Enkele randzaken die zouden kunnen helpen om die vraag met ‘ja’ te beantwoorden, zijn alvast op orde. Zo is de game volledig in virtual reality speelbaar. Tijdens onze previewsessie hebben we dat niet kunnen uitproberen, maar we hebben vaak geroepen dat er te weinig echt goede, grote vr-games zijn, dus Squadrons is zeer welkom in dat aanbod. Daarnaast zal de game alle op vlieggames gerichte accessoires ondersteunen. Ook dit hebben we nog niet geprobeerd, wij konden alleen met toetsenbord en muis of een controller spelen. Een laatste positief punt is dat de ontwikkelaars van Motive hebben aangegeven de oude Star Wars-vliegspellen nadrukkelijk als inspiratiebron te hebben gebruikt, net als de diverse ruimtegevechten die voorbijkomen in de Skywalker-saga. Dat zou in elk geval het uiterlijk en de sfeer van de game moeten helpen, en wellicht ook de gameplay.

Sfeer is een belangrijk onderdeel van een Star Wars-game en een aspect dat hoe dan ook wordt geholpen door de herkenbare beelden en muziek die horen bij de franchise. Hoewel onze speelsessie voornamelijk draaide om multiplayercontent mochten we als opwarmertje de proloog van het verhaal doorspelen. Helaas mocht dit stuk van de sessie niet worden opgenomen. Dat is jammer, want dit relatief korte stuk gameplay was veruit het leukste dat we hebben kunnen spelen. In de verhalende stukken lijkt Star Wars: Squadrons het niveau van Rogue Squadron best te kunnen evenaren.

Na Return of the Jedi

Het verhaal van Squadrons speelt zich kort na de gebeurtenissen in Return of the Jedi af. Dit is dus in de periode na de Battle of Endor, en het draait om het gevecht tussen de Rebellen en de overblijfselen van de Empire, die voor voldoende problemen blijven zorgen. Je beleeft dat verhaal vanuit beide perspectieven. Aan het begin van de game maak je zowel een piloot aan voor de Rebellen als eentje voor de Empire. In de proloog, die zich drie jaar voor de rest van de game afspeelt, komen beide kanten aan bod. Wat wil het verhaal: de Empire stuurt een squadron richting de brokstukken van de kapotgeschoten planeet Alderaan, om eventueel overblijvende rebellen in het systeem te onderscheppen. Als piloot van het keizerrijk maak je in je TIE Fighter jacht op een colonne schepen met de rebellen aan boord. De schepen worden bewaakt door groepjes X-Wings, die in dit geval als tutorial dienen voor hoe je als gevechtspiloot met ruimtegevechten omgaat.

Dan blijkt een belangrijk figuur aan de zijde van de Empire zich niet meer te kunnen vinden in de moordlustige plannen. Hij kiest ervoor de weerloze transportschepen te beschermen en zendt een noodoproep uit. Die oproep wordt ontvangen door Admiral Ackbar en de rest van de rebellen. Hij stuurt Echo Squadron, met jouw Rebel-piloot in de gelederen, erop af om de vluchtende transportschepen in veiligheid te brengen. Dat gaat gepaard met een uitermate spectaculaire manoeuvre waarbij het team X-Wings vlak onder een Star Destroyer door vliegt. Even daarvoor vlogen we met de TIE Fighter al door een half instortende tunnel, op jacht naar de overgelopen Empire-officier. Het zijn precies zulke momenten die doen denken aan de oude, spectaculaire missies uit Rogue Squadron.

Hoe lang?

Het korte voorproefje van de campagne maakt dat we vertrouwen hebben in Star Wars: Squadrons en het verhaal dat erbij hoort. In de tussenscènes zagen de modellen van de personages er prima uit, net als de gezichtsanimaties, wat natuurlijk lekker is als je een verhaal goed wil overbrengen. De aanpak met een perspectief aan beide kanten spreekt ons ook aan, al was het maar omdat je op deze manier alle beschikbare starfighters aan bod kunt laten komen, zonder dat het verhaaltechnisch raar wordt. De enige grote ‘maar’ is de speelduur van het geheel. Desgevraagd wilde Motive niet meer vertellen dan dat het mikt op de ‘juiste lengte’, wat dan niet te lang en niet te kort moet zijn. Misschien zijn wij een tikje cynisch, maar als het een flink groot avontuur en lang verhaal was, zou de studio er wellicht meer nadruk op leggen. We houden dus voorzichtig rekening met een niet al te lange singleplayercampage, wellicht vergelijkbaar met het eveneens door Motive gemaakte singleplayeravontuur voor Star Wars Battlefront II, waar spelers in vijf á zes uur wel doorheen waren.