Outriders had meer dan 3,5 miljoen spelers in eerste maand sinds release

De co-op-thirdpersonshooter Outriders had meer dan 3,5 miljoen unieke spelers in de eerste maand na de release. Het spel kwam uit op 1 april; dit genoemde spelersaantal betreft de periode van 1 april tot 1 mei.

Square Enix meldt dat dit aantal van meer dan 3,5 miljoen unieke spelers is gebaseerd op interne data. Op basis van deze gegevens meldt de uitgever dat spelers gemiddeld 31 uur speelden en dat er in hoge mate sprake was van co-operative play. Tot 1 mei hebben spelers in totaal 120 miljoen uur gespendeerd in Outriders. Het spel is met maximaal drie spelers in co-op te spelen, maar ook in singleplayer.

Outriders is een co-op-thirdpersonshooter met rpg-elementen die gesitueerd is in een donkere, vijandige sciencefictionwereld genaamd Enoch. Spelers worden wakker als een van de laatste Outriders en moeten zien te overleven in deze wereld waarin alles is geëvolueerd om je te doden. Spelers kunnen kiezen uit vier verschillende klassen en kunnen naast wapens ook speciale krachten gebruiken.

Outriders is ontwikkeld door People Can Fly en kwam op 1 april uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, PlayStation4, Xbox One en Steam en GeForce Now voor de pc. Sinds de release zijn er de nodige problemen geweest, zoals overbelaste servers, en er was langer dan een week geen crossplay mogelijk tussen de pc en consoles. Begin deze maand kwam er een oplossing voor het probleem dat bemachtigde items permanent verdwenen. Tweakers schreef vorige maand een review over Outriders.

Terugkijken: review van Outriders