Google Maps voegt Immersive View van enkele bekende Belgische gebouwen toe

Google heeft Maps' Immersive View-optie toegevoegd voor enkele kenmerkende gebouwen in de Belgische steden Brugge en Brussel. De techgigant verwerkte door middel van AI talloze foto's van bekende gebouwen om een samengesteld 3d-beeld van de bouwwerken te genereren.

Google Maps Immersive View
Atomium in Google Maps' Immersive View. Afbeelding via Google

De functie werd woensdag uitgebreid met honderden nieuwe gebouwen en delen van steden, waarbij Google onder meer Amsterdam bij naam noemde. Nu ontdekt HLN dat ook in België enkele trekpleisters zijn toegevoegd aan de Immersive View-dienst. Dat stond niet in de oorspronkelijke aankondiging.

In Brugge zijn onder meer het Belfort en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 3d te zien, in Brussel biedt Google een door AI gegenereerde Immersive View van het Justitiepaleis, de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, Manneken Pis en het Atomium aan. De functie is op smartphones via de Android- en iOS-app van Maps te gebruiken.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 12:39
24 • submitter: Mortis__Rigor

15-06-2023 • 12:39

24

Submitter: Mortis__Rigor

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Reacties (24)

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DonJunior 15 juni 2023 13:37
Ik had altijd begrepen dat je het Atomium niet mocht fotograferen/gebruiken?
Nu even kort onderzoekje gedaan en komt inderdaad tot de conclusie dat hier nog steeds copyright op zit
De afbeelding van het Atomium is beschermd en mag slechts in bepaalde omstandigheden worden gebruikt.
Iedereen kan de afbeelding van het Atomium gebruiken mits voorafgaand de toestemming aan de vzw Atomium of aan SOFAM wordt gevraagd
Ben daar ooit is geweest, dat was ver voor 2016 en toen werd ons door de tourguide verteld dat foto's maken NIET was toegestaan.
Dat is later dus 'gewijzigd' aldus onderstaand item:
Sinds 15 juli 2016 is er ook sprake van een panoramavrijheid.
Met als conclusie
Wat betekent dit concreet voor het Atomium?

In de praktijk verandert er eigenlijk niet veel. Deze nieuwe uitzondering regelt een situatie die niet duidelijk was, namelijk het nemen van foto’s van het Atomium door particulieren die deze foto’s op private websites, sociale netwerksites en blogs zonder winstoogmerk plaatsten.
Alle bovenstaande quotes komen uit bron: https://atomium.be/copyright?lang=nl


Vraag me dus oprecht af: 1 valt Google Maps onder 'zonder winstoogmerk' (lijkt me niet namelijk)
2: Mag Tweakers zomaar deze afbeelding plaatsen?
Wouterkaas @DonJunior15 juni 2023 14:41
Voor Google lijkt het me discutabel, maar ik weet niet wat ze onderling afgesproken hebben. Voor Tweakers lijkt me dat hier ook het belang van persvrijheid meespeelt, waar ook wel ruimte is om bijvoorbeeld afbeeldingen met auteursrecht toch te publiceren.
punishedbrains @DonJunior15 juni 2023 15:07
Wauw, ik wist niet eens dat je op die manier copyright kon gebruiken. Lijkt me niet echt houdbaar, neemt ook niemand foto's en gaat het atomium overal achteraan?
PCG2020 @DonJunior15 juni 2023 17:39
Het gaat erom dat het Atomium niet als onderwerp op een foto (of ander soort afbeelding) mag staan die met een winstoogmerk verkocht wordt. Ook andere beeltenissen van het Atomium, zoals een beeldhouwwerk, vallen daar onder.

Zet je een foto van jezelf met het Atomium op de achtergrond op bijvoorbeeld Instagram, als in: 'Kijk, ik was in Brussel!', dan valt dat onder de genoemde panoramavrijheid. In de praktijk maakte het Atomium daar al geen probleem van vóór de genoemde datum van 15 juli 2016.

Zet je de foto op een stockfotosite om die daar voor geld te verkopen, dán moet je wel toestemming hebben van het Atomium om dat te doen, gezien de auteursrechtkwestie.

Daarmee zijn ook vragen 1 en 2 beantwoord. Aangezien Google Maps en T.net geen geld verdienen met het plaatsen van de foto van het Atomium (beiden zijn gratis te gebruiken en je hoeft geen geld aan Google of Tweakers te betalen om de foto te kunnen zien), is het geen probleem.

[Reactie gewijzigd door PCG2020 op 22 juli 2024 23:52]

DonJunior @PCG202015 juni 2023 18:52
beiden zijn gratis te gebruiken en je hoeft geen geld aan Google of Tweakers te betalen om de foto te kunnen zien
Ik begrijp je uiteenzetting volkomen, maar.. beiden verdienen er wel geld aan, hetzij via reclame inkomsten of betaalde abonnees.
De pageviews en mensen die extra op Google gaan zoeken naar deze digitale versie van het Atomium.
Vandaar de vraag, ik begrijp inderdaad dat Tweakers geen geld direct mag vragen voor het tonen van de afbeelding.
PCG2020 @DonJunior15 juni 2023 19:38
Klopt, maar die inkomsten zijn dus niet rechtstreeks verdiend met de afbeelding van het Atomium.

Stel nou dat T.net wél plaatjes van het Atomium bij het artikel laat zien aan betalende abonnees maar níet aan andere bezoekers, dan wordt het twijfelachtig.
Sankel 15 juni 2023 12:46
Ik kan deze optie niet vinden in Google Maps app op iOS.
Stijnm80 @Sankel15 juni 2023 12:52
Lukt zonder probleem hier op iOS:
- Eerst het gebouw/bezienswaardigheid die je wil bekijken opzoeken
- Vervolgens krijg je links onderaan op je scherm de "immersive view" optie te zien (onder de "Directions" toets)
Sankel @Stijnm8015 juni 2023 13:04
Ik wist niet dat deze optie toegespitst was op objecten. Dacht dat het net zoals 3D view een optie was.

Dankje!
robertwebbe @Sankel15 juni 2023 14:22
Apple Maps heeft dit al een tijdje voor bekende, populaire objecten.
Het Rijksmuseum is daar bijvoorbeeld een van.
Sankel @robertwebbe15 juni 2023 20:04
Toch is dit wel even wat anders. Hier word er een soort game wereld omheen gezet. Dus je ziet wolken bewegen, bewegend kabbelend watar vliegende vogels en zelfs volume scattering in de achtergrond (dauw oid) Het geeft een immersive view.
robertwebbe @Sankel15 juni 2023 21:56
Kunstmatig toegevoegd. Zelfs midden in de nacht vliegen er nog vogels in het beeld, dat is geen werkelijkheid.
punishedbrains 15 juni 2023 15:05
Heel mooi te zien, alleen begrijp ik het nut niet helemaal, dit zou geweldig zijn als het gewoon voor alles gold. En dat zou moeten kunnen, want het is gebaseerd op al die streetview data. Heeft dat dan te maken met de hoeveelheid data die dit vereist en de servers dat niet aankunnen of is het echt handwerk?
felina4 @punishedbrains15 juni 2023 17:55
Volgens mij is dit toch net een wat andere technologie dan de 3d beelden uit google earth. Wanneer ik op een Immersive View klik krijg ik de melding dat er met een 'stream' verbonden wordt. Rondom het Atomium draaien gaat met een extreme delay. Ook wordt het beeld blokkerig met een mindere verbinding. Hierdoor krijg ik sterk het vermoeden dat er een Stadia achtige technologie wordt gebruikt die de beelden naar mijn telefoon streamt.
jswinkels @punishedbrains15 juni 2023 18:14
Je kunt ook instellen op welke dag en welk tijdstip je het wil zien, dan verandert de belichting met het tijdstip op de dag (ik weet niet in hoeverre hier ook het weer in wordt meegenomen). In Amsterdam kun je best veel van de stad zien. Ik ben gisteren bij het paleis op de Dam begonnen, je kan dan naar andere delen klikken en zo veel meer van de stad zien.

Het exacte nut van de functionaliteit zie ik ook niet echt, maar mooi vind ik het wel.
qless 15 juni 2023 13:03
Ik maak ze liever zelf: https://arnoraps.be/airview/

(Atomium Brussel drone 360)
Tintel
@qless15 juni 2023 13:07
nice. 8-)
DeCo @qless15 juni 2023 13:09
3d-beeld is niet hetzelfde als een 360-beeld ;-)
warhamstr @DeCo15 juni 2023 13:17
Totaal niet, dit is een beetje een ongevraagde (maar mooie) showcase.
Herko_ter_Horst @qless15 juni 2023 13:48
Mooie beelden, maar totaal niet wat Google doet.
polord1 15 juni 2023 13:31
Gister geprobeerd, is wel erg mooi, ook dat je de tijd en dus de schaduwen kan veranderen…
KKose 15 juni 2023 13:40
Kun je ook inzoomen om bvb details te bekijken?
Jochem 15 juni 2023 13:47
hebben we wat voorbeelden wellicht? Ik mis een beetje links
Baritee 17 juni 2023 07:32
Het atomium leent zich niet erg goed voor deze techniek. De reflectie op de bollen is voor elk standpunt anders en maakt het moeilijker/onmogelijk om een waarheidsgetrouw 3d model te maken. Nu blijft de textuur van de reflectie altijd op de zelfde plaats en dat geeft voor mij een onnatuurlijk gevoel.

Ik dacht dat de Eifeltoren een veel beter object zou zijn voor deze techniek maar ook daar vind ik het resultaat ontgochelend. De toren wordt weergegeven als een massieve toren, tewijl je op een echte foto duidelijk doorheen de constructie kan zien. Wellicht is een 3d model maken dat alle afzondelijke metalen balken bevat te moeilijk, of is dit een artefact omdat er allerlei foto's gebruikt zijn die niet voldoende resolutie hebben.
Samengevat.
Voor de eifeltoren denk ik dat het toch al mogelijk moet zijn om een beter model te maken, maar voor het Atomium vrees ik dat een 3d reconstructie op basis van vele foto's nooit echt realistisch er zal uit zien omwille van die veranderende reflectie.

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