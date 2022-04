Outriders had na release serverproblemen die ook singleplayer beïnvloedden

Outriders, het nieuwe spel van gamestudio People Can Fly, had sinds zijn release op donderdag te maken met connectiviteitsproblemen. De game kan in singleplayer gespeeld worden, maar aangezien het een always-online-game is, ervaarden spelers daarin toch hinder.

De Poolse gamestudio stelde in de afgelopen dagen dat het druk bezig was met de problemen te verhelpen, die een onbekende oorzaak hebben. De Twitteraccount van Outriders is bezaaid met tweets en reacties over de problematiek. Een tweet van gamejournalist Geoff Keighley en de reacties eronder illustreren ook hoeveel mensen er last van hebben en hoe ze erover denken.

People Can Fly liet afgelopen nacht weten dat het 'een periode van stabiliteit' ziet bij zijn servers, wat doet denken dat het ergste van de problemen achter de rug is. De studio belooft ook een 'post-mortem'-samenvatting van wat er misging en wat eraan gedaan is.

Outriders is een online third-person shooter en player versus environment-game die alleen of in co-op met nog twee anderen gespeeld kan worden. Er is ook cross-play mogelijk tussen alle platformen waar de game op uitgekomen is: Windows, PS4, PS5, Stadia, Xbox One en de Xbox Series. Momenteel heeft de Windows-versie wel problemen die cross-play belemmeren. De game kost 59,99 euro en is inbegrepen in de Xbox Game Pass. People Can Fly is verder bekend van werk aan Painkiller, Gears of War en Bulletstorm.