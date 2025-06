Google Foto's krijgt automatische fotobewerkingen

Google Foto's krijgt later dit jaar een automatische fotobewerkingsoptie, zegt de zoekgigant op de eigen ontwikkelaarsconferentie IO. De optie kan onder meer objecten in foto's verplaatsen en missende elementen toevoegen. De functie is een uitbreiding van Magic Eraser.

De Magic Editor zal als optie verschijnen in Google Foto's, maar de zoekgigant heeft niet laten zien hoe het werkt in de interface van de app. De voorbeelden die ceo Sundar Pichai noemde, gingen onder meer over het verplaatsen van een foto in het frame. In een ander voorbeeld verplaatste de software het hele frame en vulde het ballonnen en een bankje aan die niet in de originele foto zaten. De functie komt later dit jaar uit, maar Pichai zei niet wanneer dat zal zijn.

In Maps komt er een optie voor het bekijken van routes voor het rijden van die route. Dat maakt gebruik van de vorig jaar gepresenteerde Immersive View. Daardoor kunnen gebruikers zien hoe de routes eruit zien met door AI samengestelde beelden van de omgeving. De Immerse View for Routes komt deze zomer uit in vijftien steden, waaronder Parijs, Londen en 13 andere steden.