Square Enix komt met Outriders-fix die verdwenen items grotendeels herstelt

Square Enix maakt een oplossing beschikbaar voor spelers van de game Outriders die te maken kregen met een bug die hun gehele inventory verwijderde. De oplossing van Square Enix herstelt de belangrijkste items, maar niet alle verloren items komen terug.

Op de subreddit van Outriders meldt een ontwikkelaar van Sqaure Enix dat het herstellen van de items voor groep A onderweg is. Deze groep bestaat uit spelers die te maken kregen met de bug en momenteel ook niet meer in staat zijn om in te loggen. De ontwikkelaar raadt deze spelers aan om donderdag te controleren of hun personages zijn hersteld en of het in- en uitloggen weer werkt.

Het herstel betekent concreet dat alle legendary items weer beschikbaar zouden moeten zijn. Ook alle items die daadwerkelijk werden ingezet, worden hersteld. Voor de niet-legendarische items is er een beperking: van deze categorie worden alleen twintig stuks hersteld, waarbij primair wordt gekeken naar welke items het meest zeldzaam zijn; het moment van bemachtigen komt pas daarna als factor om de hoek kijken. Ook Accolades worden hersteld, mits spelers het laatste niveau ervan hadden gehaald. Anders worden deze achievements niet hersteld.

Sinds de release van Outriders op 10 april zijn er de nodige problemen geweest, zoals overbelaste servers. Ook was er langer dan een week geen crossplay mogelijk tussen de pc en consoles. Tweakers schreef vorige maand een review over de co-op-thirdpersonshooter Outriders.

