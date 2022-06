Xiaomi brengt transparante oled-tv dit jaar uit in Benelux

Xiaomi gaat zijn transparante oled-tv later dit jaar uitbrengen in de Benelux. Het gaat om een 55"-tv met full-hd-resolutie. Ook komt er een reguliere 75"-lcd-tv van de Chinese fabrikant uit in de lage landen.

Xiaomi zegt nog niets over wanneer en tegen welke prijs de tv's uitkomen in de Benelux. De transparante tv kost 50.000 yuan in China, omgerekend ongeveer momenteel zo'n 6500 euro. Door kosten voor transport, belastingen en garantiebepalingen is hardware van Xiaomi in Europa doorgaans veel duurder dan in China.

De fabrikant kondigde de transparante tv enkele maanden geleden aan. Xiaomi noemt de doorzichtige televisie de Mi TV Lux Oled Transparent Edition. Als de tv uit staat, ziet die er uit als een glasplaat met een dunne rand. Het gaat om een 55"-model met een 10bit-paneel en een verversingssnelheid van 120Hz.

De doorzichtige Xiaomi-tv is voorzien van een MediaTek 9650-soc en heeft volgens Xiaomi 'twintig algoritmes met optimalisaties voor vijf veelvoorkomende scenario's van gebruik'. De glasplaat is 5,7mm dik en staat op een dikke ronde voet.

Dergelijke doorzichtige tv's bestaan al veel langer; oledpanelen zijn immers transparant en worden voorzien van een paneel aan de achterkant, waar de andere hardware in wordt verwerkt. Bij Xiaomi's transparante tv zit alle hardware in de voet. Onder meer LG heeft al een transparante tv in zijn zakelijke aanbod.

Daarnaast brengt Xiaomi dit jaar de Mi TV Q1 uit in de Benelux. Dat is een 75"-tv met 4k-resolutie, voorzien van QLED-scherm, ofwel een lcd met een quantumdot-filter. Xiaomi heeft al een 55"-QLED-tv in het assortiment in sommige landen, het 75"-model is nieuw.