YouTube toont AI-tool die video-ideeën genereert en komt met videobewerkingsapp

YouTube heeft een aantal nieuwe AI-functies getoond. Zo kan er een bewegende achtergrond voor een Short gegenereerd worden, of helpt de AI gebruikers met het verzinnen van video-ideeën. Ook komt er een afzonderlijke videobewerkingsapp.

Door een prompt in te voeren, kan de AI een bewegende of stilstaande achtergrond genereren voor een YouTube Short, toont het bedrijf tijdens zijn Made on YouTube-evenement. Deze functie, Dream Screen genaamd, wordt nu beschikbaar gemaakt voor een selecte groep YouTubers en moet begin volgend jaar voor iedereen beschikbaar komen. Het is de bedoeling dat de functie later ook gebruikt kan worden voor het 'remixen' van bestaande content van een gebruiker. Het moet dan mogelijk zijn om eerdere Shorts door middel van de AI-tools om te toveren in een nieuwe video.

Daarnaast gaat YouTube ook AI-gegenereerde video-ideeën aanbieden aan creators. De ideeën zijn volgens het videoplatform 'gepersonaliseerd' en gebaseerd op onderwerpen die op dat moment populair zijn bij het publiek van de YouTuber. De ideeën moeten in het YouTube-dashboard te vinden zijn en bevatten een kort overzicht van waar de video over zou moeten gaan.

YouTube AI Insights
YouTubes AI Insights-tool

Verder kan YouTubes AI copyrightvrije muziek aanraden om te gebruiken voor een video, gebaseerd op een beschrijving van de video die de YouTuber zelf moet indienen. Ook wordt er een AI-nasynchronisatiefunctie toegevoegd, waarmee video's automatisch in andere talen gedubd kunnen worden.

Tot slot komt het bedrijf met een YouTube Create-app. Hiermee moet het op een laagdrempelige manier mogelijk zijn om video's te bewerken, zowel Shorts als langere content. De app bevat relatief eenvoudige functies, zoals de mogelijkheid om videobeelden te knippen en plakken, een voice-over toe te voegen, overgangen te plaatsen en filter toe te passen. Ook kunnen er automatische ondertitels gegenereerd worden en is het mogelijk om copyrightvrije muziek toe te voegen. De Android-versie van de app is nu in acht landen als bèta beschikbaar, maar daar vallen Nederland en België niet onder. De iOS-app moet volgend jaar beschikbaar komen, vertelt een woordvoerder van het platform tegen The Verge.

YouTube Create-app
YouTube Create-app

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-09-2023 20:29 26

21-09-2023 • 20:29

26

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Roel1966 21 september 2023 21:13
of helpt de AI gebruikers met het verzinnen van video-ideeën
Ik denk dat als je al geen idee hebt van wat je wilt gaan filmen, dan kan je beter gewoon niets op Youtube zetten. Je zal toch vanuit jezelf al een idee moeten hebben en creatief moeten zijn om een leuke boeiende opname te maken.
MarvinJames @Roel196621 september 2023 21:55
Als ik (38 jaar) zie naar welke "hippe YouTubers" mijn schoonzusje (16) kijkt, dan is dat voor mij bewijs genoeg dat je echt niet creatief hoeft te zijn om kijkers te trekken. Wat een inhoudsloze meuk komt daar voorbij zeg...
Het zal een generatie ding zijn maar ik kan er met mijn verstand echt niet bij, hoe sommige mensen duizenden of miljoenen volgers hebben.
Nuance: Er zijn heus wel prima YouTubers en kanalen hoor! Maar van het gros snap ik werkelijk niet wat de appeal is.
Roel1966 @MarvinJames21 september 2023 22:35
Het zal een generatie ding zijn maar ik kan er met mijn verstand echt niet bij, hoe sommige mensen duizenden of miljoenen volgers hebben.
Zeker speelt een interessekwestie mee en misschien ook wel een generatiekloof maar toch denk ik dat er ook een bepaalde creativiteit een grote rol speelt. Creatief zijn wil niet altijd zeggen dat je precies voldoet aan datgene wat de meerderheid leuk vind. En dat is denk ik wat jeugd wel aanspreekt dat iets even anders is dan wat 'normaal' is.

Mij zelf spreekt dat ook zeker niet aan maar mijn interessegebied ligt dan ook heel anders dan denkelijk de meeste jeugdigen. Liefste kijk ik zelfs naar gewoon amateuristische kanalen die er niet zo gelikt uit zien en mensen gewoon hun ding doen.
mphilipp @MarvinJames22 september 2023 08:39
Maar dat is niet anders dan wat je op TV ziet natuurlijk. De massa houdt blijkbaar van hersenloos vermaak. Evengoed - ook al snap ik sommige kanalen niet - doen die 'creators' iets dat de anderen niet doen. Ze zijn op hun manier origineel. Ik ben overigens 20 jaar ouder dan jij :X
Ik heb best wel een aardige lijst van YT kanalen die ik regelmatig volg. Maar dat zijn dan 'special interest' zoals Scott Manley over ruimtevaart en Mark Felton, de historicus. Een paar keer geprobeerd een Mr.Beast filmpje bekeken, maar die gast is mij te druk. Maar ja, hij doet iets dat anderen leuk vinden, de essentie van entertainment. Anderen doen het hem niet na, dus je doet iets goed denk ik dan. Ik ben ook geen fan van Jan Smit, maar hij trekt toch volle zalen....
Milanobrotchen @mphilipp22 september 2023 17:11
Mr Beast is echt heel hard achteruit gegaan. Vroeger keek ik hem best vaak maar nu........
DJ Henk @mphilipp23 september 2023 10:06
Maar dat is niet anders dan wat je op TV ziet natuurlijk. De massa houdt blijkbaar van hersenloos vermaak.
Volgens mij is het voor velen geen hersenloos vermaak, maar een soort van surrogaatgezelschap. Dat je het idee hebt dat je niet alleen bent. Door iemand te volgen bouw je een soort relatie met hem/haar op, zonder de diepte, maar ook zonder moeilijkheden van een relatie met een echt persoon. Daarvoor hoeft die creator niet bijzonder origineel of entertainend te zijn, die hoeft alleen maar "echt" genoeg over te komen.
mphilipp @DJ Henk23 september 2023 13:17
Verschilt van kanaal tot kanaal. Er zit behoorlijk wat pulp tussen (is persoonlijk natuurlijk), maar ook die mensen hebben een bepaalde aantrekkingskracht. Mij lukt dat niet. Sommigen waar ik naar kijk, lijkt inderdaad op gezelschap, hoewel ik niet bepaald eenzaam ben. Dat zijn dan bv streams waar iemand een 3D printer bouwt. Die gast heeft inderdaad echt een soort relatie met zijn publiek. Door de livechat ziet hij de vragen van mensen en herkent de vaste gasten enzo. Hoewel het wel interessant is om de bouw van die printer te zien (voor eigen project), duurt het mij wel te lang. Soms kijk ik even, maar ik ga niet 3.5 uur zitten kijken hoe het gras groeit. Of iemand met een reisvlog die je op de reis helemaal volgt. Dan is het denk ik net alsof je met iemand mee reist.
Maar heel lang houd ik het niet vol. Ik kijk dan een bepaalde periode vaak naar Mark Wiens (pepertjes eten!), maar dan heb ik het wel weer gezien en misschien kijk ik over een paar maanden weer. Dan weer een tijdje naar zo'n gast die wrakken van supercars opknapt (Mat Armstrong). Ook leuk. Die doen net alsof het heel veel drama is en ze misschien geen geld ermee verdienen. Ondertussen hebben ze een paar miljoen subscribers en met de views wordt het hele project ruimschoots gefinancierd denk ik. Maar hij doet het leuk, ziet er oprecht uit en ze hebben een hoop lol met het klussen. Mooi als je zo letterlijk van je hobby je werk kan maken en ondertussen in auto's kunt rijden waar je normaal alleen maar van kon dromen.
Wasabi! @MarvinJames22 september 2023 07:37
Dan is SBS6 een AI tv kanaal. Of heeft Talpa een content creator voor RTL4.
Bender @MarvinJames22 september 2023 09:25
Dat was vroeger op de lineaire tv niet anders.
De generatiekloof zit hem niet in de content, maar in het begrip dat tegenwoordig iedereen 'tv' kan maken.
SkyStreaker @Roel196621 september 2023 22:00
Aan de andere kant past dit mogelijk precies in de huidige aandachtsspanne van de jeugd. 20 seconden aan gebakken lucht, next, 20 seconden gebakken lucht, next. Hulpmiddelen daar waar het geld verdiend wordt is, ergerlijk genoeg, wenselijk.
Roel1966 @SkyStreaker21 september 2023 22:27
Aan de andere kant past dit mogelijk precies in de huidige aandachtsspanne van de jeugd.
Mwah, ik zou dan toch zeggen van een deel jongeren want ook binnen de jeugd gaat er verveling ontstaan als alles maar voorgeschoteld word. Jongeren willen vaak juist zelf ontdekken en hun creativiteit kunnen tonen.
SkyStreaker @Roel196622 september 2023 04:37
Absoluut, ik bedoel dan ook niet "iedereen".
honey @Roel196622 september 2023 07:38
Jongeren willen hun creativiteit tonen, maar willyer geen moeite in stoppen om een talent te ontwikkelen. Zie daar, AI tools om je te helpen 'creatief' te zijn.

Ik heb duizenden uren gestoken in mijn talent. Binnen een paar jaar kan een AI tool dit ook doen voor 'creatieve' jongeren zonder eigen talent.
Snowfall 21 september 2023 21:51
Pfff AI dit AI dat. Instagram staat echt vol met filmpjes die gewoon laten zien hoe je volledige video series kan laten genereren, uploaden en monetizen. Je ziet nu al dat meeste reels op Instagram of Shorts op Youtube complete bagger zijn.

Edit

Heb zelf ook een Yt channel waar ik dan programmeer videos upload, niets bijzonders ofzo hoor en zou echt wel betere videos kunnen maken. Maar je hebt nu al programmeer kanalen die AI videos uitspugenen het lijkt naar mijn mening echt op niks.

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 23 juli 2024 19:34]

cariolive23 @Snowfall21 september 2023 23:38
Wanneer jij als onafhankelijke deskundige dan jouw eigen videos vergelijkt met de door AI geproduceerde videos, welke is (gemiddeld) dan beter?

En de door AI geproduceerde videos, zitten daar echt fouten in, of wordt het gewoon niet aantrekkelijk gepresenteerd?

Heb je ook enig idee hoeveel tijd jij er in hebt gestoken en diegene die de AI heeft aangestuurd? Want een zesje produceren in 5 minuten, kan wel eens veel aantrekkelijker zijn dan een zeventje produceren in 5 uur. Tijd = geld
Snowfall @cariolive2322 september 2023 13:30
Mwa ik wil me geen deskundige noemen hoor. Ben gewoon een developer die toevallig videos maakt en mensen leert programmeren.

Maar het ligt er dus aan wat een gebruiker goed vind. Mijn videos zijn allemaal niet gescript, worden fouten gemaakt en ook weer gefixt. Dat is iets dat ik zelf graag kijk. Ik haat bijvoorbeeld coding videos waar creators zo zwaar lopen te editen dat het naar mijn idee nergens meer op slaat. Fouten worden eruit geknipt en worden vaak ook niet dieper uitgelegd. En dan geef je dus ook t verkeerde idee af aan mensen die iets willen leren. Wat die dan zien is "Wow die schudden alle code zomaar uit hun mouw, waarom kan ik dat niet" En dat is gewoon niet de echte situatie.

Met die AI videos is het naar mijn idee bijna hetzelfde. Heb er al paar gezien die echt convincing zijn maar het is gewoon lui 2 minuten werk. Bij mij vooral als ik een serie opneem zoals nieuwe serie die ik aan t editen ben waar ik met Apple programmeertaal Swift een package bouw waar Swift wordt vertaald naar HTML CSS zijn het 25 videos ieder rond 30-40 minuten.

Dus :

- 750 minuten of 12,5 uur om een serie op te nemen
- 20 uur editing
- 12,5 uur control
- paar uur exporteren en uploaden.

Dus waar ik met een serie gemiddeld 40-50 uur bezig ben. Zou je dit ongeveer met zn AI tool misschien wel in 1 uur kunnen doen. Nu weet ik niet hoe diep die AI tools kunnen gaan maar als je kijkt hoe ChatGPT soms hele lappen code kan genereren zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.
cariolive23 @Snowfall22 september 2023 17:37
Ik denk dat jouw doel anders is dan het doel van menig andere video. Jij probeert iets uit te leggen en mensen te leren programmeren. Daar waar vele andere videos er puur op zijn gericht om advertentie omzet te halen.

Wanneer jij in 50 uur een 1000 views haalt, en een ander met AI in een uur 100 views, haal je dus met AI een 5000 views met dezelfde investering in tijd. Met AI maak je dan een 50 videos die elk maar matig scoren, onderaan de streep krijgt deze 5x meer views. Beetje een zesjes-cultuur, en eentje die financieel meer oplevert.

Wij gebruiken overigens ChatGPT voor vrijwel alles, maar redigeren ook altijd de content die door ChatGPT is geproduceerd. En hopen daarmee met een kleine investering in tijd, van een zesje een acht te maken.
t4600c 21 september 2023 21:55
Hier kunnen ze wel geld aan uitgeven, maar hun kleinere/middelgrote creators ondersteunen en echt helpen met problemen ho maar.

Goede prioriteiten.
Verwijderd 21 september 2023 21:57
Dan krijg je binnenkort nog meer inspiratieloze meuk voorgeschoteld, wat volgens het Google algoritme de meeste bezoekers brengt.
Kurai Hoshi @Verwijderd22 september 2023 09:09
Het algoritme gaat zichzelf voeden, helemaal als ze alle content door algoritmes laten genereren.
Van een platform voor makers van content is het een platform voor het consumeren en adverteren.
Sandor_Clegane @Kurai Hoshi22 september 2023 10:06
Het wordt een ouroboros van meuk.
Linksquest Moderator Spielerij 22 september 2023 09:04
Geen verkeerd iets, vooral dat met die muziek vind ik een goede toevoeging, in het verleden bij een kanaal dat niet meer bestaat vaker het probleem met die muziek gehad.
Sandor_Clegane 22 september 2023 09:08
Lol, nog meer meuk.
MrE 22 september 2023 11:46
Nadat ik een beetje in mijn mond had overgegeven aan de gedachte dat YouTube dadelijk vol staat met autogegereerde meuk die nergens over gaat heb ik even mijn mond gespoeld en heb gekeken naar de presentatie van YouTube.
Alhoewel ik nog steeds niet overtuigd ben dat dit 'amazing' is. begon ik wel een paar interesaante gedachten te ontwikkelen.
Ik kan mij zomaar voorstellen dat je een geschiedeniskanaal hebt (#miniminuteman) waarin je met een AI gegenereerde content zaken verduidelijkt. Beelden die je niet kan hebben omdat er nooit opnames van gemaakt zijn maar die met AI makkelijker in elkaar te zetten zijn.
Of een talkshow met bekende personages uit de geschiedenis.

Het punt zal wel zijn dat we eerst tot aan ons kruis door de bagger van makkelijke en ongeïnspireerde meuk heen moeten waden voor we bij de content komen die echt creatief en origineel uitgewerkt zijn.
En de kans is dan ook dat als iets aanslaat er een bandwagon effect ontstaat van mensen die ook een graantje mee willen pikken van de hype.
Maar ik zie we lmogelijkheden als je out of de box wil denken en een creatieve geest hebt.
Verwijderd 22 september 2023 13:16
God, nog meer troep erop. Ik vraag me af of wat zo'n AI kan verzinnen zinlozer is dat wat er nu al aan shorts beschikbaar is. Zou de AI getrained zijn op het huidige aanbod aan shorts?

Ik me wel voorstellen als we op een gegeven moment al die AI's gaan consolideren, je inderdaad met een heel geschifte skynet komt te zitten.
Pokemoneuro 25 september 2023 09:57
Hé hé, het werd eens hoog tijd! Dat AI dubben in andere talen is echt een van de meest nuttige features die ze toe konden voegen! Ze hebben al op (op beperkte schaal?) meerdere audiostreams toegevoegd om verschillende talen te ondersteunen per video.

AI voice dubbing is al goed genoeg om met het materiaal van 1 video iemand's stem na te doen, vertaling met transformer models is basically flawless, en ik ben er heilig van overtuigd dat er VEEL betere voice2text models beschikbaar zijn dan de troep die Google gebruikt voor youtube video subs op dit moment.

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