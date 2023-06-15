Outriders-ontwikkelaar werkt aan nieuwe game op basis van Xbox-franchise

People Can Fly, de ontwikkelaar achter Outriders en Gears of War: Judgment, werkt aan een nieuwe game in samenwerking met Microsoft. De titel krijgt de codenaam Project Maverick en wordt gebaseerd op een Xbox-franchise. Meer details zijn nog niet bekend.

Uit documenten blijkt dat Project Maverick volledig wordt gefinancierd door franchise-eigenaar Microsoft en een budget van 30 tot 50 miljoen dollar krijgt, merkte ook Video Games Chronicle op. De Poolse studio zegt deze week een productie- en uitgeversovereenkomst voor een triple-A-game te hebben gesloten met Microsoft.

De game wordt gebaseerd op een franchise die in handen is van Microsoft, hoewel nog niet duidelijk is om welke franchise het gaat. Er wordt gespeculeerd dat het om een nieuwe Gears of War-titel gaat, gezien het eerdere werk dat People Can Fly deed aan Gears of War: Judgment samen met zijn toenmalige eigenaar Epic Games. De ontwikkelaar en Microsoft bevestigen dit echter niet.

People Can Fly heeft in het verleden ook aan Bulletstorm gewerkt. De recentste game van de studio, co-opshooter Outriders, verscheen in 2021 en werd uitgegeven door Square Enix. In 2020 zei de studio te werken aan een 'zeer ambitieuze actionadventuregame' voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Over die titel is sindsdien weinig vernomen. In september werd wel bekend dat het bedrijf niet langer zou samenwerken met uitgever Take-Two.