Google Maps voegt Immersive View van enkele bekende Belgische gebouwen toe

Google heeft Maps' Immersive View-optie toegevoegd voor enkele kenmerkende gebouwen in de Belgische steden Brugge en Brussel. De techgigant verwerkte door middel van AI talloze foto's van bekende gebouwen om een samengesteld 3d-beeld van de bouwwerken te genereren.

Atomium in Google Maps' Immersive View. Afbeelding via Google

De functie werd woensdag uitgebreid met honderden nieuwe gebouwen en delen van steden, waarbij Google onder meer Amsterdam bij naam noemde. Nu ontdekt HLN dat ook in België enkele trekpleisters zijn toegevoegd aan de Immersive View-dienst. Dat stond niet in de oorspronkelijke aankondiging.

In Brugge zijn onder meer het Belfort en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 3d te zien, in Brussel biedt Google een door AI gegenereerde Immersive View van het Justitiepaleis, de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, Manneken Pis en het Atomium aan. De functie is op smartphones via de Android- en iOS-app van Maps te gebruiken.