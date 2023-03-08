Google wil dat grootste producten binnen enkele maanden generatieve AI krijgen

Een nieuwe richtlijn binnen Google vereist dat generatieve kunstmatige intelligentie binnen enkele maanden in al zijn grootste producten wordt opgenomen. Dit moet gebeuren bij de diensten van Google die wereldwijd meer dan één miljard gebruikers hebben.

Het hogere management van Google zou een 'code rood' hebben afgegeven en met de richtlijn zijn gekomen, meldt een bron aan Bloomberg. De richtlijn omschrijft dat generatieve kunstmatige intelligentie, AI die verantwoordelijk is voor het creëren van nieuwe, originele content, binnen enkele maanden in de grootste producten van Google moet worden opgenomen.

Huidige en voormalige werknemers geven aan dat de code eerder al heeft geresulteerd in tientallen geplande AI-integraties. Zo kwam Google vorige week met een integratie van AI-mogelijkheden voor YouTube. Videomakers zouden binnenkort virtueel outfits in video's kunnen ruilen of 'fantastische filminstellingen' kunnen creëren door middel van de generatieve mogelijkheden van AI. Google kwam eerder al met Bard, zijn antwoord op Microsoft. Die concurrent investeerde miljarden dollars in OpenAI en integreerde ChatGPT in zijn zoekmachine Bing en andere Office-onderdelen.

Vorige maand kwam The New York Times met de informatie dat Google de hulp heeft ingeschakeld van oprichters Larry Page en Sergey Brin om de AI-strategie van het bedrijf te bespreken. Brin zou zelfs wijzigingen in de code van Bard hebben geadviseerd. Het Amerikaanse medium schreef dat managers van Google de concurrentiedruk voelden om een eigen tool op te tuigen die met ChatGPT moet kunnen concurreren. Sundar Pichai, de ceo van Google, is op dit moment ook meer betrokken bij producten dan normaal.

Google heeft grote diensten zoals Maps, dat meer dan één miljard gebruikers heeft, nu nog geen ondersteuning gegeven voor generatieve kunstmatige intelligentie. Als het aan de nieuwe richtlijn ligt, wordt dat dus binnen enkele maanden geïntegreerd. In wat voor vorm dat zal zijn, is nog niet bekend.