YouTube toont AI-tool die video-ideeën genereert en komt met videobewerkingsapp

YouTube heeft een aantal nieuwe AI-functies getoond. Zo kan er een bewegende achtergrond voor een Short gegenereerd worden, of helpt de AI gebruikers met het verzinnen van video-ideeën. Ook komt er een afzonderlijke videobewerkingsapp.

Door een prompt in te voeren, kan de AI een bewegende of stilstaande achtergrond genereren voor een YouTube Short, toont het bedrijf tijdens zijn Made on YouTube-evenement. Deze functie, Dream Screen genaamd, wordt nu beschikbaar gemaakt voor een selecte groep YouTubers en moet begin volgend jaar voor iedereen beschikbaar komen. Het is de bedoeling dat de functie later ook gebruikt kan worden voor het 'remixen' van bestaande content van een gebruiker. Het moet dan mogelijk zijn om eerdere Shorts door middel van de AI-tools om te toveren in een nieuwe video.

Daarnaast gaat YouTube ook AI-gegenereerde video-ideeën aanbieden aan creators. De ideeën zijn volgens het videoplatform 'gepersonaliseerd' en gebaseerd op onderwerpen die op dat moment populair zijn bij het publiek van de YouTuber. De ideeën moeten in het YouTube-dashboard te vinden zijn en bevatten een kort overzicht van waar de video over zou moeten gaan.

YouTubes AI Insights-tool

Verder kan YouTubes AI copyrightvrije muziek aanraden om te gebruiken voor een video, gebaseerd op een beschrijving van de video die de YouTuber zelf moet indienen. Ook wordt er een AI-nasynchronisatiefunctie toegevoegd, waarmee video's automatisch in andere talen gedubd kunnen worden.

Tot slot komt het bedrijf met een YouTube Create-app. Hiermee moet het op een laagdrempelige manier mogelijk zijn om video's te bewerken, zowel Shorts als langere content. De app bevat relatief eenvoudige functies, zoals de mogelijkheid om videobeelden te knippen en plakken, een voice-over toe te voegen, overgangen te plaatsen en filter toe te passen. Ook kunnen er automatische ondertitels gegenereerd worden en is het mogelijk om copyrightvrije muziek toe te voegen. De Android-versie van de app is nu in acht landen als bèta beschikbaar, maar daar vallen Nederland en België niet onder. De iOS-app moet volgend jaar beschikbaar komen, vertelt een woordvoerder van het platform tegen The Verge.