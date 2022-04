ASUS Zephyrus M16-laptop met 16:10-scherm en Intel Core i9-11900H-cpu verschijnt

Er is een onaangekondigde Zephyrus-laptop van ASUS verschenen bij de Korean Agency for Technology and Standards. De laptop is ook bij een webwinkel verschenen. Dat model heeft een 16"-scherm met Intel Core i9-11900H-processor.

De Zephyrus-laptop in kwestie draagt de modelnaam GU603H en werd getest door de KATS, merkte Twitter-gebruiker harukaze5719 op. Het lijkt te gaan om een Zephyrus M16, schrijft ook VideoCardz. Dat model zou dan de huidige Zephyrus M15 GU502 kunnen opvolgen. ASUS voorzag de vorige laptop in de Zephyrus M-serie van een Intel-processor, terwijl Zephyrus G-laptops van AMD-chips worden voorzien.

Amazon Italië bevestigt dat de Zephyrus M16 een Intel Tiger Lake-H-processor krijgt, merkt Notebookcheck.net op. Bij die webwinkel zijn specificaties van een ASUS ROG Zephyrus M16 GU603HE verschenen. Dit specifieke model zou een Intel Core i9-11900H-processor krijgen, die op 2,5GHz draait met een turbofrequentie tot 4,9GHz. Deze processor is nog niet aangekondigd, maar volgens eerdere geruchten gaat het om een cpu met acht cores en zestien threads.

De webshop noemt daarnaast een Nvidia GeForce RTX 3050 Ti-videokaart met 4GB GDDR6-geheugen. Ook deze videokaart is nog niet officieel aangekondigd. De laptop zou verder 16GB DDR4-geheugen en een 512GB-ssd krijgen. Het 16"-scherm zou een relatieve beeldverhouding van 16:10 krijgen, met een resolutie van 1920x1200 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz. De laptop is momenteel nog niet leverbaar, en staat momenteel te koop voor 1799 euro. Het is onbekend wanneer de laptop officieel wordt aangekondigd. Ook de officiële adviesprijs is nog niet bekend.