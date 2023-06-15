Outriders-ontwikkelaar werkt aan nieuwe game op basis van Xbox-franchise

People Can Fly, de ontwikkelaar achter Outriders en Gears of War: Judgment, werkt aan een nieuwe game in samenwerking met Microsoft. De titel krijgt de codenaam Project Maverick en wordt gebaseerd op een Xbox-franchise. Meer details zijn nog niet bekend.

Uit documenten blijkt dat Project Maverick volledig wordt gefinancierd door franchise-eigenaar Microsoft en een budget van 30 tot 50 miljoen dollar krijgt, merkte ook Video Games Chronicle op. De Poolse studio zegt deze week een productie- en uitgeversovereenkomst voor een triple-A-game te hebben gesloten met Microsoft.

De game wordt gebaseerd op een franchise die in handen is van Microsoft, hoewel nog niet duidelijk is om welke franchise het gaat. Er wordt gespeculeerd dat het om een nieuwe Gears of War-titel gaat, gezien het eerdere werk dat People Can Fly deed aan Gears of War: Judgment samen met zijn toenmalige eigenaar Epic Games. De ontwikkelaar en Microsoft bevestigen dit echter niet.

People Can Fly heeft in het verleden ook aan Bulletstorm gewerkt. De recentste game van de studio, co-opshooter Outriders, verscheen in 2021 en werd uitgegeven door Square Enix. In 2020 zei de studio te werken aan een 'zeer ambitieuze actionadventuregame' voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Over die titel is sindsdien weinig vernomen. In september werd wel bekend dat het bedrijf niet langer zou samenwerken met uitgever Take-Two.

Outriders
Outriders, de recentste game van People Can Fly

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 12:44 23

15-06-2023 • 12:44

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Reacties (23)

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Ricmaniac
15 juni 2023 13:37
Outriders was een ontzettend leuke game tijdens levelen. Eenmaal erdoorheen was de endgame gewoon ruk. hoop dat ze daar meer tijd aan besteden bij deze game. Al weten we uiteraard niet wat voor soort game het word.
Zoijar @Ricmaniac15 juni 2023 14:50
Ik zag al snel dat alles level scale de, dus toen opgegeven. Ok een keer leuk, nu blijf ik dit doen met meer dmg en grotere healthbars. Meh.
dez11de 15 juni 2023 12:54
Dit kan wel eens heel interessant worden.
Verwijderd @dez11de15 juni 2023 13:15
Als ze de launch onder controle krijgen en niet zoals bij outriders 2-3 weken problemen
riotrick @Verwijderd15 juni 2023 13:43
Outriders had zeker zo z'n issues. Maar al met al was een leuke game om te spelen. Heb er aardig wat uurtjes ingestoken. Ben wel benieuwd naar waar ze mee bezig gaan.

[Reactie gewijzigd door riotrick op 25 juli 2024 06:55]

crtxz @Verwijderd15 juni 2023 13:37
je kan outriders hier wel weglaten :p dit is zowat bij elke nieuwe game release helaas het geval dat er veel problemen zijn in het begin
Joey-94 @crtxz16 juni 2023 08:52
Inderdaad, ik was bij Diablo weer een keer verrast dat het gewoon top werkte vanaf dag 1. Zouden meer uitgevers een voorbeeld aan kunnen nemen, gewoon z'n server test voor de officiële release het nieuwe standaard maken. Vooral aangezien ze het wel de nieuwe standaard hebben gemaakt om altijd online te moeten zijn.
morritz34 @dez11de15 juni 2023 13:11
Maar misschien ook niet
Lamith 15 juni 2023 13:37
Dat moet haast wel een shooter als Gears gaan worden. Of zullen ze Steel Battalion nieuw leven in gaan blazen?
Wolfos
@Lamith15 juni 2023 15:16
Microsoft heeft een hoop franchises. Gears kan ik me niet echt meer voorstellen. De rek is al zo lang uit die franchise... En het terugbrengen van oudere franchises is Microsoft in het verleden niet zo happig op geweest.

Een Fallout spin-off zie ik nog wel gebeuren. Die franchise is wel mateloos populair en krijgt ook een TV serie, terwijl Bethesda er voorlopig niet meer aan zal toekomen.
Lamith @Wolfos15 juni 2023 15:22
Ohja, Bethesda games vallen nu ook onder Xbox natuurlijk. Ik kan er maar niet aan wennen 8)7
Linksquest Moderator Spielerij
15 juni 2023 13:50
Bulletstorm heb ik nog met veel plezier gespeeld, jammer dat deze nooit afgemaakt is worden.
theduke1989 15 juni 2023 14:04
Ik ben er klaar voor om een Shooter/ co-op als Gears of war weer te zien. Vroeger nog met een vriend na schooltijd altijd bij hem gingen we co-op door de levels heen. Altijd bepalen wie waar gaat etc. Echt tof.

Dit soort co-op heb je niet meer helaas zo.
Michaelr1 @theduke198915 juni 2023 14:23
Gears 4 en 5 wel gespeeld dan? 5 is nog niet heel erg lang gelden, maar wel een hele goede game!
jazzozo 15 juni 2023 14:05
Maverick… Top Gun… Wellicht Crimson Skies?
Patrick_Wolf 15 juni 2023 14:36
Misschien gaan ze wel het alternatief voor CoD maken voor Microsoft :9
Atilim 15 juni 2023 14:44
budget van 30 tot 50 miljoen dollar
voor een triple-A-game
Is dit niet minstens met een factor van 3,5 keer te laag? Hoeveel Triple A-games worden er tegenwoordig nog uitgebracht met een budget van 30 tot 50 miljoen dollar?
Loller1
@Atilim15 juni 2023 16:52
Triple A wordt doorgaans gebruikt voor games met een ontwikkeling en marketing budget van minstens $80 miljoen. Dit budget is enkel ontwikkeling, dus kan er nog best bij raken. Ongeacht is dat sowieso maar een losse definitie.
Zhankou 15 juni 2023 14:59
Outriders was erg vermakelijk, maar na het voltooien van de campagne heb ik het niet veel meer gespeeld. Helaas was er geen mogelijkheid om mijn voortgang op de console over te zetten, dus het leek me niet de moeite waard om alles opnieuw te bereiken.

Toen de uitbreiding uitkwam, vond ik die ook wel aardig. Er was meer endgame-content en alles was iets gemakkelijker geworden. Helaas kon ik nooit echt in de flow komen, omdat ik geen zin had om alles dubbel te doen.

Een cross-save functie zou toch wel handig geweest zijn.

[Reactie gewijzigd door Zhankou op 25 juli 2024 06:55]

SinergyX
15 juni 2023 15:19
Hebben ze toch vrij wel hun 'work for hire' model in effect gebracht, volgens mij was dat begin van het jaar dat ze veel meer 'for hire' werk wilde gaan doen en minder focus op in-house ontwikkeling (gezien de niet al te succesvolle samenwerkingen bij voorgaande 2 partners).

Maar een AAA game voor dat bedrag? Lijkt me dan of een game die al heel ver af is, gebaseerd is op wat ze al hebben, of iets minder 'AAA' dan verwacht.

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