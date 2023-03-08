Google wil dat grootste producten binnen enkele maanden generatieve AI krijgen

Een nieuwe richtlijn binnen Google vereist dat generatieve kunstmatige intelligentie binnen enkele maanden in al zijn grootste producten wordt opgenomen. Dit moet gebeuren bij de diensten van Google die wereldwijd meer dan één miljard gebruikers hebben.

Het hogere management van Google zou een 'code rood' hebben afgegeven en met de richtlijn zijn gekomen, meldt een bron aan Bloomberg. De richtlijn omschrijft dat generatieve kunstmatige intelligentie, AI die verantwoordelijk is voor het creëren van nieuwe, originele content, binnen enkele maanden in de grootste producten van Google moet worden opgenomen.

Huidige en voormalige werknemers geven aan dat de code eerder al heeft geresulteerd in tientallen geplande AI-integraties. Zo kwam Google vorige week met een integratie van AI-mogelijkheden voor YouTube. Videomakers zouden binnenkort virtueel outfits in video's kunnen ruilen of 'fantastische filminstellingen' kunnen creëren door middel van de generatieve mogelijkheden van AI. Google kwam eerder al met Bard, zijn antwoord op Microsoft. Die concurrent investeerde miljarden dollars in OpenAI en integreerde ChatGPT in zijn zoekmachine Bing en andere Office-onderdelen.

Vorige maand kwam The New York Times met de informatie dat Google de hulp heeft ingeschakeld van oprichters Larry Page en Sergey Brin om de AI-strategie van het bedrijf te bespreken. Brin zou zelfs wijzigingen in de code van Bard hebben geadviseerd. Het Amerikaanse medium schreef dat managers van Google de concurrentiedruk voelden om een eigen tool op te tuigen die met ChatGPT moet kunnen concurreren. Sundar Pichai, de ceo van Google, is op dit moment ook meer betrokken bij producten dan normaal.

Google heeft grote diensten zoals Maps, dat meer dan één miljard gebruikers heeft, nu nog geen ondersteuning gegeven voor generatieve kunstmatige intelligentie. Als het aan de nieuwe richtlijn ligt, wordt dat dus binnen enkele maanden geïntegreerd. In wat voor vorm dat zal zijn, is nog niet bekend.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 08-03-2023 16:34 59

08-03-2023 • 16:34

59

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Reacties (59)

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Yzord 8 maart 2023 16:48
Snap ik dat ze dt willen. Paniekvoetbal noemen we dat zonder echt getest te hebben voor de consequenties die er eventueel kunnen ontstaan. En waarom? Omdat ze bang zijn de financiele boot te missen. Maar Google heeft eerder al aangegeven dat ze AI nog niet echt vertrouwen (Lambda die emoties zou creëren bijv.).

Maar nee, het moet nu zo snel mogelijk (en sowieso in het nieuws komen) geïmplementeerd worden want anders raken ze achterop. Ik zeg, geen slimme moves allemaal.
Mathijs Kok @Yzord8 maart 2023 17:27
Ik zeg, geen slimme moves allemaal.
Toch denken de meeste bedrijven die tientallen miljarden uitgeven aan AI daar best goed over na en hebben ze de beste mensen in dienst om dat te doen. En dan zijn er veel tweakers die zeker weten dat het geen goed idee is, gebaseerd op de nieuws artikelen die er over geschreven zijn.

De hausse aan AI nieuws lijkt veel tweakers te overvallen, terwijl het toch echt een emerging techniek was die al twee jaar op springen stond. Maar zoals met veel van dat soort dingen loont het vaak niet om de eerste te zijn. Je maakt fouten die anderen ontwijken kunnen en moet de techniek vaak uitleggen. Het is verbijsterend dat zoveel tweakers gewoon niet in zien hoe fundamenteel dit allemaal is. AI gaat overal dingen veranderen.

Over 18 maanden zijn we verbijsterd dat we 'vroeger' dingen aan Google vroegen en dan een lijst met sites kregen waar je mogelijk het antwoord op kon vinden. Ik wil niet weten waar ik iets kan vinden, ik wil gewoon een antwoord op de vraag of de gemiddelde peer zwaarder is dan de gemiddelde appel.

Wat er op dit moment gebeurt is de implementatie van de techniek, en daarin kan je vaak niet je eigen koers varen en moet je de markt volgen. Indien nodig gebruik je daarvoor al je resources. Dat is niet 'wanhopig' of 'paniek voetbal' maar een strategische keuze. Keuzes die managers elke dag maken. Dit is echter wat meer nieuwswaardig dan bijvoorbeeld de waanzinnige switches die energie bedrijven hebben moeten maken vorig jaar. Daarbij werd ook elke resource die ze maar hadden gebruikt.

Behalve dat AI gewoon waanzinnig belangrijk is voor een bedrijf als Google, is er dus niet zoveel aan de hand. Google heeft de kennis, heeft zijn investeringen gedaan (22 miljard) zonder daar tot nu toe iets mee gedaan te hebben en wil het nu zo snel mogelijk online hebben.

Maar tweakers die denken dat AI niets bijzonders is.... verbijsterend. Wellicht dat Tweakers we te weinig aandacht aan heeft gegeven? Ik denk het eigenlijk wel.
Verwijderd @Mathijs Kok8 maart 2023 23:05
Het paniekvoetbal verhaal is enkel geroepen door de media…

Behalve dat AI gewoon waanzinnig belangrijk is voor een bedrijf als Google, is er dus niet zoveel aan de hand. Google heeft de kennis, heeft zijn investeringen gedaan (22 miljard) zonder daar tot nu toe iets mee gedaan te hebben en wil het nu zo snel mogelijk online hebben.
Niets mee gedaan? Ze voeren letterlijk de leiding de laatste decennia … Deepmind? TensorFlow?
Ze moeten alleen voorzichtig zijn omdat ze alles te verliezen hebben.. in tegenstelling tot de concurrentie waar de chatbot volaan insane kan gaan zonder gevolgen.
goarilla @Mathijs Kok8 maart 2023 23:20
ik wil gewoon een antwoord op de vraag of de gemiddelde peer zwaarder is dan de gemiddelde appel.
Dat is bijna appels en mandarijnen met elkaar vergelijken en dat is haast onmogelijk. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat een peer zinkt en een appel drijft (toch als ze vers is). Dus een appel is per volume eenheid lichter dan water en een peer juist omgekeerd.

Getekend,

GoaAI
CAPSLOCK2000
8 maart 2023 16:40
Het voelt als totale paniek bij Google. Larry Page en Sergey Brin zijn vast hele intelligente mannen maar om zo iemand in je code te laten roeren en denken dat er iets goeds uit gaat komen is net zo naief als wanhopig.

Nu is er ergens wel iets voor te zeggen dat het "gewoon doen" de beste manier is om nieuwe toepassingen voor je techniek te vinden. Het hele bedrijf dwingen om "iets" met AI te doen heeft dus zeker goede kanten. Maar goedkoop zal het niet zijn want de meeste van die projecten voegen waarschijnlijk niks toe als ze al niet ronduit mislukken. Het voelt als paniek.
MrSnowflake @CAPSLOCK20008 maart 2023 17:51
Ik vind het vooral vreemd dat een bedrijf met als business slogan: AI First. Nog niet zo ver staan in dergelijke modellen. Het is vooral vreemd dat ze iets als chatGPT niet hadden zien aankomen. Als je genoeg met zoeken én AI bezig bent, moet op een gegeven moment toch een lampje gaan branden dat openAI wel eens een probleem zou kunnen worden? Ze hadden een AI kunnen trainen en deze achter de hand kunnen hebben, zonder hier publiekelijk ook maar iets van te melden. Nu spelen ze te laat en met Bard spelen ze blijkbaar vooral valse noten.
jerisson @MrSnowflake8 maart 2023 19:21
Zoek eens op Google LaMDA. Dat kwam in Juni in het nieuws omdat een van de ingenieurs dacht dat LaMDA gevoelens had. Mogelijk dat ze niet verwacht hadden dat een taalmodel zo populair zou worden.

Persoonlijk lijkt het me er eerder op dat ze hun tijd nemen om een deftig product te leveren met Bard, en niet iets overhaast zoals Bing-chat. Ja, Bard had valse noten bij de aankondiging, maar bij Bing-chat (de concurrent van Bard) is er anders ook serieus wat misgelopen. En de kwaliteit van Bing's output is nu vaak ook niet om over naar huis te schrijven... Niet echt iets waar Google angst moet voor hebben naar mijn mening.
Verwijderd @MrSnowflake8 maart 2023 22:57
Als je er een beetje inzit dan weet je dat Google enorm veel AI kennis in huis heeft. Letterlijk het idee van een transformer (waar GPT op gebouwd is) komt van Google..Dit is ook niet de eerste release van GPT (ze zitten op 3.5) dus ja, Google weet dit allemaal al jaren. Sterker nog, vrijwel alle grote AI vooruitgang de laatste jaren kwam van Google (zoals deepmind).

Nu spelen ze te laat en met Bard spelen ze blijkbaar vooral valse noten.
Niemand speelt hier wat met uitzondering van de media met geruchten. Google heeft alles te verliezen en zijn voorzichtig. Microsoft geeft de boel vrij waarna de chatbot vol insane ging…

We gaan pas zien wat de stand van zaken is als de boel geïntegreerd wordt in echte producten. Nu al conclusies trekken is veel te voorbarig.
MrSnowflake @Verwijderd10 maart 2023 14:42
Dat klopt allemaal wat je zegt en ja de mijn stukje over de valse noot met Bard is eigenlijk vooral dat Google Bard blijkbaar goed genoeg vond om groot voor te stellen, maar de resultaten kwamen niet overeen met de kwaliteit van de zoek resultaten die we gewoon zijn van Google Search. EN natuurlijk dat wordt heel groot uitgemeerd.

Neemt niet weg dat Google nu paniek voetbal aant spelen is met hun Bard, terwijl ze toch zelf hadden moeten zien aankomen dat een model grote kennis zou kunnen opbouwen om zo zoekresultaten/kennisvragen zou kunnen geven. En vooral dat dit de inkomsten van Google zou kunnen in gevaar brengen.

Ik weet heel goed dat Google héél ver staat. En Musk is nu eenmaal heel goed in het bespelen van de media (chatGPT is cool en al, maar zo foutloos als het wordt voorgesteld door iedereen is het zeker niet). Maar ik blijf het vreemd vinden dat Google niet al een goede versie van Bard had klaar liggen.
Verwijderd @MrSnowflake11 maart 2023 14:30
Maar ik blijf het vreemd vinden dat Google niet al een goede versie van Bard had klaar liggen.
Ik denk dat het vooral te maken heeft met betrouwbaarheid. Met ChatGPT zie je heel goed dat het zeer vaak gewoon resultaten ‘verzint’ (logisch, is ook zijn taak). Wat heeft Google hier nu echt aan? Dat werkt niet in de zoekmachine en andere producten.

Ik denk dat Google het meest verrast is door mensen die zeggen dat ze dit nu al willen ondanks de problemen en beperkingen. Dat snap ik ook wel want welke productmanager wil nu zijn nek uitsteken voor een product dat ‘niet af‘ is. Daarbij hebben ze Microsoft ook onderschat gezien die al sinds 2015 met Sidney bezig is (de GPT intergratie in Bing).
MrSnowflake @Verwijderd12 maart 2023 07:27
Dat klinkt idd aannemelijk.
evanraalte @CAPSLOCK20008 maart 2023 16:50
Voor generen van informatie (e.g. samenvattingen) vind ik het ook totaal geen goed idee. Echter heeft het wel zat toepassingen op andere gebieden. Denk aan mailtjes opzetten in Gmail. Je kan dat altijd nog nalezen en verbeteren. Nu ik er aan denk kun je het bijvoorbeeld ook gebruiken om je zoektermen te verbeteren, zodat je alsnog met betere resultaten eindigt.

Waar ik wel een beetje bang voor ben is dat we allemaal "dommer" worden, omdat we voor het gemak van AI kiezen. Ik merkte dat ik het zelf al veel gebruikte toen ik een hoop mailtjes moest versturen, en dit is nog maar het begin natuurlijk.
CAPSLOCK2000
@evanraalte8 maart 2023 16:58
Waar ik wel een beetje bang voor ben is dat we allemaal "dommer" worden, omdat we voor het gemak van AI kiezen.
Daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Rekenmachines hebben wiskunde beter gemaakt. Wiskunde gaat namelijk niet om rekenen. Rekenen is gereedschap dat je nodig hebt om wiskunde te doen. Als je het rekenen door een apparaat kan laten doen blijft er meer hersencapaciteit over voor echte wiskunde.

Zo zie ik GPT ook. Een apparaat dat helpt met woordjes achter elkaar plakken zodat ik me kan richten op het echte schrijven: een boodschap formuleren, structuur aanbrengen, ifnformate in de juiste volgorde presenteren, rekening houden met het publiek, het scheppen van een gevoel of sfeer, etc.
lighting_ @CAPSLOCK20008 maart 2023 18:18
Vroeger kende je de belangrijkste tel nrs uit je hoofd. Navigeerde je met een stratenboek. Las je boeken om kennis te vergaren. Was je goed in hoofdrekenen. Zijn we nu slechter van geworden?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 12:58]

GameNympho @lighting_8 maart 2023 18:23
Gemakzuchtiger ;)
lighting_ @GameNympho8 maart 2023 20:43
20 jaar geleden noemden de ouders de kinderen ook gemakzuchtig.
Hedendaags zeggen we dat over de jongeren.
Over 10 jaar zeggen de ouders dat als je niet meer rijdt vanwege zelfrijdende autos of niet meer googled maar al je vragen aan chatgpt stelt. Die kant en klaar antwoord geeft.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 12:58]

topio2 @CAPSLOCK20008 maart 2023 20:21
Je hebt natuurlijk groot gelijk, voor jezelf, maar je vergeet 7.850.800.993 mensen die dat helemaal niet kunnen en zo kunnen/zullen gebruiken. Dan gaan de grote getallen bepalen of we dommer of niet worden.
CivLord @CAPSLOCK20009 maart 2023 12:58
Maar de meeste mensen doen niet aan wiskunde, die doen alleen aan rekenen. Den dat rekenen doen ze nu alleen met rekenmachines.
Wanneer je ze vraagt wat '99 gedeeld door 6' is, staan ze je glazig aan te kijken. Wanneer ze '12 maal 12' uit moeten rekenen en ze vergeten per ongeluk het 'x' teken goed in te drukken, dan denken ze rustig dat 1212 het juiste antwoord is, omdat ze geen besef welke orde-grootte het antwoord zou moeten zijn.
En dit is niet alleen 'de jeugd van tegenwoordig'. Hetzelfde geldt voor ouderen en mensen van middelbare leeftijd die op school nog hebben leren rekenen zonder rekenmachine.

Hetzelfde zal gebeuren wanneer je AI-tools gaat gebruiken voor het schrijven van teksten. Dan krijg je mensen die geen twee zinnen meer fatsoenlijk op papier kunnen zetten. (Sommige mensen hebben daar nu al moeite mee, zoals aan veel commentaren op sociale media te zien is.)
CAPSLOCK2000
@CivLord9 maart 2023 13:16
Maar de meeste mensen doen niet aan wiskunde, die doen alleen aan rekenen. Den dat rekenen doen ze nu alleen met rekenmachines.
Wanneer je ze vraagt wat '99 gedeeld door 6' is, staan ze je glazig aan te kijken. Wanneer ze '12 maal 12' uit moeten rekenen en ze vergeten per ongeluk het 'x' teken goed in te drukken, dan denken ze rustig dat 1212 het juiste antwoord is, omdat ze geen besef welke orde-grootte het antwoord zou moeten zijn.
En dit is niet alleen 'de jeugd van tegenwoordig'. Hetzelfde geldt voor ouderen en mensen van middelbare leeftijd die op school nog hebben leren rekenen zonder rekenmachine.
Daar ben ik het op zich wel mee eens, maar zoals je zelf aangeeft hebben de meeste mensen dat gevoel gewoon niet, ook niet als ze nog alles moesten hoofdrekenen. Voor de meeste mensen is hoofdrekenen namelijk ook niet meer dan een kunstje dat ze mechanisch uitvoeren zonder er verder over na te denken.

Volgens mij (ik was er zelf niet bij) hebben we tegenwoordig een vertekend beeld omdat tegenwoordig iedereen naar de middelbare school gaat en vrijwel iedereen daarna nog een vervolgopleiding doet. Vroeger waren het alleen de slimste die uberhaupt de basisschool afmaakte, en die zijn (gemiddeld genomen) ook beter in hoofdrekenen en gevoel voor getallen.

Voordat er elektronische rekenapparaten waren gebruikte we mechanische rekenapparaten en rekenlinealen en andere hulpmiddelen. De oude Grieken gebruikte 2000 jaar geleden al telramen, we hebben het nooit zonder hulpmiddelen gedaan.
Het zou me niet verbazen als de gemiddelde Nederlander tegenwoordig beter in hoofdrekenen dan de gemiddelde Nederlander van 100 jaar geleden, gewoon omdat iedereen naar school is geweest en getallen belangrijker zijn geworden in ons dagelijks leven.
CivLord @CAPSLOCK20009 maart 2023 13:45
Ik weet het niet. Op de middelbare school ben je het nut van hoofdrekenen al snel voorbij. Niemand zal op school geleerd hebben om uit het hoofd uit te rekenen hoeveel 1.332.588 / 365 *24 is.
Vroeger gingen veel mensen niet naar school, maar iedereen moest met geld omgaan. Je moest weten wat je kon kopen met de centen die je in je zak had. Dat gaat niet voorbij aan het niveau van hoofdrekenen dat je in de eerste klassen van de basisschool leert. Dat is ook niet het niveau van rekenen waarvoor je de hele dag met een telraam loopt te zeulen als je boodschappen gaat doen.
Iblies @CAPSLOCK20008 maart 2023 16:55
Waar Google tegenaan kijkt is te vergelijken met Amazon met Alexa. Dat werkte op zich allemaal wel, alleen de vraag is en was… wat levert het je op? Amazon kon en kan er geen verdienmodel aan plakken.


Google verdient geld met reclames maken.


Als er iemand in de zaal aanwezig is die de truuk kent om een bedrijf als google die geld verdient met adwords/vertonen van advertenties, en dat lukt je niet met spraak en of “objectieve” AI,
solliciteren bij Google!! Je wordt gelijk directeur gemaakt.


Microsoft zit niet alleen aan de andere kant,
met ChatGPT geld verdienen als een soort van (serieuze) assistent,
het zou me niet verbazen als ze de positie van Google willen uithollen en dat lukt ze verassend goed. ChatGPT hoeft alleen quitte te spelen, ze kunnen zelfs wat verliezen lijden als de verliezen bij Google (marktaandeel) groter zullen zijn.
CivLord @Iblies9 maart 2023 13:05
Misschien kunnen ze AI inzetten om reclames écht relevant te maken. (Niet nog maandenlang LEGO-reclames laten zien wanneer ik mijn kerstinkopen al heb gedaan en de kerst al achter de rug is.)

Maar ik zie AI niet ze snel en rol spelen in de advertentiemarkt. Wat Google nu duidelijk probeert is om hun producten interessanter te maken (of interessant te houden) voor gebruikers. Want uiteindelijk verdienen ze geld met de gebruikersgegevens en het tonen van advertenties aan die gebruikers.
Verwijderd @CAPSLOCK20008 maart 2023 22:47
Het voelt als totale paniek bij Google. Larry Page en Sergey Brin zijn vast hele intelligente mannen maar om zo iemand in je code te laten roeren en denken dat er iets goeds uit gaat komen is net zo naief als wanhopig.
Geloof er ook maar weinig van. Ik snap niet dat Tweakers de hele tijd klakkeloos die onzin geruchten herhaald alsof ze bevestigd zijn. Larry en Sergey waren enorm goede engineers maar ongelofelijk slechte “managers / leiders”. Daar zijn letterlijk meerdere boeken over geschreven (door echte journalisten). Dat wisten ze zelf ook wel en daarom zijn ze naar de achtergrond getreden. Uiteraard zal het management technisch advies gaan inwinnen over welke technische oplossingen en strategieën de meeste potentie hebben maar zij hebben al heel lang niets meer van doen met de dagelijkse gang van zaken. Ondertussen zoekt de media maar de grootste clickbait headlines: ze hebben de founders weer uit de ijskast gehaald.

Google is echt niet dom… zij hebben letterlijk de code geschreven waar GPT verder op is gebouwd. Ze hebben alles te verliezen waartegen Microsoft dat niet heeft…

Natuurlijk zijn ze nu hard aan het werk. Zoals gezegd moeten ze hun voorsprong behouden… Maar van paniek lijkt me nog geen sprake. Van clickbait daarentegen….
911GT2 8 maart 2023 16:36
Ik snap de hele AI hype niet zo goed, willen we nou willens en wetens iedere bron van informatie vertroebelen door alle informatie door AI te laten genereren? Ik maak me daar oprecht zorgen over.
Vexxon @911GT28 maart 2023 16:43
En terecht, zoiets moet je niet als wanhoopsdaad maar te pas en te onpas overal in gaan stoppen.
HelloJed @Vexxon8 maart 2023 16:45
Om nog maar te zwijgen over deep fakes, we hebben al genoeg moeite om "gewoon" nieuws van fake nieuws te onderscheiden...
CAPSLOCK2000
@911GT28 maart 2023 16:54
Ik snap de hele AI hype niet zo goed, willen we nou willens en wetens iedere bron van informatie vertroebelen door alle informatie door AI te laten genereren? Ik maak me daar oprecht zorgen over.
Het is ook niet de bedoeling om informatie te laten genereren, geen van die projecten claimt dat te kunnen.

AI werkt in opdracht en doet wat je zegt en kan zelf geen initiatief tonen. Je kan het wel vragen maar dat is net zo kansrijk als aan je spiegel vragen wie er de mooiste van het land is. Het ding heeft geen idee en is ook niet gemaakt om dat soort vragen te beantwoorden.

Dat houdt mensen echter niet tegen om het toch te proberen en ja, daar komt een hoop onzin uit. Dat een dom taalmodel vaak goede antwoorden geeft zegt vooral iets over hoe voorspelbaar mensen zijn, of, van de andere kant bekeken, dat we onze eigen intellectuele vermogens makkelijk overschatten. Voor de meeste gesprekken en teksten heb je weinig intelligentie nodig en kom je heel erg ver met het aaneenrijgen van standaard zinnetjes en gemeenplaatsen.

In de media wordt het ook vaak verkeerd gepresenteerd waardoor mensen een onjuist beeld hebben van de mogelijkheden en beperkingen van modellen als GPT en Bard. Dat versterkt zichzelf helaas een beetje omdat de meeste mensen het moeten doen met het verhaal in de media.

Overigens heb ik een afkeer van het begrip "AI" omdat het zo vaag is. We weten niet eens wat menselijke intelligentie is dus iedere vergelijking is moeilijk. In praktijk zegt de aanduiding "AI" net zo veel als de tekst "nieuw" op een pak waspoeder en dat is dus niet veel. We gebruiken de term te pas en te onpas voor alles wat nieuw en complex is in de IT. Over 10 jaar lachen we om wat we nu "AI" noemen, net zoals we nu lachen om de "expertsystemen" uit de jaren 80 die werkte op grond van "beslisbomen". Ooit was dat indrukwekkende AI maar een moderne programmeur ziet niet meer dan een lang "if / then / else" statement.

De term "generatieve AI" is nog erger. Dat "generatief" wordt helemaal verkeerd uitgelegd alsof de AI zelf op eigen initiatief iets nieuws bedenkt. Technisch gezien snap ik wat ze er mee bedoelen maar het grote publiek legt het verkeerd uit, en dat is misschien wel inclusief de Marketing-afdeling van Google.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 12:58]

kodak @CAPSLOCK20008 maart 2023 17:40
Je laat bij je mening wel een belangrijk deel weg: wat nu volgens google zelf het doel van het verplicht gebruik is. Dat jij van mening bent dat het niet om genereren van gegevens gaat is prima, maar ondertussen zegt dat niets over waar de discussie om gaat: wat is voor google hier zo belangrijk om te verplichten.

Google heeft een bedrijfsstrategie. Hun strategie om AI te gebruiken zal daar op gebaseerd zijn. Maar zolang hun strategie niet duidelijk is en ook niet welke eisen ze stellen aan resultaten van AI, gaat het ze minimaal om winst maken en niet of AI nu werkelijk inhoudelijk iets toe voegt.
locke960 @CAPSLOCK20008 maart 2023 23:11
Heb je wel eens gegoogeld om een probleem op te lossen, om er dan achter te komen dat elke site exact dezelfde discussie bevat? Gejatte content met maar een bedoeling, hits genereren.

Hetzelfde slag mensen gaat m.b.v. "AI" noch veel meer "content" genereren zonder enige achting voor de kwaliteit ervan. Uiteindelijk zal, dankzij de "race to the bottom", bijna iedereen hier in meer of mindere mate aan mee doen.

Het resultaat is een nog grotere zee aan "informatie", nu niet meer identiek en allemaal uitziend alsof iemand er moeite voor heeft gedaan (toch vaak een indicatie van kwaliteit), maar vaak niet correct of zelfs compleet fout, maar allemaal op een andere manier.

Succes met het vinden van de correcte informatie om je probleem op te lossen.

En dat principe kun je doortrekken naar alles. Iedereen met een agenda en een budget zal het internet nog veel harder gaan volspammen met echt lijkende misinformatie dan ze nu al doen.
Ik kan me goed voorstellen hoe er straks op Tweakers bot accounts opduiken die AI gegenereerde comments posten, gewoon on topic en nauwelijks te herkennen als spam, maar wel met een bepaalde bias om een of andere agenda te promoten.

Ik vermoed dat @911GT2 zoiets bedoeld.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 23 juli 2024 12:58]

911GT2 @locke9609 maart 2023 12:20
Precies dit, de echte bronnen worden vertroebeld door gegenereerde content als dan niet met een agenda, politiek, economisch, ethisch wat dan ook. Het zoeken van feitelijke informatie wordt op deze manier niet alleen moeilijker, het wordt nagenoeg onmogelijk. Terwijl we al zoveel klakkeloos aannemen van het internet. Maar ook van journalistiek. Foute of valse informatie is volgens mij de grootste bedreiging van ons intellect.
kodak @911GT28 maart 2023 17:18
AI is voor bedrijven als Google een middel om geld te verdienen of verlies te beperken. De belangrijkste vraag waaruit het bedrijf opmaakt dat ze AI financieel zo nodig hebben dat ze bedrijfsonderdelen zelfs moeten verplichten het te gebruiken staat er niet. Maar ga er maar vanuit dat het ze niet zomaar te doen is om een goede werking, maar vooral om proberen te verdienen. Werkt het niet, dan kan je als directie altijd nog anderen verwijten dat ze het niet goed gedaan hebben in waarschuwen voor nadelen of niet aan verwachtingen voldoen.
CivLord @kodak9 maart 2023 12:45
Google is in paniek, omdat ze denken dat hun producten zonder AI ouderwets zullen lijken bij hun gebruikers. Dus gaan ze nu op allerlei manieren proberen om AI op de één of andere manier in hun producten te verwerken.

Ze zullen wel met AI bezig zijn geweest, als researchproject, omdat het ergens in de toekomst waarschijnlijk erg belangrijk gaat worden, maar ik denk dat ze totaal overdonderd zijn dat Microsoft nu al een toepassing heeft voor ChatGTP in Bing. Dat hadden ze totaal niet aan zien komen en nu is iedereen daar in paniek op zoek naar 'iets' waardoor het niet lijkt alsof ze achter lopen.

De internetgeschiedenis bevat meerdere bedrijven die op hun gebied heer en meester waren, totdat een ander bedrijf met iets anders dat op de één of andere manier 'hipper' was, waarna de oude 'meester' binnen de kortste keren in de obscuriteit verdween. Dit zou zomaar zo'n omslagpunt voor Google kunnen zijn. Dat hoeft niet zo te zijn, maar de topmannen en -vrouwen bij Google die de opkomst van het internet hebben meegemaakt en de opkomst en ondergang van grote internet/ ICT bedrijven van dichtbij hebben meegemaakt, zal het dun door de broek lopen.
SinergyX 8 maart 2023 16:52
Snap ergens hun 'rush' wel, Google is nu synoniem voor 'online opzoeken', je wil dat momentum niet opeens kwijt raken als een ander opeens aan de haal gaat met de 'nieuwe' standaard (vraag het bing!).

Al blijf ik het een scheef principe vinden, ik snapte dat ook al niet echt met ChatGTP in Bing, wat is precies het doel van dat ding? Als ik zoek op een plaatje, hij plaatjes voor me gaat bedenken? Als ik info zoek over de 3de ster van Saturnus, ik meteen een AI geschreven stuk vind erover, ipv door te linken naar een Wikipedia of consorten?

Maar AI is buzz, AI is hype, je moet wel mee, of een ander gaat er mee aan de haal. Je ziet het al in die voice AI generators, elke brainfart die denk er succesvol mee te kunnen worden, heeft inmiddels als een website.

Maar indirect is het wel grappig, als nu iedereen AI generated mut op z'n websites gaat plaatsen, Google indexeert dit, hoe ga je daar straks mee om? 'Even' random informatie schrijven doe je niet, maar een AI in paar seconde complete artikelen laten schrijven.. kwestie van tijd tot ze dit 'en masse' gaan toepassen om wat 'informatie' te veranderen.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 23 juli 2024 12:58]

Vexxon @SinergyX8 maart 2023 17:10
Als je niets interessants uit ChatGPT kunt halen dan gebruik je het verkeerd.
Je moet het niet dezelfde vraag stellen zoals je dat aan een ouderwetse zoekmachine doet, je kunt veel ingewikkeldere vragen stellen en je krijgt een veel uitgebreider antwoord terug.
SinergyX @Vexxon8 maart 2023 17:58
Ik praat over ChatGPT in Bing, niet ChatGPT 'an sich', Bing, google en consorten zijn gewoon 'zoekmachines'.
Shpritsz @SinergyX8 maart 2023 17:05
Saturnus heeft één ster en dat is onze zon.
Mathijs Kok @Shpritsz8 maart 2023 17:32
Maar wel een goed voorbeeld. "does Saturnus have stars?"

Google: Uhhhh.... does not compute.

ChatGTP: "No, Saturn, the sixth planet from the Sun in our Solar System, does not have any stars. Stars are massive luminous celestial objects that generate energy through nuclear fusion reactions, while Saturn is a gas giant planet made up mostly of hydrogen and helium, without the necessary conditions for nuclear fusion to occur. However, Saturn does have many moons, some of which are quite large and notable, such as Titan, Enceladus, and Mimas. These moons can be seen as points of light in the sky when viewed from Saturn's surface or orbit."
wiseger
@Mathijs Kok8 maart 2023 20:49
Heeft een gasplaneet een surface van waar je naar de manen kan kijken?

Of zou je er meteen inzakken en zie je helemaal geen manen?
goarilla @Mathijs Kok8 maart 2023 23:39
Mja
gg:"does Saturn have stars?"


1 result (indicatief dat je fout zit met je vraag ?)
"How many moon does saturn have - NextGurukul

NextGurukul
https://www.nextgurukul.in › question › academic › h...
14 Feb 2014 — Saturn has 62 moons with confirmed orbits, as of March 2011. 53 have been named ... Saturn has 62 moons with confirmed orbits, 53 of which have ..."

En als je dan
gg:"does saturn have moons"

Krijg je een gazillion results en een carrousel met de manen als header.
Ja ChatGPT was beter maar mijn verbeterde vraag yielde me wel een carrousel met foto's, parameters, wikipedia links, enz ...
g_v_rijn 8 maart 2023 16:50
De truc is om ons 'de consument' te doen geloven dat er ècht iets bijzonders aanstaande is. Mijn oproep is 'Keep Calm'.
Hoeveel technische snufjes zijn er nog nodig - om ons te overtuigen dat het 'alles of niets' momentum NU is aangebroken?....

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 23 juli 2024 12:58]

olafmol 8 maart 2023 16:52
Pure FoMo. Google heeft het al eerder gehad, toen moesten er ineens overal social features in.

Wel bijzonder dat een club die echt voorop loopt in het (intern en wetenschappelijk) technische toepassen van ML en AI, het niet voor elkaar krijgt om dit een consumenten/entertainment-georiënteerde vorm voor elkaar te krijgen, zoals OpenAI dat wel veel beter lijkt te lukken. Google lijkt een soort Philips te worden ;P
JDx
8 maart 2023 16:55
Ben de laatste tijd veel bezig met AI op allerlei vlakken, die technologie gaat zo ontzettend snel, vind het ergens wel fijn om er net als vroeger met de eerste PC's en internet op tijd bij te zijn.
ThanosReXXX 8 maart 2023 16:55
Google gaat hier het onderspit delven. Dit was een hele slimme/sluwe en zakelijk gezien briljante stap van Microsoft, om in zee te gaan met ChatGPT. Die liggen wat betreft technologie al zo ver voor op wat Google nu pas aan het samenstellen is, dat tegen die tijd dat Google de huidige achterstand heeft ingelopen, ChatGPT al in meer diensten is geïntegreerd dan Google ooit zou kunnen bieden.

Maar los daarvan is de vraag inderdaad of het allemaal wel zo'n goede ontwikkeling is: AI die voor ons hele essays/werkstukken kan schrijven, kunstwerken kan creëren en andere mensen voor de gek kan houden met berichten die rechtstreeks van onszelf lijken te komen.

Zolang er gelijktijdig ook maar goede regulatie van dit soort technologie komt, zijn er naar alle waarschijnlijkheid wel degelijk voordelen uit te halen, maar de potentiële gevaren ervan moeten zeker niet onderschat worden.
Mathijs Kok @ThanosReXXX8 maart 2023 17:34
Die liggen wat betreft technologie al zo ver voor op wat Google nu pas aan het samenstellen is, dat tegen die tijd dat Google de huidige achterstand heeft ingelopen, ChatGPT al in meer diensten is geïntegreerd dan Google ooit zou kunnen bieden.
Waar heb je die kennis vandaan? Google is bijzonder terughoudend om te laten zien waar hun $22.000.000.000 aan is besteed maar blijkbaar weet jij van hoed en rand! Vertel!
ThanosReXXX @Mathijs Kok9 maart 2023 12:13
Dan heb je zeker al die artikelen niet gelezen over hoe groot zowel de verrassing als ook de paniek was bij Google over ChatGPT, zelfs nog voordat de deal van Microsoft met ChatGPT naar buiten kwam.

Hier één van de vele artikelen daarover:
https://www.linkedin.com/...cles_related-content-card

De deal met Microsoft heeft die paniek en ook de haast om met iets concurrerends te komen, bij Google alleen maar vergroot.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 12:58]

Fire69 8 maart 2023 20:55
Ze zouden hun AI beter integreren in Google Home zodat het ding beter begrijpt wat je vraagt.
Vandaag nog:
Ik: "Stel een alarm in voor 5 na 7 morgenvroeg"
GH: "OK, alarm ingesteld voor 3u deze namiddag"

OK dan... :|
jip_86 8 maart 2023 16:57
Haastige spoed is zelden goed, dat zie je goed met Bing chat.
Qws @jip_868 maart 2023 17:09
Ik gebruik Bing Chat vaker dan ChatGPT of Google Search. Wat is er mis met Bing Chat?
jip_86 @Qws8 maart 2023 17:19
Nou bijvoorbeeld de recente berichten dat je maar 5 vragen mag stellen omdat het systeem anders in de war raakt.
Jakobus3 @jip_868 maart 2023 17:41
Daar zijn ze wel hard op aan het werken. Elke week verhogen ze het aantal, ze zitten nu aan 10 berichten per conversatie en de goal is om het hoger te krijgen.
CivLord @jip_869 maart 2023 13:26
Dat zijn er inmiddels tien. En dat geld voor één end dezelfde chat/ zoekopdracht. Daarna kan je een nieuwe chat/ zoekopdracht beginnen.
In een chat/ zoekopdracht kan je je vraag verfijnen of bijstellen. Daarbij zal de AI steeds dieper op het onderwerp in moeten gaan. Soms krijg je dan een beter afgewogen antwoord uit meer bronnen. Maar soms duikt de AI dan in een rabbit-hole van comments op een Reddit-forum en genereert het een antwoord op basis van het taalgebruik van fervente voor- en tegenstanders.
Een AI heeft geen begrip en kan gevonden informatie niet op waarde schatten. Wanneer het na verschillende zoekslagen op een bepaald onderwerp een extra bron vindt met veel extra informatie over dat onderwerp, zal het daar dankbaar gebruik van maken. Wanneer die extra 'informatie' een virtueel moddergevecht is, krijg je een antwoord dat daarop is gebaseerd.

De AI in Bing is op z'n best nog vroege beta-versie, die redelijk functioneel is, maar waar nog het nodige aan bijgeschaafd moet worden.

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