Intel-presentatie toont Tiger Lake-H-octacores en -hexacores voor laptops

Intel kondigt op 11 mei de Tiger Lake-H-octacores voor laptops aan. De presentatie daarvan is vroegtijdig gepubliceerd door een Spaanse website. Er verschijnen drie octacores en twee hexacores. De processors zijn onder andere bedoeld voor gamelaptops.

Volgens Intel komen de processors terecht in laptops vanaf 699 dollar, blijkt uit de presentatie die online staat bij HD Tecnologia. Vermoedelijk gaat het dan om de hexacores en zijn de octacores voorbehouden aan duurdere modellen en gaminglaptops. De slides tonen ook dat laptopfabrikanten 15"- en 17"-modellen van ongeveer 2cm dik gaan aankondigen met de nieuwe processors.

Intel kondigde begin dit jaar al de Tiger Lake-H35-processors aan. Dat zijn 10nm-quadcores met een tdp van 35W voor relatief dunne laptops. In de H-serie biedt Intel al jaren processors aan met meer cores en een tdp van 45W. De Tiger Lake-H-serie wordt nu uitgebreid met dergelijke modellen, die de concurrentie met AMD's Ryzen 5000H-processors aan moeten gaan.

Uit de slides blijkt dat de octacores en hexacores ook geconfigureerd kunnen worden op 35W of 65W. Het topmodel is de Core i9-11980HK, die heeft een kloksnelheid van 2,6GHz en maximale turbosnelheid van 5GHz, maar geconfigureerd op 65W is de basiskloksnelheid 3,3GHz. Een dergelijke hoge tdp-configuratie zal alleen mogelijk zijn in grote gamelaptops met veel ruimte voor koeling.

De processors hebben een geïntegreerde Intel Xe-gpu en die draait op maximaal 1450MHz. Dat is wat sneller dan bij de Tiger Lake-H35-varianten, die hebben een vergelijkbare gpu met een snelheid van maximaal 1350MHz.

Bij de presentatie toont Intel zes verschillende cpu's, maar vermoedelijk komen er meer varianten. Zo verschenen er al details over de Core i9-11950H-octacore, die niet op de lijst staat. Ook werd eerder al verwezen naar een i7-11600H-hexacore.